LIVESTREAM Tour: Edward Theuns zit in de kopgroep met bollenman Ide Schelling

15:21 Sprint. Edward Theuns vult de kassa van Trek-Segafredo bij de groene boog. 2'10" later is Caleb Ewan de snelste in het peloton net voor Jasper Philipsen en Mark Cavendish.

15:19 15 uur 19. Nog 100 kilometer. De kopgroep nadert de tussensprint. Ook het peloton zal er aan de bak moeten, al vielen er gisteren meer punten te rapen in het spoor van eenzame vluchter Ide Schelling.

15:16 15 uur 16. Rik Verbrugghe: "Gisteren vreesde ik voor het ergste, maar het gaat de goeie richting uit met Chris Froome".

15:16 15 uur 16. Tijdens de briefing hebben we de beelden van de zege van Dan Martin in 2018 getoond om de renners een goed gevoel te geven. Gisteren voelde hij zich niet supergoed. Rik Verbrugghe (sportief manager Israel Start-Up Nation).

15:13 15 uur 13. Twee uur geleden zijn we aan deze etappe begonnen en het wedstrijdverhaal is voorlopig zeer beknopt. In twee schuifjes is een kopgroep van 6 renners tot stand gekomen. Anthony Perez en Ide Schelling strijden voor de bergtrui, Edward Theuns rijdt zich in de kijker. In het peloton houdt Tim Declercq hen binnen schot.

15:07 15 uur 07. De Mûr-de-Bretagne ligt nog rustig in de koeling, maar we loeren al zachtjes naar de finale. Onze radiocommentator geeft een belangrijke factor mee: de wind blaast in het voordeel. Dat kan een vroege aanvaller stimuleren.

15:06 15 uur 06. Het huis Declercq levert voorlopig voor de zoveelste keer maatwerk. Het verschil schommelt nu al een tijdje rond de 3 minuten.

15:04 15 uur 04. Perez troeft Theuns en Schelling af op eerste beklimming.

15:02 Côte de Sainte-Barbe. Anthony Perez en Ide Schelling spelen mandekking. Perez trekt zich op gang en houdt stand. Edward Theuns ging Ide Schelling zelfs nog vooraf. De Fransman komt op 3-3 en neemt virtueel over, maar Schelling trekt na de top zowaar door. Heel even maar. Een schijnbeweging.

15:00 15 uur . Ik denk dat vandaag enkele renners toch dichter in de buurt van Julian Alaphilippe zullen eindigen. José De Cauwer.

14:58 14 uur 58. Wout van Aert speelt al een hele dag verstoppertje in het laatste gedeelte van het peloton. Bij de ploeg van de Belgische kampioen mogen ze Steven Kruijswijk al afschrijven als wisselkopman voor het klassement. Op een halve fiets eindigde hij gisteren op 1'49".

14:54 14 uur 54. De blauwe brigade ging iets te hevig tekeer. De voorsprong zwelt weer aan tot 3'09".

14:50 14 uur 50. Niet alleen Edward Theuns en Jonas Koch hebben een uitstekend nationaal kampioenschap achter de kiezen. De Fransman Jérémy Cabot wordt eind volgende maand 30 en debuteert in de Tour. Hij dankt zijn ticket aan een 5e plaats vorige zondag en schenkt zijn sponsor publiciteit in deze kopgroep.

14:47 14 uur 47. Over 10 kilometer betokkelen we het eerste bergje van de dag. Daar kan Anthony Perez eventueel op gelijke hoogte komen van Ide Schelling. De totale buit bedraagt vandaag 8 punten.

14:45 14 uur 45. Zoals verwacht staat Deceuninck-Quick Step er alleen voor. De blauwhemden zetten twee mannetjes in en die zitten geenszins stil: de 6 leiders houden amper 1'42" over.

14:38 14 uur 38. Deze finish ligt me wel, maar ik kom er altijd net iets te kort tegenover de lichtgewichten. Mijn benen waren gisteren alleszins goed, maar ik heb ze niet kunnen testen. Greg Van Avermaet (AG2R-Citroën).