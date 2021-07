LIVESTREAM Tour: Grote kopgroep met Van Aert en Van der Poel in de langste rit

Fase per fase

12:45 12 uur 45. Wie miste de slag? 5 teams hebben niemand mee in de kopgroep van 29. UAE en Total zijn aan het werken in het peloton, Groupama-FDJ, Israel Start-Up Nation en Arkéa-Samsic kijken voorlopig de kat uit de boom. . Wie miste de slag? 5 teams hebben niemand mee in de kopgroep van 29. UAE en Total zijn aan het werken in het peloton, Groupama-FDJ, Israel Start-Up Nation en Arkéa-Samsic kijken voorlopig de kat uit de boom.

12:43 12 uur 43. Sterkste teams. Lotto-Soudal en Trek-Segafredo zijn de enige 2 teams met 3 renners in de kopgroep, respectievelijk het trio Gilbert-Van Moer- Sweeny en Nibali-Skujins-Stuyven. Daarnaast zijn er nog duo's van Deceuninck-Quick Step (Asgreen en Cavendish), Alpecin-Fenix (Van der Poel en Meurisse), Jumbo-Visma (Van Aert en Teunissen), EF (Guerreiro en Cort), Intermarché-Wanty (Bakelants en Van Poppel), AG2R (Godon en Schär) en Movistar (Garcia Cortina en Erviti). . Sterkste teams Lotto-Soudal en Trek-Segafredo zijn de enige 2 teams met 3 renners in de kopgroep, respectievelijk het trio Gilbert-Van Moer- Sweeny en Nibali-Skujins-Stuyven.

Daarnaast zijn er nog duo's van Deceuninck-Quick Step (Asgreen en Cavendish), Alpecin-Fenix (Van der Poel en Meurisse), Jumbo-Visma (Van Aert en Teunissen), EF (Guerreiro en Cort), Intermarché-Wanty (Bakelants en Van Poppel), AG2R (Godon en Schär) en Movistar (Garcia Cortina en Erviti).

12:43 De troepen van Pogacar werken in het peloton. 12 uur 43. De troepen van Pogacar werken in het peloton

12:37 Ploegleider Steve Bauer had Hugo Houle aangespoord om mee te gaan in de vlucht. De Canadees heeft woord gehouden. 12 uur 37.

12:34 Tijdsverschil. In de kopgroep hebben ze toch een beetje gas teruggenomen. Het verschil met het peloton is min of meer stabiel: 2'15". . 12 uur 34. Tijdsverschil In de kopgroep hebben ze toch een beetje gas teruggenomen. Het verschil met het peloton is min of meer stabiel: 2'15".

12:27 12 uur 27. Het is onvoorstelbaar wat we allemaal hebben meegemaakt in dat eerste uur. Carl Berteele vanop de motor. Het is onvoorstelbaar wat we allemaal hebben meegemaakt in dat eerste uur. Carl Berteele vanop de motor

12:27 12 uur 27. Dit hadden ze bij UAE toch moeten vermijden. Michel Wuyts. Dit hadden ze bij UAE toch moeten vermijden. Michel Wuyts

12:26 12 uur 26. Langgerekt peloton. In het peloton blijft het tempo hoog, ook al tikken de 29 renners bijna de 2 minuten aan. Bolletjestrui Ide Schelling, die zijn truitje vandaag wellicht verliest, ontpopt zich tot waterdrager. . Langgerekt peloton In het peloton blijft het tempo hoog, ook al tikken de 29 renners bijna de 2 minuten aan. Bolletjestrui Ide Schelling, die zijn truitje vandaag wellicht verliest, ontpopt zich tot waterdrager.

12:24 12 uur 24. 10 ritwinnaars. Om de kwaliteit van de kopgroep te staven: van de 29 renners (Schär werd pas laat geïdentificeerd) hebben er 10 ooit al een rit in de Tour gewonnen. Cavendish uiteraard, maar ook Van Aert, Van der Poel, Bakelants, Gilbert, Nibali, Kragh Andersen, Cort Nielsen, Yates en Teunissen. . 10 ritwinnaars Om de kwaliteit van de kopgroep te staven: van de 29 renners (Schär werd pas laat geïdentificeerd) hebben er 10 ooit al een rit in de Tour gewonnen. Cavendish uiteraard, maar ook Van Aert, Van der Poel, Bakelants, Gilbert, Nibali, Kragh Andersen, Cort Nielsen, Yates en Teunissen.

12:20 12 uur 20. Total helpt UAE. Total, de ploeg van Latour, heeft medelijden met UAE en steekt een mannetje mee in de achtervolging. Dat is een tegenvaller voor de koplopers. . Total helpt UAE Total, de ploeg van Latour, heeft medelijden met UAE en steekt een mannetje mee in de achtervolging. Dat is een tegenvaller voor de koplopers.

12:20 Van Aert heeft er zin in. 12 uur 20. Van Aert heeft er zin in

12:19 12 uur 19. Van der Poel geniet. Schitterend beeld: Van der Poel lacht naar Meurisse terwijl hij overneemt. Zo'n lange etappe is zowat de ergste nachtmerrie van de Nederlander, maar zoals hij nu kan racen spat het koersplezier ervan af. . Van der Poel geniet Schitterend beeld: Van der Poel lacht naar Meurisse terwijl hij overneemt. Zo'n lange etappe is zowat de ergste nachtmerrie van de Nederlander, maar zoals hij nu kan racen spat het koersplezier ervan af.

12:16 12 uur 16. Het gevaar bij een grote kopgroep is dat er te veel renners zijn die zich sparen, waar de anderen zich dan weer aan ergeren, waardoor de samenwerking toch weer in de soep draait. Dat is voorlopig nog niet het geval. Ze blijven uitlopen, naar 1'07". . Het gevaar bij een grote kopgroep is dat er te veel renners zijn die zich sparen, waar de anderen zich dan weer aan ergeren, waardoor de samenwerking toch weer in de soep draait. Dat is voorlopig nog niet het geval. Ze blijven uitlopen, naar 1'07".

12:14 12 uur 14. Ook Cavendish heeft zin om er werk van te maken. Hij kan bij de tussensprint een hoop punten voor het groen binnenrijven. Met Asgreen heeft hij bovendien een ploegmaat mee. . Ook Cavendish heeft zin om er werk van te maken. Hij kan bij de tussensprint een hoop punten voor het groen binnenrijven. Met Asgreen heeft hij bovendien een ploegmaat mee.

12:12 Tijdsverschil. UAE heeft niemand mee voorin. De zenuwachtigheid, bijna paniek zelfs, is wel in de ploeg geslopen. Bijna wanhopig zijn ze aan het achtervolgen. Toch loopt het verschil op: 35 seconden. . 12 uur 12. Tijdsverschil UAE heeft niemand mee voorin. De zenuwachtigheid, bijna paniek zelfs, is wel in de ploeg geslopen. Bijna wanhopig zijn ze aan het achtervolgen. Toch loopt het verschil op: 35 seconden.

12:09 12 uur 09. Wie nog allemaal? Buiten de 7 Belgen zijn er nog 21 buitenlanders in de kopgroep: Van der Poel, Asgreen, Nibali, Kragh Andersen, Skujins, Guerreiro, Mohoric, Garcia Cortina, Bonnamour, Cort Nielsen, Houle, Simon Yates, Boy van Poppel, Van Baarle, Godon, Laporte, Konrad, Erviti, Cavendish, Sweeny en Teunissen. . Wie nog allemaal? Buiten de 7 Belgen zijn er nog 21 buitenlanders in de kopgroep: Van der Poel, Asgreen, Nibali, Kragh Andersen, Skujins, Guerreiro, Mohoric, Garcia Cortina, Bonnamour, Cort Nielsen, Houle, Simon Yates, Boy van Poppel, Van Baarle, Godon, Laporte, Konrad, Erviti, Cavendish, Sweeny en Teunissen.

12:07 12 uur 07. 7 Belgen. Er zitten uiteindelijk 7 Belgen in de kopgroep: Van Aert, Campenaerts, Van Moer, Gilbert, Stuyven, Meurisse en Bakelants. . 7 Belgen Er zitten uiteindelijk 7 Belgen in de kopgroep: Van Aert, Campenaerts, Van Moer, Gilbert, Stuyven, Meurisse en Bakelants.

12:05 Tijdsverschil. De kopgroep heeft een kleine halve minuut. Het lijkt erop dat het plan-Van Aert toch gelukt is. . 12 uur 05. Tijdsverschil De kopgroep heeft een kleine halve minuut. Het lijkt erop dat het plan-Van Aert toch gelukt is.

12:04 12 uur 04. Pogacar heeft zijn hele ploeg op kop gezet. Van der Poel en Van Aert staan dan wel goed in het klassement, maar voor de eindzege zijn ze geen bedreiging. Nibali is de grootste naam van de klassementsmannen in de spits. . Pogacar heeft zijn hele ploeg op kop gezet. Van der Poel en Van Aert staan dan wel goed in het klassement, maar voor de eindzege zijn ze geen bedreiging. Nibali is de grootste naam van de klassementsmannen in de spits.