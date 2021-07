LIVESTREAM Tour: Pogacar solo, VDP en Van Aert passen, Teuns nog kans op ritzege?

Pogacar springt nu van mikpunt naar mikpunt. Een voor een raapt hij Cattaneo en tutti quanti op. Maar voorin ziet Teuns Woods rijden. Hij is op komst!

We moeten nog ruim 4 kilometer klimmen. Is Woods er te vroeg aan begonnen? De Canadees verliest van zijn pluimen, Teuns ligt op de loer. Maar ook Pogacar valt niet stil, integendeel.

16 uur 42. "We leven op hoop", zegt José De Cauwer bij het aanschouwen van de gretige en frisse blik van Dylan Teuns. Een overzicht: Woods Teuns op 30" Izagirre op 35" Yates op 40" G. Martin op 55" ... Pogacar op 2'22" Carapaz op 3'40" Van Aert op 5'04" .

Teuns wordt met de kilometer beter. Hij is nu de eerste achtervolger op Woods. De chrono loopt ook spectaculair terug: 36 seconden. Zit er nog stuntwerk in?

16:38

16 uur 38. Het is een beetje in de marge, maar Dylan Teuns rijdt een zeer puike etappe. "En dan denk je toch meteen aan de Spelen", zeggen onze commentatoren in koor. Teuns heeft de shortlist niet gehaald. .