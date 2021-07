LIVESTREAM Tour: verpesten de Belgen het feestje van Cavendish in Parijs?

17:46 17 uur 46.

17:37 17 uur 37. We hebben de natuur achter ons gelaten en zetten via het paleis van Versailles koers richting de Franse hoofdstad. Onder een stralende zon ziet Parijs er, zeker vanuit de lucht, schitterend uit. . We hebben de natuur achter ons gelaten en zetten via het paleis van Versailles koers richting de Franse hoofdstad. Onder een stralende zon ziet Parijs er, zeker vanuit de lucht, schitterend uit.

17:24 17 uur 24. "Dit is Greipel, afscheid van een moedige man". "Dit is Greipel, afscheid van een moedige man"

17:22 17 uur 22. Een nieuwe mix meldt zich voor een fotosessie: Jonas Vingegaard wil graag met zijn Deense landgenoten op de gevoelige plaat gezet worden. Bij Magnus Cort Nielsen kan er een klein grapje af. Hij pakt uit met een schijndemarrage. Maar zolang we niet in Parijs zijn, zal er niets gebeuren. . Een nieuwe mix meldt zich voor een fotosessie: Jonas Vingegaard wil graag met zijn Deense landgenoten op de gevoelige plaat gezet worden. Bij Magnus Cort Nielsen kan er een klein grapje af. Hij pakt uit met een schijndemarrage. Maar zolang we niet in Parijs zijn, zal er niets gebeuren.

17:17 17 uur 17. Cavendish op de Champs Elysées. Mark Cavendish zal vol vertrouwen naar de sprint op de Champs Elysées toeleven. Niet alleen omdat hij in deze Tour geen enkele keer geklopt werd in de slotsprint (toen Merlier won, kon hij niet meesprinten), maar ook omdat hij met 4 zeges in Parijs veruit de recordhouder is. . Cavendish op de Champs Elysées Mark Cavendish zal vol vertrouwen naar de sprint op de Champs Elysées toeleven. Niet alleen omdat hij in deze Tour geen enkele keer geklopt werd in de slotsprint (toen Merlier won, kon hij niet meesprinten), maar ook omdat hij met 4 zeges in Parijs veruit de recordhouder is.

17:13 17 uur 13. We zijn al meer dan een halfuur onderweg en hebben nog altijd maar 17 kilometer afgelegd. Een groot contrast met de dolle openingsfase waarmee we in deze Tour verwend zijn. . We zijn al meer dan een halfuur onderweg en hebben nog altijd maar 17 kilometer afgelegd. Een groot contrast met de dolle openingsfase waarmee we in deze Tour verwend zijn.

17:04 17 uur 04. Opgaves in de slotrit. Jakob Fuglsang is niet meer gestart voor deze laatste etappe, maar er zijn ook renners die door een valpartij of door ziekte het einde niet meer halen. Dat overkwam onder meer Tony Martin en Lieuwe Westra. De rit naar de Champs Elysées kan dus wel degelijk nog verraderlijk zijn. . Opgaves in de slotrit Jakob Fuglsang is niet meer gestart voor deze laatste etappe, maar er zijn ook renners die door een valpartij of door ziekte het einde niet meer halen. Dat overkwam onder meer Tony Martin en Lieuwe Westra. De rit naar de Champs Elysées kan dus wel degelijk nog verraderlijk zijn.

17:02 17 uur 02. De Slovenen. Na de fotomomenten met zijn UAE-ploegmaats is het nu aan de Slovenen om vooraan hun opwachting te maken. Pogacar wordt geflankeerd door Mezgec en Mohoric. Die laatste laat ook het rugnummer zien van Roglic, die de finish in Parijs niet haalde. . De Slovenen Na de fotomomenten met zijn UAE-ploegmaats is het nu aan de Slovenen om vooraan hun opwachting te maken. Pogacar wordt geflankeerd door Mezgec en Mohoric. Die laatste laat ook het rugnummer zien van Roglic, die de finish in Parijs niet haalde.

17:00 17 uur . Bjerg mag als eerste bovenkomen op de laatste beklimming. Bjerg mag als eerste bovenkomen op de laatste beklimming

16:56 Bjerg op de laatste berg. Zijn naam is bijna synoniem voor Berg en dus is het toepasselijk dat het laatste bergpuntje voor Mikkel Bjerg is, de ploegmaat van Pogacar die juichend over de streep op de top komt. . 16 uur 56. Bjerg op de laatste berg Zijn naam is bijna synoniem voor Berg en dus is het toepasselijk dat het laatste bergpuntje voor Mikkel Bjerg is, de ploegmaat van Pogacar die juichend over de streep op de top komt.

16:54 16 uur 54. Voltallige teams. UAE is niet de enige ploeg die voltallig de Tour zal uitrijden. Ook Deceuninck-Quick Step, Cofidis en EF-Nippo moesten niemand achterlaten de voorbije 3 weken. . Voltallige teams UAE is niet de enige ploeg die voltallig de Tour zal uitrijden. Ook Deceuninck-Quick Step, Cofidis en EF-Nippo moesten niemand achterlaten de voorbije 3 weken.

16:53 16 uur 53. Côte des Grès. We zijn bezig aan de laatste "beklimming" van deze Tour. 1 puntje ligt er nog op de top van de Côte des Grès. . Côte des Grès We zijn bezig aan de laatste "beklimming" van deze Tour. 1 puntje ligt er nog op de top van de Côte des Grès.

16:50 16 uur 50. Pogacar en UAE Team Emirates poseren in speciale truitjes. Pogacar en UAE Team Emirates poseren in speciale truitjes

16:46 16 uur 46. UAE met speciale truitjes. UAE zal deze Tour uitrijden met de volledige ploeg. Pogacar neemt zijn ploegmaats op sleeptouw voor een groepsfoto. De gebruikelijke rode streep op het shirt van UAE is voor de gelegenheid geel. . UAE met speciale truitjes UAE zal deze Tour uitrijden met de volledige ploeg. Pogacar neemt zijn ploegmaats op sleeptouw voor een groepsfoto. De gebruikelijke rode streep op het shirt van UAE is voor de gelegenheid geel.

16:44 16 uur 44. De Gendt. Ook Thomas De Gendt komt met zijn snufferd even vooraan poolshoogte nemen. Hij is meer dan waarschijnlijk aan zijn laatste kilometers uit zijn Tourcarrière bezig. Hoeveel kilometers dat in totaal waren, zal De Gendt ons zelf kunnen vertellen. Niemand in het peloton is maniakaler bezig met cijfertjes dan De Gendt. . De Gendt Ook Thomas De Gendt komt met zijn snufferd even vooraan poolshoogte nemen. Hij is meer dan waarschijnlijk aan zijn laatste kilometers uit zijn Tourcarrière bezig. Hoeveel kilometers dat in totaal waren, zal De Gendt ons zelf kunnen vertellen. Niemand in het peloton is maniakaler bezig met cijfertjes dan De Gendt.

16:41 16 uur 41 match begonnen Officiële start Het officiële startsein is gegeven, maar het verschil met het gelanterfant van de kilometers ervoor is niet te zien. De wielertoeristen die willen meevolgen langs de kant, moeten zelfs in de remmen knijpen om het peloton niet voorbij te knallen.

16:26 16 uur 26. Pogacar tekent bollentrui van Poels: "En nu puntjes op zijn neus zetten, dat zou ik doen". Pogacar tekent bollentrui van Poels: "En nu puntjes op zijn neus zetten, dat zou ik doen"

16:25 16 uur 25. Speciale truien. Zoals de ongeschreven traditie het voorschrijft, laten de verschillende speciale truien zich in het begin van de slotrit een voor een (of soms in groepjes) fotograferen aan kop van het peloton. Wout Poels en Jonas Vingegaard dragen ook voor deze laatste rit de bollen en de witte trui, ook al behoren die in principe aan Pogacar toe. . Speciale truien Zoals de ongeschreven traditie het voorschrijft, laten de verschillende speciale truien zich in het begin van de slotrit een voor een (of soms in groepjes) fotograferen aan kop van het peloton. Wout Poels en Jonas Vingegaard dragen ook voor deze laatste rit de bollen en de witte trui, ook al behoren die in principe aan Pogacar toe.