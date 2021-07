LIVESTREAM Tour: Ontketende Van Aert op weg naar toptijd in tijdrit

17:16 17 uur 16. Nog 2 kilometer voor Wout van Aert. Hij geeft enkele seconden toe op Kasper Asgreen, maar dat moet volstaan. De Deen heeft in een jumbojet gezeten, maar 19 seconden is nog altijd geruststellend. . Nog 2 kilometer voor Wout van Aert. Hij geeft enkele seconden toe op Kasper Asgreen, maar dat moet volstaan. De Deen heeft in een jumbojet gezeten, maar 19 seconden is nog altijd geruststellend.

17:15 17 uur 15. We lossen het podium. Richard Carapaz moet 6 seconden goedmaken op Jonas Vingegaard, maar de Deen is op papier een stuk sterker in dit werk.

17:14 17 uur 14. Ik hoop dat Filippo Ganna kijkt, dat hij een schrik pakt. Michel Wuyts

17:13 17 uur 13. Voor Dylan Teuns valt vandaag niet veel eer te rapen. Hij peddelt op bijna 2 minuten van de tijd van Wout van Aert. Met Mattia Cattaneo gooit Deceuninck-Quick Step nog een ijzer in het vuur, maar ook de Italiaan botst voorlopig op een indrukwekkende Wout van Aert.

17:10 17 uur 10. Ook "mijnwerker" Tadej Pogacar rept zich naar de start. Hij vertrekt over 9 minuten. Wordt de gele trui nog het grootste gevaar voor Wout van Aert?

17:08 17 uur 08. "Hier zal niet veel aan te doen zijn", schatten onze commentatoren in. Wout van Aert won in zijn Tour-route al massasprints en een bergrit. Voegt hij er nog een tijdrit aan toe?

17:06 17 uur 06. Van Aert is 25" seconden sneller aan 2e tussenpunt: "Amai, amai".

17:05 Wout van Aert op 1 na 20 kilometer. Wat zegt het tussenpunt op 10 kilometer van de aankomst? Hij is duidelijk de snelste: liefst 24 seconden sneller dan de Zwitser en de Deen. Hij bouwt dus ook nog eens duidelijk uit op Kasper Asgreen. Van 13" gaat het naar 24". 17 uur 05.

17:03 17 uur 03. Tadej Pogacar? Ik heb toch op een of andere manier de indruk dat hij verzadigd is. Kun je die inzet blijven bewaren? José De Cauwer

17:02 17 uur 02. Bij de profs heeft Wout van Aert 5 tijdritten gewonnen: de proloog in de Baloise Belgium Tour in 2016, de tijdrit in de Dauphiné en het BK in 2019, het BK in 2020 en de chrono in Tirreno-Adriatico dit voorjaar.

17:01 17 uur 01. Nog 15 kilometer voor Wout van Aert. Hij is dus halfweg.

17:00 17 uur . Stuyven: "Balans van deze Tour? Net niet, maar motivatie om terug te komen is er".

16:59 16 uur 59. Stefan Küng heeft gereageerd op zijn ontgoocheling: "Ik was misschien iets té gemotiveerd. Ik heb een prijs betaald voor mijn snelle start. Dit is mijn eigen fout."

16:58 16 uur 58. Bij dat tweede tussenpunt moeten we vooral rekening houden met de verhouding tussen Wout van Aert en Kasper Asgreen. Stefan Küng verspeelde er zijn bonus nagenoeg volledig. Blijft de voorgift van Van Aert op de Deen er intact of nog beter: loopt hij verder weg?

16:57 16 uur 57. We leven nu in spanning richting het tweede tussenpunt na 20 kilometer. Om 17.01 u trappen we ook af met de top 10 in de stand.

16:54 16 uur 54. Sergio Henao weet niet wat hem overkomt: hij wordt voorbijgestoken door een Belgische wervelwind. Dit zal Wout van Aert helemaal vleugels geven.

16:53 16 uur 53. The best is yet to come voor Wout van Aert. Of dat hopen we toch. Michel Wuyts

16:53 16 uur 53. Na eerste tussentijd: "Van Aert is de nieuwe man aan de top".

16:53 Wout van Aert op 1 na 7 kilometer. Daar is Wout van Aert: hij klokt in Pomerol af na 8'57". Daarmee is hij 3" sneller dan Stefan Küng en 13" dan Kasper Asgreen. Goed om te weten: de chrono van Küng is daarna weggesmolten, terwijl Asgreen een torpedo was in het slot. 16 uur 53.