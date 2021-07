Tour-peloton maakt zich op voor langste etappe met venijnige finale

08 uur 43. Lange rit is zeldzaam, Van Aert naar geel? Het is 21 jaar geleden dat er nog zo'n lange rit op het menu stond, meldt de Tour-organisatie zelf. Zij zien een goeie kans voor een verre vluchtersgroep, omdat de laatste 100 kilometer vol pittig op en neer zit. Ook de klassementsmannen die al een pak tijd verloren, zien misschien een kans om weer te naderen op protagonist Pogacar. Voor Wout van Aert lijkt het de laatste kans om rivaal Mathieu van der Poel uit het geel te rijden. Van Aert staat 3e in het klassement op 30 seconden van de Nederlander, Pogacar telt 8 seconden meer dan Van der Poel. .

20:12

20 uur 12. Het parcours van vandaag:. De renners staan voor een ware marathon vandaag. De langste rit uit deze Tour brengt de renners van Vierzon naar Le Creusot over een afstand van 249,1 kilometer. Een relatief vlakke aanloop van 165 km brengt het peloton naar een finale vol venijnige klimmetjes. Enkele kuitenbijters - 5 in totaal - volgen elkaar vervolgens in sneltempo op. Scherprechter zal wellicht de Signal d'Uchon zijn. Een steil bospad van 5,7 km aan gemiddeld 5,7 %. In de tweede deel van de klim van 2e categorie stijgen de percentages zelfs tot 18%! Op de top zijn er bonificatieseconden te verdienen. Nadien rest er de renners nog maar 18 kilometer tot aan de finish, met onderweg nog een bultje van 4e categorie. Deze etappe heeft alles van een echte klassieker en lijkt op het lijf geschreven te zijn van punchers en aanvallers. Kan de vlucht voor het eerst in deze Tour standhouden of maken de punchers in het peloton zich op voor een spetterende finale? .