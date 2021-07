Nog één keer knallen in het hooggebergte met loodzware tocht naar Luz Ardiden

Na zijn ritwinst gisteren kan alleen nog ongeluk of brute pech Tadej Pogacar uit het geel houden in Parijs. De Sloveen telt meer dan 5 minuten voorsprong op nummer 2 Jonas Vingegaard en nummer 3 Richard Carapaz. De organisatie ziet vandaag een laatste kans voor de gefrustreerde Colombianen: Rigoberto Uran viel gisteren uit de top 3, Nairo Quintana kan nog voor de bollen of een troostzege gaan en wat met Miguel Angel Lopez? Heeft die alles op vandaag gezet?

De 18e rit is niet lang, 129,7 km, maar grotendeels bergop met 2 bekende cols. U hoeft niks van de actie te missen, want Sporza zendt de koers van bij de start uit: om 13.30 u kunt u afstemmen op Eén of op deze pagina voor de livestream. Radio 1 is vanaf 13 u al bij de koers.

09 uur 16. Eisen klassementsrenners ook in laatste bergrit de hoofdrollen op? Deel 2 van een bijzonder zwaar tweeluik in de Pyreneeën vandaag. Opnieuw een aankomst bergop met de slotklim naar Luz Ardiden en onderweg moeten de renners ook nog over de Tourmalet, de meest beklommen col in de Tour. Het zijn 2 stuks buiten categorie. Een pittig afscheid van de Pyreneeën dus en meteen ook de laatste bergrit in deze Tour. Morgen wacht een vlakke rit, zaterdag een relatief vlakke tijdrit en zondag de traditionele sprintetappe in Parijs. Klassementsrenners die nog willen opschuiven, maar niet kunnen vertrouwen op hun tijdritkwaliteiten moeten vandaag dus hun slag slaan. Richard Carapaz heeft slechts 4 seconden achterstand op Jonas Vingegaard en dus ligt de strijd voor de tweede plaats nog helemaal open. Ook voor Wout Poels wordt het een cruciale dag. Hij leidt nog steeds in het bergklassement, maar voelt de hete adem van Tadej Pogacar. Kan de bergkoning meeglippen in een vroege vlucht? Of trekken de klassementsrenners opnieuw het laken naar zich toe op de slotklim? Mis hier niks van de laatste bergrit. .