Tour LIVE: Laatste kans voor vluchters of heeft The Wolfpack nog honger?

12:38 12 uur 38. 6 vluchters. Even wat duidelijkheid scheppen in de chaos: er zijn 6 vluchters vertrokken die bijna een minuut voorsprong hebben. In het peloton wachten ze op de renners die terugkeren na de val, dus de vlucht van de dag lijkt nu al vertrokken. De namen van de vluchters: Mohoric, Bonnamour, Zimmermann, Clarke, Rutsch en Bernard. . 6 vluchters Even wat duidelijkheid scheppen in de chaos: er zijn 6 vluchters vertrokken die bijna een minuut voorsprong hebben. In het peloton wachten ze op de renners die terugkeren na de val, dus de vlucht van de dag lijkt nu al vertrokken.



12:37 12 uur 37. Pogacar als leider. Het jongetje Pogacar is blijkbaar een man geworden. Onder meer Skujins en Kwiatkowski proberen weg te rijden, maar ze krijgen op hun donder van de gele trui. . Pogacar als leider Het jongetje Pogacar is blijkbaar een man geworden. Onder meer Skujins en Kwiatkowski proberen weg te rijden, maar ze krijgen op hun donder van de gele trui.

12:33 12 uur 33. Door de verwarring van de val lijken vluchters een kans te krijgen om makkelijk weg te rijden. Onder meer Cosnefroy lijkt te profiteren. . Door de verwarring van de val lijken vluchters een kans te krijgen om makkelijk weg te rijden. Onder meer Cosnefroy lijkt te profiteren.

12:30 Grote valpartij. Ook met Parijs in zicht kan er nog altijd zwaar gevallen worden. Het is blijkbaar Van Moer die het domino-effect in gang zet. Het lijkt erop dat iedereen toch weer zal kunnen vertrekken. . 12 uur 30. Grote valpartij Ook met Parijs in zicht kan er nog altijd zwaar gevallen worden. Het is blijkbaar Van Moer die het domino-effect in gang zet. Het lijkt erop dat iedereen toch weer zal kunnen vertrekken.

12:21 12 uur 21 match begonnen Heeren, vertrekt! We zijn eraan begonnen. Zimmermann schiet meteen weg, maar hij schiet niet ver. Ook De Gendt lijkt er nog iets van te willen maken.

12:20 12 uur 20. Officieuze start. Eddy Merckx valt groene trui Mark Cavendish nog even in de armen en dan kunnen we vertrekken voor etappe van iets meer dan 200 kilometer. . Officieuze start Eddy Merckx valt groene trui Mark Cavendish nog even in de armen en dan kunnen we vertrekken voor etappe van iets meer dan 200 kilometer.

12:18 12 uur 18. Vandaag is een dag voor de pure sprinters, zoals een Cavendish of Philipsen. Maar ik ga me er toch tussensmijten. Sonny Colbrelli (Bahrein). Vandaag is een dag voor de pure sprinters, zoals een Cavendish of Philipsen. Maar ik ga me er toch tussensmijten. Sonny Colbrelli (Bahrein)

12:18 12 uur 18. Colbrelli over inval: "Dat is koers, het is niets". Colbrelli over inval: "Dat is koers, het is niets"

12:12 12 uur 12. Ik zou mezelf voor de kop kunnen slaan als blijkt dat ik me kapot heb gereden in de Pyreneeën om vandaag dan de ontsnapping te missen.. Jasper Stuyven (Trek-Segafredo). Ik zou mezelf voor de kop kunnen slaan als blijkt dat ik me kapot heb gereden in de Pyreneeën om vandaag dan de ontsnapping te missen.. Jasper Stuyven (Trek-Segafredo)

12:12 12 uur 12. Stuyven: "Lead-out voor Pedersen in de sprint". Stuyven: "Lead-out voor Pedersen in de sprint"

12:08 12 uur 08. Merckx in Mourenx. Het is wellicht geen toeval dat Eddy Merckx uitgerekend vandaag zijn opwachting maakt in de Tour. Niet zozeer omdat Mark Cavendish hem kan voorbijsteken, wel omdat we starten vlak bij de Velodrome Eddy Merckx in Mourenx. Die wielerpiste werd naar de allergrootste genoemd, nadat hij in zijn eerste Tour de France een solo van 75 kilometer opvoerde richting dit stadje in de Landes. En dat terwijl hij al bijna 8 minuten voorsprong had in het klassement. In zijn gele trui finishte hij in Mourenx met een voorsprong van net geen 8 minuten. "Dat was toch mijn grootste nummertje", zou Merckx hierover zeggen. . Merckx in Mourenx Het is wellicht geen toeval dat Eddy Merckx uitgerekend vandaag zijn opwachting maakt in de Tour. Niet zozeer omdat Mark Cavendish hem kan voorbijsteken, wel omdat we starten vlak bij de Velodrome Eddy Merckx in Mourenx.



12:06 12 uur 06. Ik voel me nog oké, maar ben blij dat de bergen achter de rug zijn. Ik weet zeker dat ik beter kan dan in de vorige sprints, maar ik moet eens in een goeie positie geraken. André Greipel (Israel Start-Up Nation). Ik voel me nog oké, maar ben blij dat de bergen achter de rug zijn. Ik weet zeker dat ik beter kan dan in de vorige sprints, maar ik moet eens in een goeie positie geraken. André Greipel (Israel Start-Up Nation)

12:05 12 uur 05. Jarige Greipel: "Ik kan zeker beter". Jarige Greipel: "Ik kan zeker beter"

12:01 12 uur 01. Natuurlijk heb ik afgezien in de bergen, maar al bij al ging het nog vrij goed. Als het op een sprint aankomt, ben ik er klaar voor. Cees Bol (DSM). Natuurlijk heb ik afgezien in de bergen, maar al bij al ging het nog vrij goed. Als het op een sprint aankomt, ben ik er klaar voor. Cees Bol (DSM)

11:58 11 uur 58. Bol: "Kans op sprint is 50/50". Bol: "Kans op sprint is 50/50"

11:57 11 uur 57. Ik ben niet echt in de problemen gekomen in de bergen, ik hoop dat er voor vandaag nog genoeg poeder in de benen zit. Ik vrees wel dat het aantal ploegen dat nog een sprint wil op 1 hand te tellen is. Jasper Philipsen (Alpecin-Fenix). Ik ben niet echt in de problemen gekomen in de bergen, ik hoop dat er voor vandaag nog genoeg poeder in de benen zit. Ik vrees wel dat het aantal ploegen dat nog een sprint wil op 1 hand te tellen is. Jasper Philipsen (Alpecin-Fenix)

11:57 11 uur 57. Philipsen: "Frisheid en vertrouwen". Philipsen: "Frisheid en vertrouwen"

