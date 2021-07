LIVESTREAM Tour: laatste kans voor vluchters of heeft The Wolfpack nog honger?

15:07 15 uur 07. Ik denk dat het over en out is voor het peloton. Ook voor Deceuninck-Quick Step is dit een ideale zaak. José De Cauwer. Ik denk dat het over en out is voor het peloton. Ook voor Deceuninck-Quick Step is dit een ideale zaak. José De Cauwer

15:06 15 uur 06. Snelle mannen vooraan. Er zijn heel wat mannen met snelle benen meegeschoven in de vlucht. Bij Trek hebben ze het duo Stuyven-Theuns, maar voor de rest zien we ook Laporte, Walscheid, Teunissen en Ballerini. Een Brent Van Moer zal een ander plannetje moeten bedenken. . Snelle mannen vooraan Er zijn heel wat mannen met snelle benen meegeschoven in de vlucht. Bij Trek hebben ze het duo Stuyven-Theuns, maar voor de rest zien we ook Laporte, Walscheid, Teunissen en Ballerini. Een Brent Van Moer zal een ander plannetje moeten bedenken.

15:03 15 uur 03. Van Avermaet zal al spijt hebben dat hij zich heeft laten uitzakken. Dit is een gemiste kans. José De Cauwer. Van Avermaet zal al spijt hebben dat hij zich heeft laten uitzakken. Dit is een gemiste kans. José De Cauwer

14:56 Tijdsverschil. Ze gaan toch een vette kluif aan deze kopgroep hebben, want het verschil loopt op naar anderhalve minuut en er zullen niet plots veel nieuwe teams voor de achtervolging opduiken. . 14 uur 56. Tijdsverschil Ze gaan toch een vette kluif aan deze kopgroep hebben, want het verschil loopt op naar anderhalve minuut en er zullen niet plots veel nieuwe teams voor de achtervolging opduiken.

14:53 14 uur 53. Sterkste teams vooraan. Trek-Segafredo is met 3 renners (Stuyven, Theuns en Bernard) goed vertegenwoordigd in de kopgroep. Ook EF (Rutsch en Valgren Hundahl) en Qhubeka (Clarke en Walscheid) hebben 2 ijzers in het vuur. Voor de rest zijn het allemaal enkelingen. 16 van de 23 ploegen in deze Tour zijn mee. . Sterkste teams vooraan Trek-Segafredo is met 3 renners (Stuyven, Theuns en Bernard) goed vertegenwoordigd in de kopgroep. Ook EF (Rutsch en Valgren Hundahl) en Qhubeka (Clarke en Walscheid) hebben 2 ijzers in het vuur. Voor de rest zijn het allemaal enkelingen. 16 van de 23 ploegen in deze Tour zijn mee.

14:50 14 uur 50. Wie rijdt in het peloton? Chris Froome doet zijn duit in het zakje in de achtervolging, dus dan weet je dat Israel Start-Up Nation André Greipel graag een verjaardscadeautje wil schenken. Ook BikeExchange werkt mee. . Wie rijdt in het peloton? Chris Froome doet zijn duit in het zakje in de achtervolging, dus dan weet je dat Israel Start-Up Nation André Greipel graag een verjaardscadeautje wil schenken. Ook BikeExchange werkt mee.

14:50 14 uur 50. Groepje met Van Moer, Stuyven en Theuns komen vooraan en vormen kopgroep van 20 man. Groepje met Van Moer, Stuyven en Theuns komen vooraan en vormen kopgroep van 20 man

14:48 14 uur 48. Wie zit vooraan? Beetje bij beetje wordt de voorsprong toch wat groter. De kwaliteit van de kopgroep is ook niet min. De 20 namen: Zimmermann, Clarke, Mohoric, Rutsch, Bernard, Bonnamour (= de originele vroege vlucht), Theuns, Stuyven, Van Moer, Izagirre, Politt, Valgren Hundahl, Dillier, Gesbert, Turgis, Teunissen, Laporte, Ballerini, Casper Pedersen en Walscheid. . Wie zit vooraan? Beetje bij beetje wordt de voorsprong toch wat groter. De kwaliteit van de kopgroep is ook niet min.



14:42 14 uur 42. Aansluiting. De 14 tegenaanvallers zijn bij de 6 leiders gekomen, waardoor we alsnog een groep van 20 krijgen. Toch blijven ze in het peloton van jetje geven: 48 seconden is het verschil. . Aansluiting De 14 tegenaanvallers zijn bij de 6 leiders gekomen, waardoor we alsnog een groep van 20 krijgen. Toch blijven ze in het peloton van jetje geven: 48 seconden is het verschil.

14:35 14 uur 35. Superstrijdlust. Dit is de laatste rit waarin de renners hun kandidatuur voor de Prijs voor de Superstrijdlust kunnen indienen. Met onder meer Bonnamour, Mohoric en misschien zelfs Bernard zijn er vooraan al 3 kandidaten bij. Wie wordt de opvolger van Marc Hirschi? . Superstrijdlust Dit is de laatste rit waarin de renners hun kandidatuur voor de Prijs voor de Superstrijdlust kunnen indienen. Met onder meer Bonnamour, Mohoric en misschien zelfs Bernard zijn er vooraan al 3 kandidaten bij. Wie wordt de opvolger van Marc Hirschi?

14:35 Het peloton blijft gas geven. 14 uur 35. Het peloton blijft gas geven

14:34 14 uur 34. Van Moer, Stuyven, Theuns en 11 anderen blijven gas geven om vooraan te geraken. Ze zijn nu wel tot op een halve minuut van de kop geraakt, maar in het peloton nemen ze er nog altijd geen genoegen mee. . Van Moer, Stuyven, Theuns en 11 anderen blijven gas geven om vooraan te geraken. Ze zijn nu wel tot op een halve minuut van de kop geraakt, maar in het peloton nemen ze er nog altijd geen genoegen mee.

14:29 Hergroepering? Door het dollemanstempo staan we op het punt om alle groepjes weer samen te kletsen. Het verschil tussen de 6 koplopers en het peloton is nog 1'20". Daartussen rijdt nog een grote groep, maar dat ruikt naar een chasse patate. . 14 uur 29. Hergroepering? Door het dollemanstempo staan we op het punt om alle groepjes weer samen te kletsen. Het verschil tussen de 6 koplopers en het peloton is nog 1'20". Daartussen rijdt nog een grote groep, maar dat ruikt naar een chasse patate.

14:26 14 uur 26. Onder meer Van Avermaet en Valverde zetten zich recht om zich te laten inlopen. Er blijven wel nog een 15-tal renners voor hen uit. . Onder meer Van Avermaet en Valverde zetten zich recht om zich te laten inlopen. Er blijven wel nog een 15-tal renners voor hen uit.

14:26 14 uur 26. Ik zie Bahrein, Ineos, Israel,... Waarom doen die ploegen dat allemaal nog in de achtergrond? Michel Wuyts. Ik zie Bahrein, Ineos, Israel,... Waarom doen die ploegen dat allemaal nog in de achtergrond? Michel Wuyts

14:24 14 uur 24. Het peloton krijgt de 20 tegenaanvallers weer in de smiezen. Het sein voor Jasper Stuyven om er nog eens een extra laagje op te schilderen. . Het peloton krijgt de 20 tegenaanvallers weer in de smiezen. Het sein voor Jasper Stuyven om er nog eens een extra laagje op te schilderen.

14:19 14 uur 19. Ook bij Team BikeExchange werken ze nu. Deceuninck-Quick Step ziet het allemaal graag gebeuren. Zij kunnen zich sparen, de rest doet gewoon hun werk. . Ook bij Team BikeExchange werken ze nu. Deceuninck-Quick Step ziet het allemaal graag gebeuren. Zij kunnen zich sparen, de rest doet gewoon hun werk.

14:18 14 uur 18. Ineos. Ook bij Ineos doen ze er alles aan om de vluchters weer binnen te hengelen. Kwiatkowski was al erg actief eerder vandaag, nu sleurt hij dan maar aan kop van het peloton. . Ineos Ook bij Ineos doen ze er alles aan om de vluchters weer binnen te hengelen. Kwiatkowski was al erg actief eerder vandaag, nu sleurt hij dan maar aan kop van het peloton.