Rit 3: Vandaag is het aan de sprinters in de Tour de France

Wout van Aert spaart zich in sprints: “Want wil in tijdrit gooi doen naar geel”

07:38

07 uur 38. Het is aan de sprinters vandaag. Pontivy, de aankomstplaats vandaag, ligt maar 15 km van Mür-de-Bretagne, waar Mathieu van der Poel gisteren overweldigend en met een familiale en historische knipoog toesloeg. Toch is de 3e rit van een heel ander kaliber dan rit 1 en rit 2, waar de finishes voor punchers waren. De rit van vandaag levert de eerste van 2 sprintersdagen, voor de tijdrit van woensdag. Biljartvlak is het niet, maar de 2 colletjes van 4e categorie zullen Caleb Ewan, Arnaud Démare, Mark Cavendish, Michael Matthews, Tim Merlier, Jasper Philipsen, Peter Sagan, Mads Pedersen, André Greipel, Nacer Bouhanni en Bryan Coquard - en dan vergeten we wellicht nog wat snelle mannen - niet tegenhouden. De aanloop naar de finishlijn kondigt zich wel technisch aan. Dus dat blijft - zeker de valpartijen in de 1e rit indachtig - een aandachtspunt. .