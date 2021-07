8e etappe in de Tour: 3 cols van 1e categorie en afdaling naar Le Grand-Bornand

Er zijn kapers op de kust. In eerste instantie denken we dan aan Wout van Aert. Hij deed gisteren al een gooi naar het geel, maar kwam geen seconde dichter. Met een achterstand van 30 seconden op zijn Nederlandse broeder blijft alles echter speelbaar.

09 uur 19. Geel. Mathieu van der Poel moest gisteren al diep in zijn krachtenarsenaal tasten om zijn gele abonnement met een dagje te verlengen. Houdt hij het vandaag, al dan niet uit vrij wil, voor bekeken of kuist hij nog eens volledig zijn tenen uit? Er zijn kapers op de kust. In eerste instantie denken we dan aan Wout van Aert. Hij deed gisteren al een gooi naar het geel, maar kwam geen seconde dichter. Met een achterstand van 30 seconden op zijn Nederlandse broeder blijft alles echter speelbaar. Van de (traditionele) klassementsmannen staat Tadej Pogacar er uiteraard nog altijd het best voor, maar hij staat nu op meer dan 3 minuten van de mannen van de lage landen. Wil de Sloveen nu wel al het geel veroveren? Volstaat voorlopig consolideren tegenover zijn rivalen? De antwoorden krijgen we tussen 13.15 u en 17.30 u. .

09 uur 18. Als je de gele trui hebt, dan wil je die liefst zo lang mogelijk houden. Ik denk dat ik een beetje te zwaar ben om vlot over de bergen te gaan, maar dat zien we zaterdag wel. Mathieu van der Poel (Alpecin-Fenix).

Daar zijn de Alpen: dit is het menu voor dit weekend in de Tour de France

09 uur 13. Daar komen de bergen aan! Het peloton trekt na één week koers de bergen in. In de eerste Alpenrit krijgen de renners drie stevige beklimmingen voorgeschoteld. De steile Côte de Mont-Saxonnex (5,7 km aan gemiddeld 8,3%) zal als opwarmertje dienen voor de combinatie Col de Romme (8,8 km aan 8,9%) - Col de la Colombière (7,5 km aan 8,5%). De beklimmingen zullen elkaar snel opvolgen en dus is er weinig ruimte om te herstellen. Na de Col de la Colombière volgt er nog 15 km in dalende lijn richting de aankomst in wintersportdorp Le Grand-Bornand. De favorieten voor het eindklassement zullen meteen op de afspraak moeten zijn om zeker niet nog meer tijd te verliezen en om in het beste geval tijd terug te pakken. Krijgen we een strijd op twee fronten en blijven de vluchters vooruit? Wie slaagt erin om Tadej Pogacar onder druk te zetten? En kan Mathieu van der Poel zijn gele trui met succes verdedigen? .