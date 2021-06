LIVESTREAM Tour: Jelle Wallays in de kopgroep, Geraint Thomas komt ten val

15:15 15 uur 15. 11. Michaël Schär, vandaag in de kopgroep, is bezig aan zijn 11e Tour op een rij. Hij debuteerde in 2011. Ook Imanol Erviti, André Greipel, Bauke Mollema, Richie Porte en Tony Martin hebben sinds dat jaar geen editie gemist. Martin is zelfs bezig aan zijn 13e opeenvolgende Tour. . 11 Michaël Schär, vandaag in de kopgroep, is bezig aan zijn 11e Tour op een rij. Hij debuteerde in 2011. Ook Imanol Erviti, André Greipel, Bauke Mollema, Richie Porte en Tony Martin hebben sinds dat jaar geen editie gemist. Martin is zelfs bezig aan zijn 13e opeenvolgende Tour.

15:11 15 uur 11. Wie gisteren uitblonk in afwezigheid, was Michael Matthews. Zaterdag was "Bling" 2e, gisteren zakte hij door het ijs op de Mûr-de-Bretagne. "In de eerste rit deed ik wat ik wilde, zondag leek ik wel een andere renner. Mijn benen ontploften bij de eerste passage al volledig. En bij de tweede klim reed ik achteruit", was de Australiër bloedeerlijk. . Wie gisteren uitblonk in afwezigheid, was Michael Matthews. Zaterdag was "Bling" 2e, gisteren zakte hij door het ijs op de Mûr-de-Bretagne. "In de eerste rit deed ik wat ik wilde, zondag leek ik wel een andere renner. Mijn benen ontploften bij de eerste passage al volledig. En bij de tweede klim reed ik achteruit", was de Australiër bloedeerlijk.

15:08 2'07". Nog 103 kilometer en het koersverhaal zit volledig op slot. De kilometers tikken weg, de chronometer blijft honkvast. . 15 uur 08. 2'07" Nog 103 kilometer en het koersverhaal zit volledig op slot. De kilometers tikken weg, de chronometer blijft honkvast.

15:03 15 uur 03. Caleb Ewan: "Ik sta dichter dan verwacht bij Peter Sagan en Michael Matthews in het groene klassement". Caleb Ewan: "Ik sta dichter dan verwacht bij Peter Sagan en Michael Matthews in het groene klassement"

15:02 15 uur 02. Tim Merlier is meer dan een dark horse. Hij heeft al bewezen dat hij erg snel is. En zijn ploeg leeft op een wolk na gisteren. . Caleb Ewan (Lotto-Soudal). Tim Merlier is meer dan een dark horse. Hij heeft al bewezen dat hij erg snel is. En zijn ploeg leeft op een wolk na gisteren. Caleb Ewan (Lotto-Soudal)

15:00 15 uur . De kopgroep valt even met een mannetje minder: Michael Schär sukkelt met een kettingprobleem. Nog eens de namen van zijn kompanen: Jelle Wallays, Ide Schelling, Cyril Barthe en Maxime Chevalier. . De kopgroep valt even met een mannetje minder: Michael Schär sukkelt met een kettingprobleem. Nog eens de namen van zijn kompanen: Jelle Wallays, Ide Schelling, Cyril Barthe en Maxime Chevalier.

14:59 14 uur 59. Onze bondscoach heeft zijn vijftal voor Tokio nog niet officieel vrijgegeven, de Italiaanse selectieheer heeft zijn kwintet wel geofficialiseerd. De Squadra mikt op Vincenzo Nibali, Damiano Caruso, Gianni Moscon, Alberto Bettiol en Giulio Ciccone. . Onze bondscoach heeft zijn vijftal voor Tokio nog niet officieel vrijgegeven, de Italiaanse selectieheer heeft zijn kwintet wel geofficialiseerd. De Squadra mikt op Vincenzo Nibali, Damiano Caruso, Gianni Moscon, Alberto Bettiol en Giulio Ciccone.

14:57 14 uur 57. Gisteren werd Julian Alaphilippe "slechts" 5e. "Ik dacht dat het te maken had met de lengte van zijn inspanning zaterdag, maar er is meer aan de hand: zijn knie werd gehecht na een val zaterdag", weet Michel Wuyts. . Gisteren werd Julian Alaphilippe "slechts" 5e. "Ik dacht dat het te maken had met de lengte van zijn inspanning zaterdag, maar er is meer aan de hand: zijn knie werd gehecht na een val zaterdag", weet Michel Wuyts.

14:55 14 uur 55. Alaphilippe in het groen, samen met Cavendish.

14:55 14 uur 55. Groen. Op 65 kilometer van de aankomst trekken we naar de dagelijkse tussensprint. Julian Alaphilippe is de man in het groen, maar er zijn kapers op de kust. Mathieu van der Poel (50) en Michael Matthews (45) zijn de eerste achtervolgers, na een portie klassementsmannen duikt Caleb Ewan (26) op. De Australiër heeft dit jaar zijn zinnen op groen gezet. . Groen Op 65 kilometer van de aankomst trekken we naar de dagelijkse tussensprint. Julian Alaphilippe is de man in het groen, maar er zijn kapers op de kust. Mathieu van der Poel (50) en Michael Matthews (45) zijn de eerste achtervolgers, na een portie klassementsmannen duikt Caleb Ewan (26) op. De Australiër heeft dit jaar zijn zinnen op groen gezet.

14:50 14 uur 50. Nog 116 kilometer. Terwijl het verschil slechts 2'09" bedraagt, fietst het peloton weer op drogere wegen. De alliantie tussen Lotto-Soudal, Groupama-FDJ en Alpecin-Fenix laat zich niet in slaap wiegen. . Nog 116 kilometer Terwijl het verschil slechts 2'09" bedraagt, fietst het peloton weer op drogere wegen. De alliantie tussen Lotto-Soudal, Groupama-FDJ en Alpecin-Fenix laat zich niet in slaap wiegen.

14:45 14 uur 45. Of er door de opgave van Robert Gesink meer werk op de schouders zal komen van Wout van Aert? Neen, want door zijn minder klassement zal Steven Kruijswijk sneller aan de bak moeten. . José De Cauwer. Of er door de opgave van Robert Gesink meer werk op de schouders zal komen van Wout van Aert? Neen, want door zijn minder klassement zal Steven Kruijswijk sneller aan de bak moeten. José De Cauwer

14:45 14 uur 45. Fietswissel voor Thomas: "Het gaat nog goed, José". Fietswissel voor Thomas: "Het gaat nog goed, José"

14:44 Fietswissel. Geraint Thomas overlegt met zijn mecanicien en stopt voor een nieuwe tweewieler. "Die wissel gaat goed", schat Michel Wuyts mogelijke fysieke ongemakken in bij het aannemen van zijn reservefiets. . 14 uur 44. Fietswissel Geraint Thomas overlegt met zijn mecanicien en stopt voor een nieuwe tweewieler. "Die wissel gaat goed", schat Michel Wuyts mogelijke fysieke ongemakken in bij het aannemen van zijn reservefiets.

14:43 14 uur 43.

14:42 14 uur 42. Ook Alpecin-Fenix zet een mannetje bij. Thomas De Gendt en Valentin Madouas staan er dus niet alleen voor. De benen en genen van TIm Merlier zijn natuurlijk een logische verklaring, maar het is vooral ook een beetje "noblesse oblige" als ploeg van de leider. . Ook Alpecin-Fenix zet een mannetje bij. Thomas De Gendt en Valentin Madouas staan er dus niet alleen voor. De benen en genen van TIm Merlier zijn natuurlijk een logische verklaring, maar het is vooral ook een beetje "noblesse oblige" als ploeg van de leider.

14:39 14 uur 39. Christoph Roodhooft: "Mathieu van der Poel krijgt geen extra opdracht vandaag". Christoph Roodhooft: "Mathieu van der Poel krijgt geen extra opdracht vandaag"

14:38 14 uur 38. De 5 opgevers in de Tour. Rit 1: Jasha Sütterlin, Ignatas Konovalovas en Cyril Lemoine Rit 2: Marc Soler (niet gestart) Rit 3: Robert Gesink . De 5 opgevers in de Tour Rit 1: Jasha Sütterlin, Ignatas Konovalovas en Cyril Lemoine Rit 2: Marc Soler (niet gestart) Rit 3: Robert Gesink