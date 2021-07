LIVESTREAM: Van Avermaet kleurt sprintetappe in de kopgroep

15:49 Een hongerige Van Avermaet in de voorhoede. 15 uur 49.

Twee pionnen van Alpecin-Fenix en Tim Declercq bepalen nog steeds het tempo in het peloton. Ze bewaren de vrede door Van Avermaet en Kluge aan de leiband te houden.

Ze hadden in het begin langer moeten proberen om de kopgroep samen te houden. Het was een droomgroep en Van Avermaet en De Gendt hebben geprobeerd om die te vroeg te splitsen. Sven Nys.

Olifanten in de Tour? Het kan. Zeker als de helikopter over de zoo van Beauval vliegt. Het moet het dipje in de wedstrijd weer wat opfleuren.

Er is te weinig wind voor waaiers. Nochtans stond die in de goede richting. Wel jammer. Christophe Vandegoor, radiocommentator.

Greg Van Avermaet komt weinig verrassend als eerste boven. Het zal misschien een goeder opwarmer zijn voor morgen, want de langste rit van de Tour - met 3.000 hoogtemeters - zal zeker iets voor de olympische kampioen zijn.

Van Avermaet komt eerst boven op de enige beklimming van de dag.

15 uur 32. Côte de Saint-Aignan Van Avermaet en Kluge beginnen aan het enige obstakel van de dag: de Côte de Saint-Aignan. Een puist van 2,2 kilometer met een gemiddeld stijgingspercentage van 2,9%. Niet meteen de grootste uitdaging voor de koplopers.

Wout van Aert krijgt aandacht van de Franse regie. De Belgische kampioen heeft laten uitschijnen dat hij interesse heeft in een sprint. Kan hij zo de ontgoocheling van de tijdrit doorspoelen?

Een herkenbaar beeld: Tim Declercq heeft zich op kop van het peloton gezet. De locomotief van Deceuninck-Quick-Step bepaalt nog maar eens het tempo.

15 uur 20. Nog 100 km te gaan. Greg Van Avermaet en Roger Kluge rijden voorbij de Romeinse ruïnes van Mazelles. Het zal misschien een kleine opsteker zijn, want ze hebben nog 100 kilometer te gaan. Met 1'17" lijkt hun vlucht ook hopeloos.

15 uur 17. Bijna 50 km/u. Had u nog een statistiekje nodig om aan te tonen hoe hectisch het eerste uur van de koers was? Door de 8 koplopers werd het gemiddelde tempo in het eerste uur opgetrokken tot 49,9 km/u.

15 uur 14. Status quo. Het gezelschap van Roger Kluge heeft Greg Van Avermaet nog niet al te veel opgeleverd. Het peloton houdt de twee avonturiers mooi binnen schot.

In colonne houdt het peloton de achterstand op iets minder dan 2 minuten. Het blok van Movistar wordt gevolgd door de blokken van Ineos-Grenadiers en Jumbo-Visma. De klassementsploegen kruipen nog eens samen.

15 uur 07. De Buyst: "Kluge groeit in de koers". Roger Kluge, de vaste lead-out van Caleb Ewan, zit wat zonder taak na de val van de Australische sprinter. Gaat de Duitser daarom op avontuur? "Hij is een beetje op zoek naar zichzelf", vertelde ploegmaat Jasper De Buyst voor de start. "Hij voelt zich niet superfit, maar misschien komt hij er wel door. De eerste dagen waren niet top, maar hij groeit in de koers. De opgave van Ewan was een mentale dreun voor hem."



"Hij voelt zich niet superfit, maar misschien komt hij er wel door. De eerste dagen waren niet top, maar hij groeit in de koers. De opgave van Ewan was een mentale dreun voor hem."

Met Greg Van Avermaet en Roger Kluge hebben wel twee mooie namen de schijnwerpers op zich gericht. Het palmares van Van Avermaet (Omloop, E3, Gent-Wevelgem, Parijs-Roubaix, olympisch kampioen, 2 ritzeges in de Tour) spreekt tot de verbeelding. Kluge won dan weer een etappe in de Giro in 2016. Twee mannen die weten wat winnen is dus.