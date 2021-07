Tour: Verbetert Cavendish record van Merckx of toont Van Aert zijn sprintersbenen?

De kans is niet zo heel groot dat ik win, ik zal de inspanningen van de tijdrit wel voelen. De concurrentie is al veel langer gefocust op de slotrit. Bovendien is Cavendish heel moeilijk te kloppen in deze Tour.

11 uur 07. De kans is niet zo heel groot dat ik win, ik zal de inspanningen van de tijdrit wel voelen. De concurrentie is al veel langer gefocust op de slotrit. Bovendien is Cavendish heel moeilijk te kloppen in deze Tour. Wout van Aert.

00:12

00 uur 12. Cavendish op recordjacht. Op de Champs-Elysées knokken voor een vijfde ritzege in deze Tour, dat had Mark Cavendish 3 weken geleden bij de start in Brest wellicht zelf ook niet voor mogelijk gehouden. Bij een nieuwe triomf in Parijs zit de Brit aan 35 ritzeges in de Tour, een verbetering van het record van Eddy Merckx. Cavendish heeft in elk geval prettige herinneringen aan de Champs-Elysées. In 2012 won hij er voor de vierde keer op een rij, niemand deed ooit beter. Bijna 10 jaar later kan daar vandaag dus een vijfde triomf bijkomen. Bovendien kan Cavendish straks ook voor de tweede keer in zijn carrière de groene trui mee naar huis nemen, dat lukte hem ook al in 2011. De groene trui zou zo voor het tweede opeenvolgende jaar naar Deceuninck-Quick Step gaan. Vorig jaar ging de winst in het puntenklassement naar Sam Bennett, uitgerekend de man die Cavendish in deze Tour vervangt. .