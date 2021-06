LIVE Tour: Gehavend peloton trekt vandaag naar de Mûr-de-Bretagne

13:06 13 uur 06.

13:04 Regen? Leider Julian Alaphilippe legt nog enkele laatste interviews af en dan kunnen we er weer aan beginnen. Tussen 14 u en 15 u worden er buien voorspeld. Gisteren bleven de druppels min of meer in de lucht hangen, maar vandaag hebben de renners wellicht minder geluk. . 13 uur 04. Regen? Leider Julian Alaphilippe legt nog enkele laatste interviews af en dan kunnen we er weer aan beginnen. Tussen 14 u en 15 u worden er buien voorspeld. Gisteren bleven de druppels min of meer in de lucht hangen, maar vandaag hebben de renners wellicht minder geluk.

12:58 12 uur 58. Truidragers. Hoe ziet de eerste startrij er zo meteen uit? Julian Alaphilippe draagt uiteraard het geel, maar staat zijn groen af aan Michael Matthews. De bollen zijn van Ide Schelling, Tadej Pogacar is nu al in het bezit van het wit. . Truidragers Hoe ziet de eerste startrij er zo meteen uit? Julian Alaphilippe draagt uiteraard het geel, maar staat zijn groen af aan Michael Matthews. De bollen zijn van Ide Schelling, Tadej Pogacar is nu al in het bezit van het wit.

12:44 12 uur 44. Mathieu van der Poel: "Ik moet betere benen hebben: anders moet ik ondergaan zoals gisteren". Mathieu van der Poel: "Ik moet betere benen hebben: anders moet ik ondergaan zoals gisteren"

12:44 12 uur 44. Julian Alaphilippe? Ik moet op mijn best zijn om hem te kunnen volgen en dat was gisteren niet het geval. Niemand zal iets tegen hem als geletruidrager hebben. . Mathieu van der Poel (Alpecin-Fenix). Julian Alaphilippe? Ik moet op mijn best zijn om hem te kunnen volgen en dat was gisteren niet het geval. Niemand zal iets tegen hem als geletruidrager hebben. Mathieu van der Poel (Alpecin-Fenix)

12:43 12 uur 43. Bonificatieseconden. Elke seconde telt, zeker in de Tour de France. De eerste passage over de Mûr-de-Bretagne, op 15 kilometer van de finish, wordt beloond met 8, 5 en 2 seconden. Als de vluchters daar al gegrepen zijn, zullen de favorieten dus bij de pinken moeten zijn. . Bonificatieseconden Elke seconde telt, zeker in de Tour de France. De eerste passage over de Mûr-de-Bretagne, op 15 kilometer van de finish, wordt beloond met 8, 5 en 2 seconden. Als de vluchters daar al gegrepen zijn, zullen de favorieten dus bij de pinken moeten zijn.

12:39 12 uur 39. Nog een halfuurtje tot de officieuze start. In elk gesprek komen de valpartijen van gisteren aan bod en steeds volgt hetzelfde antwoord: "Hopelijk wordt het vandaag rustiger en minder gevaarlijk." . Nog een halfuurtje tot de officieuze start. In elk gesprek komen de valpartijen van gisteren aan bod en steeds volgt hetzelfde antwoord: "Hopelijk wordt het vandaag rustiger en minder gevaarlijk."

11:47 Scherven brengen geluk? Op z'n Sloveens betekent dat: een val op de eerste dag brengt geluk. . 11 uur 47.

11:45 11 uur 45. Veel toeschouwers gedragen zich keurig, maar dat was bij deze fan niet het geval. Gelukkig heeft Primoz niet te veel schade opgelopen. Tony Martin (Jumbo-Visma) knalde gisteren op een roekeloze toeschouwer. Veel toeschouwers gedragen zich keurig, maar dat was bij deze fan niet het geval. Gelukkig heeft Primoz niet te veel schade opgelopen. Tony Martin (Jumbo-Visma) knalde gisteren op een roekeloze toeschouwer

11:40 11 uur 40. Ook bij BikeExchange gingen 7 van de 8 renners tegen de vlakte. Amund Grondahl Jansen was het grootste slachtoffer, maar kruipt straks op zijn fiets. Voorlopig zijn er dus geen nieuwe opgevers, maar het is nog maar de vraag of iedereen het ook uitzingt tot op de Mûr-de-Bretagne. Wat dat betreft is het terrein van vandaag geen geschenk. . Ook bij BikeExchange gingen 7 van de 8 renners tegen de vlakte. Amund Grondahl Jansen was het grootste slachtoffer, maar kruipt straks op zijn fiets. Voorlopig zijn er dus geen nieuwe opgevers, maar het is nog maar de vraag of iedereen het ook uitzingt tot op de Mûr-de-Bretagne. Wat dat betreft is het terrein van vandaag geen geschenk.

11:07 Na een pijnlijke nacht gaat Marc Hirschi toch van start met een gehavende schouder. 11 uur 07.

11:07 11 uur 07. Tour opvallend Alerte Wout van Aert spot vrouw Sarah en zoontje Georges langs de kant van de weg

10:42 Het medisch bulletin na gisteren. Benoît Cosnefroy (Fra/AG2R-Citroën): kneuzingen. Chris Froome (GBr/Israel Start-Up Nation): kneuzingen op linkerbeen en borstkas. Jesus Herrada (Spa/Cofidis): kneuzingen bekken en rechterdij. Marc Hirschi (Zwi/UAE): acromioclaviculaire luxatie schouder. Reto Hollenstein (Zwi/Israel Start-Up Nation): kneuzingen. Ignatas Konovalovas (Lit/Groupama-FDJ): hersenschudding met bewustzijnsverlies, opgave. Cyril Lemoine (Fra/B&B Hotels): vier gebroken ribben, klaplong, opgave. Tim Merlier (Bel/Alpecin-Fenix): wonden op beide knieën, schaafwonden rechterenkel, kneuzingen rechterdij. Ben O'Connor (Aus/AG2R-Citroën): wonden aan de rechterschouder en -arm. Twaalf hechtingen. Aurélien Paret-Peintre (Fra/AG2R-Citroën): kneuzingen. Mads Pedersen (Den/Trek-Segafredo): kneuzingen. Pierre-Luc Périchon (Fra/Cofidis): twaalf hechtingen linkerbeen. Clément Russo (Fra/Arkéa-Samsic): gebroken rib. Marc Soler (Spa/Movistar): drie gebroken ribben, opgave. Jasha Sütterlin (Dui/DSM): wonden aan rechterpols en -elleboog, opgave. Mike Teunissen (Ned/Jumbo): kneuzingen. . 10 uur 42. Het medisch bulletin na gisteren Benoît Cosnefroy (Fra/AG2R-Citroën): kneuzingen. Chris Froome (GBr/Israel Start-Up Nation): kneuzingen op linkerbeen en borstkas. Jesus Herrada (Spa/Cofidis): kneuzingen bekken en rechterdij. Marc Hirschi (Zwi/UAE): acromioclaviculaire luxatie schouder. Reto Hollenstein (Zwi/Israel Start-Up Nation): kneuzingen. Ignatas Konovalovas (Lit/Groupama-FDJ): hersenschudding met bewustzijnsverlies, opgave. Cyril Lemoine (Fra/B&B Hotels): vier gebroken ribben, klaplong, opgave. Tim Merlier (Bel/Alpecin-Fenix): wonden op beide knieën, schaafwonden rechterenkel, kneuzingen rechterdij. Ben O'Connor (Aus/AG2R-Citroën): wonden aan de rechterschouder en -arm. Twaalf hechtingen. Aurélien Paret-Peintre (Fra/AG2R-Citroën): kneuzingen. Mads Pedersen (Den/Trek-Segafredo): kneuzingen. Pierre-Luc Périchon (Fra/Cofidis): twaalf hechtingen linkerbeen. Clément Russo (Fra/Arkéa-Samsic): gebroken rib. Marc Soler (Spa/Movistar): drie gebroken ribben, opgave. Jasha Sütterlin (Dui/DSM): wonden aan rechterpols en -elleboog, opgave. Mike Teunissen (Ned/Jumbo): kneuzingen.

10:39 10 uur 39. Tour Van Virenque in 2003 tot Alaphilippe in 2021: 100e ritzege in grote ronde voor Lefevere

10:38 10 uur 38. Ik heb de hele avond in het ziekenhuis gezeten en was pas rond 1 u vannacht in het hotel. Ik heb veel kneuzingen en ik voel me stijf, maar ik probeer vandaag te overleven. Chris Froome (Israel Start-Up Nation). Ik heb de hele avond in het ziekenhuis gezeten en was pas rond 1 u vannacht in het hotel. Ik heb veel kneuzingen en ik voel me stijf, maar ik probeer vandaag te overleven. Chris Froome (Israel Start-Up Nation)

10:11 De duim gaat de hoogte in: Chris Froome lijkt straks van start te gaan. . 10 uur 11.

10:11 10 uur 11. Tour Dries Devenyns, boezemvriend en weer het lanceerplatform van Julian Alaphilippe

09:02 Beleef de hectiek na een van de valpartijen door de ogen van de mecanicien van Jumbo-Visma, die door het slechte volgnummer van de ploegwagen een lange sprint moest trekken. . 09 uur 02.