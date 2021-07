Sprint of vluchters in etappe 19? Wout van Aert: "Ik ga niet sprinten"

07:14 07 uur 14. Meurisse: "Wij willen alvast nog een sprint". Xandro Meurisse kende een sterke dag op de weg naar Luz Ardiden, hij eindigde als 20e. Maar vandaag moet hij werken voor Jasper Philipsen. "Vandaag en zondag mikken we met Jasper nog op ritwinst. Hij is snel, maar ik weet niet of het vrijdag wel tot een sprint zal komen." "Veel zal afhangen van hoe Deceuninck-Quick Step het gaat aanpakken en hoe fris Cavendish nog zit. Maar wij willen alvast nog een sprint, een zege voor Jasper zou de kers op de taart zijn na onze nu al ongelooflijke Tour." . Meurisse: "Wij willen alvast nog een sprint" Xandro Meurisse kende een sterke dag op de weg naar Luz Ardiden, hij eindigde als 20e. Maar vandaag moet hij werken voor Jasper Philipsen. "Vandaag en zondag mikken we met Jasper nog op ritwinst. Hij is snel, maar ik weet niet of het vrijdag wel tot een sprint zal komen."

Wout van Aert: "Geen sprint voor mij". Een eventuele massasprint laat Wout van Aert links liggen vandaag. "Het zijn na de rustdag weer drie zware dagen geweest. Ik focus nu op de tijdrit. Als iemand van ons zich in de strijd voor de spint zal gooien, dan zal het Mike (Teunissen, red.) zijn. Voor mij is de tijdrit mijn prioriteit."

Sneuvelt het record van Eddy Merckx? Met zijn 4 ritzeges in deze Tour dikte Mark Cavendish zijn overwinningen in de Ronde van Frankrijk aan tot 34 stuks, een evenaring van het record van Eddy Merckx. Vandaag kan de Brit dus alleen recordhouder worden. Lukt het niet in Libourne, dan wacht hem zondag in Parijs nog een tweede kans.