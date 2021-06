LIVE Tour: Mark Cavendish is "nerveus", Jasper De Buyst verwacht "chaos"

13:15 13 uur 15. De Tour heeft al 2 ritwinnaars gebaard en 2 Belgische ploegen hebben champagne gedronken: Deceuninck-Quick Step en Alpecin-Fenix. De kans is groot dat daar een 3e Belgische volgeling bijkomt, want Lotto-Soudal heeft met Caleb Ewan de topfavoriet in huis. Thomas De Gendt kondigde gisteren al aan dat hij zijn maandag op kop van het peloton zou spenderen. Over 3 kilometer zit de neutralisatie erop. . De Tour heeft al 2 ritwinnaars gebaard en 2 Belgische ploegen hebben champagne gedronken: Deceuninck-Quick Step en Alpecin-Fenix. De kans is groot dat daar een 3e Belgische volgeling bijkomt, want Lotto-Soudal heeft met Caleb Ewan de topfavoriet in huis. Thomas De Gendt kondigde gisteren al aan dat hij zijn maandag op kop van het peloton zou spenderen. Over 3 kilometer zit de neutralisatie erop.

13:15 13 uur 15.

13:10 13 uur 10. In de thuishaven van Warren Barguil begint het peloton aan de 3e opdracht. In de 4e rit in 1984 droeg Adrie van der Poel het geel, vandaag doet zijn zoon dat. Het is het eerste vader-zoonmoment in het geel in de geschiedenis van de Tour. . In de thuishaven van Warren Barguil begint het peloton aan de 3e opdracht. In de 4e rit in 1984 droeg Adrie van der Poel het geel, vandaag doet zijn zoon dat. Het is het eerste vader-zoonmoment in het geel in de geschiedenis van de Tour.

13:09 13 uur 09. Wout van Aert: "Ik kies mijn dagen uit en doe een gooi naar ritwinst in de tijdrit". Wout van Aert: "Ik kies mijn dagen uit en doe een gooi naar ritwinst in de tijdrit"

13:09 13 uur 09. Ik ben goed, maar niet super om iets meer te kunnen doen dan volgen. Het is aanhaken, zonder overschot om iets te proberen. Wout van Aert (Jumbo-Visma). Ik ben goed, maar niet super om iets meer te kunnen doen dan volgen. Het is aanhaken, zonder overschot om iets te proberen. Wout van Aert (Jumbo-Visma)

13:08 13 uur 08. Voor de liefhebbers: Mathieu van der Poel heeft voor een ensemble van een gele trui met een zwarte broek gekozen. . Voor de liefhebbers: Mathieu van der Poel heeft voor een ensemble van een gele trui met een zwarte broek gekozen.

13:05 13 uur 05. De helm van Wout van Aert. Wout van Aert bevestigde zonet nog eens dat hij focust op de tijdrit van woensdag en meer dan waarschijnlijk deze sprint aan zich voorbij laat gaan. Nochtans heeft hij zijn sprinthelm uit de kast genomen. "Ik wil energie sparen: het zou stom zijn om een minder aerodynamische helm te gebruiken. Er zit niets achter", vertelt hij in Lorient. . De helm van Wout van Aert Wout van Aert bevestigde zonet nog eens dat hij focust op de tijdrit van woensdag en meer dan waarschijnlijk deze sprint aan zich voorbij laat gaan. Nochtans heeft hij zijn sprinthelm uit de kast genomen. "Ik wil energie sparen: het zou stom zijn om een minder aerodynamische helm te gebruiken. Er zit niets achter", vertelt hij in Lorient.

13:01 13 uur 01. Truitjes. Over 10 minuten weerklinkt het startschot. Mathieu van der Poel is nu eigenaar van het geel, Julian Alaphilippe maakt de wissel naar groen. De Nederlandse ritwinnaar van gisteren voert ook de bergstand aan, maar Ide Schelling krijgt zo een extra dag in de bollen. Het wit hangt om de schouders van Tadej Pogacar. . Truitjes Over 10 minuten weerklinkt het startschot. Mathieu van der Poel is nu eigenaar van het geel, Julian Alaphilippe maakt de wissel naar groen. De Nederlandse ritwinnaar van gisteren voert ook de bergstand aan, maar Ide Schelling krijgt zo een extra dag in de bollen. Het wit hangt om de schouders van Tadej Pogacar.

12:59 De ouders van de maillot jaune. 12 uur 59.

12:33 12 uur 33. Alpecin-Fenix speelt Merlier uit. Bij Alpecin-Fenix hebben ze de knoop doorgehakt. "Vandaag geven we het vertrouwen aan Tim Merlier. We gaan sprinten met Tim", zegt ploegleider Christoph Roodhooft over de weegschaal met Jasper Philipsen. En wat met Mathieu van der Poel? Zal de gele trui mee ingezet worden in het treintje? "Neen, hij moet opletten en geen tijd verliezen. Die opdracht is al meer dan genoeg." . Alpecin-Fenix speelt Merlier uit Bij Alpecin-Fenix hebben ze de knoop doorgehakt. "Vandaag geven we het vertrouwen aan Tim Merlier. We gaan sprinten met Tim", zegt ploegleider Christoph Roodhooft over de weegschaal met Jasper Philipsen. En wat met Mathieu van der Poel? Zal de gele trui mee ingezet worden in het treintje? "Neen, hij moet opletten en geen tijd verliezen. Die opdracht is al meer dan genoeg."

12:24 12 uur 24. Jasper De Buyst: "We zullen vreemde taferelen zien". Jasper De Buyst: "We zullen vreemde taferelen zien"

12:23 12 uur 23. Het wordt vandaag lastig door de afdaling richting de finish. De klassementsmannen zullen zeer nerveus zijn, ook al door het slechte weer dat voorspeld wordt. Het wordt chaotisch. Jasper De Buyst (Lotto-Soudal). Het wordt vandaag lastig door de afdaling richting de finish. De klassementsmannen zullen zeer nerveus zijn, ook al door het slechte weer dat voorspeld wordt. Het wordt chaotisch. Jasper De Buyst (Lotto-Soudal)

12:17 12 uur 17. De renners worden momenteel verwelkomd op het startpodium. Om 13.10 u gaan ze van start in Lorient. Het is er bewolkt en deze namiddag worden er opnieuw buien verwacht. . De renners worden momenteel verwelkomd op het startpodium. Om 13.10 u gaan ze van start in Lorient. Het is er bewolkt en deze namiddag worden er opnieuw buien verwacht.

12:09 12 uur 09.

09:24 09 uur 24. Eddy Planckaert kijkt in zijn glazen bol voor de eerste sprintersrit. Eddy Planckaert kijkt in zijn glazen bol voor de eerste sprintersrit