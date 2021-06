Rit 2 in de Tour: 2 keer Mûr-de-Bretagne, nog meer opgevers na valpartijen?

08:52

08 uur 52. 2e rit in de Tour de France! We zijn nog lang niet uitgepraat over dag 1 in de Tour de France, maar om 13.10 u begint het peloton al aan het tweede luik op de Bretoense wegen. Deze route is min of meer een blauwdruk van wat het peloton gisteren voor de wielen kreeg geschoven. Na een golvende aanloop is de Mûr-de-Bretagne de hoofdrolspeler in de slotfase. De "Alpe d'Huez van Bretagne" ligt twee keer op het parcours. Julian Alaphilippe stak er gisteren met kop en schouders bovenuit. Voert hij in de gele trui een bisnummer op? .