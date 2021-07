Tijdrit in de Tour: Declercq opent om 13.05 u, Van Aert vertrekt om 16.43 u

10:58 10 uur 58. Heisa over aangepaste ouftits. Net als vorig jaar is er weer wat commotie over de tijdrituitrustingen die de organisator overhandigt aan de leiders van de klassementen. Ploegen doen er alles aan om hun tijdritoutfit zo aerodynamisch mogelijk te maken en balen dan ook dat ze - met een leider in een (neven)klassement in hun gelederen - gedwongen worden om over te schakelen naar de outfit van de kledingpartner van de organisatie. Jumbo-Visma was vorig jaar al ontevreden over de gele trui voor Primoz Roglic, deze keer is er gekibbel over de uitrusting van Jonas Vingegaard. De Deense revelatie werd in de eerdere tijdrit 3e, maar performance manager Mathieu Heijboer vreest dat de witte Deen vandaag zal worden afgeremd. De frustratie wordt deels verklaard door het gegeven dat Vingegaard niet de eigenaar is van die witte trui, maar moet inspringen voor de gele Tadej Pogacar. . Heisa over aangepaste ouftits Net als vorig jaar is er weer wat commotie over de tijdrituitrustingen die de organisator overhandigt aan de leiders van de klassementen. Ploegen doen er alles aan om hun tijdritoutfit zo aerodynamisch mogelijk te maken en balen dan ook dat ze - met een leider in een (neven)klassement in hun gelederen - gedwongen worden om over te schakelen naar de outfit van de kledingpartner van de organisatie. Jumbo-Visma was vorig jaar al ontevreden over de gele trui voor Primoz Roglic, deze keer is er gekibbel over de uitrusting van Jonas Vingegaard.

10:05 10 uur 05. Akkefietje met Cavendish. Gisteren liet Mark Cavendish zich niet van zijn meest fraaie kant zien. Beelden op sociale media toonden hoe er bij de sprintbom even een kortsluiting was toen zijn fiets niet in orde bleek. Intussen heeft de explosieve Brit zijn excuses aangeboden op Instagram. Lees zijn uitleg in het artikel hieronder.

09:55 09 uur 55. Tussen de wijngaarden. De afstand van de voorlaatste etappe in deze Tour bedraagt 30,8 kilometer. De renners maken een trektocht tussen de wijngaarden, maar moeten een degustatie van de Pomerol-wijnen en andere lekkernijen uitstellen tot vanavond of zondagavond. Onderweg zijn er twee tussenpunten: na 7,6 kilometer en na 20 kilometer. Het parcours telt een 14-tal bochten, maar bevat voldoende rechte stukken waar de grote motoren hun pk's kunnen aanboren. Op papier moet deze tijdrit Wout van Aert (nog) beter liggen dan de chrono op dag 5 van deze Tour.

09:52 09 uur 52. Ik heb deze tijdrit verkend. Het is een snel parcours, niet al te technisch. Ik houd wel van zo'n omloop. . Tadej Pogacar (UAE).

