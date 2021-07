Symbolische zege? Cavendish keert terug naar waar hij eerste Tourzege pakte

09:52

09 uur 52. Châteauroux, het terrein van Cavendish. Het kan een wel heel symbolische Tour worden voor Mark Cavendish. Dinsdag veroverde hij zijn 31e ritzege in Fougères, waar hij in 2015 een laatste keer had gewonnen in de kleuren van Quick-Step. Vandaag trekt het peloton naar Châteauroux, nog zo'n symbolische plek voor de Manx Express. In 2008 won de Britse sprinter er zijn allereerste rit in de Tour. In 2011 lag het stadje in het departement Indre opnieuw op het parcours en zegevierde Cavendish nogmaals. Blijft hij in 2021 ongeslagen in Châteauroux? .