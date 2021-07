LIVESTREAM Tour: Wie komt als winnaar uit de bus op Luz Ardiden?

17:08 17 uur 08. Van Aert zwaait af op 5 km van de finish. Pogacar heeft een sein gegeven: Majka schuift door naar de kop. Van Aert gaat uit de lijn. . Van Aert zwaait af op 5 km van de finish Pogacar heeft een sein gegeven: Majka schuift door naar de kop. Van Aert gaat uit de lijn.

17:06 17 uur 06. Ook Loetsenko is niet van ijzer. Het verval zet zich ook bij de Kazach door. . Ook Loetsenko is niet van ijzer. Het verval zet zich ook bij de Kazach door.

17:04 17 uur 04. Door het tragere tempo van Geoghegan Hart sluit Poels toch weer aan. Maar dat is uitstel van executie. Castroviejo moet stilaan overnemen. . Door het tragere tempo van Geoghegan Hart sluit Poels toch weer aan. Maar dat is uitstel van executie. Castroviejo moet stilaan overnemen.

17:03 17 uur 03. Zoals Van Aert daar nu klimt: dat is het beeld van de Van Aert van vorig jaar, klim na klim. Michel Wuyts . Zoals Van Aert daar nu klimt: dat is het beeld van de Van Aert van vorig jaar, klim na klim. Michel Wuyts

17:02 17 uur 02. Nog 7 kilometer. Wanneer ontploft de boel? Het tempo van Geoghegan Hart is minder fors en dat speelt bijvoorbeeld in de kaart van Van Aert. . Nog 7 kilometer Wanneer ontploft de boel? Het tempo van Geoghegan Hart is minder fors en dat speelt bijvoorbeeld in de kaart van Van Aert.

17:02 17 uur 02. 8km voor het einde: Van Aert plakt goed aan het wiel van Pogacar. 8km voor het einde: Van Aert plakt goed aan het wiel van Pogacar

17:00 17 uur . Wie overleeft? Geoghegan Hart, Castroviejo, Carapaz, Majka, Pogacar, Van Aert, Kuss, Vingegaard, O'Connor, Kelderman, Buchmann, Loetsenko, Bilbao, Mas, Martin en Gaudu. . Wie overleeft? Geoghegan Hart, Castroviejo, Carapaz, Majka, Pogacar, Van Aert, Kuss, Vingegaard, O'Connor, Kelderman, Buchmann, Loetsenko, Bilbao, Mas, Martin en Gaudu.

16:59 16 uur 59. De Teuns van gisteren zien we vandaag niet. Hij is al gelost. Geoghegan Hart draait hoekig, na Castroviejo zal het snel aan Carapaz zijn. . De Teuns van gisteren zien we vandaag niet. Hij is al gelost. Geoghegan Hart draait hoekig, na Castroviejo zal het snel aan Carapaz zijn.

16:57 16 uur 57. Poels laat nu volledig los. En Van Aert straalt nog altijd frisheid uit. Hij kan nog steeds een gooi doen naar de bollen. . Poels laat nu volledig los. En Van Aert straalt nog altijd frisheid uit. Hij kan nog steeds een gooi doen naar de bollen.

16:56 16 uur 56. Gaudu gegrepen. Ineos raapt Gaudu met gemak op. Is hij volledig uitgespeeld? De groep wordt nu heel snel gedecimeerd. Van Aert trappelt nog altijd mee. . Gaudu gegrepen Ineos raapt Gaudu met gemak op. Is hij volledig uitgespeeld? De groep wordt nu heel snel gedecimeerd. Van Aert trappelt nog altijd mee.

16:54 16 uur 54. Nog 10 kilometer. De trein van Ineos kruipt tot op 10 tellen van Gaudu. Poels is aan het kraken, Van Aert klampt aan. Droomt hij toch nog van de bollen? . Nog 10 kilometer De trein van Ineos kruipt tot op 10 tellen van Gaudu. Poels is aan het kraken, Van Aert klampt aan. Droomt hij toch nog van de bollen?

16:53 16 uur 53. Ineos draait de vijs aan. Kwiatkowski, Geoghegan Hart en Castroviejo zijn aan het pacen voor Carapaz. Van Aert geeft nog altijd niet af. Intussen is Woods uitgespeeld voor de bergprijs. Het wordt een duel tussen Poels en Pogacar. . Ineos draait de vijs aan. Kwiatkowski, Geoghegan Hart en Castroviejo zijn aan het pacen voor Carapaz. Van Aert geeft nog altijd niet af. Intussen is Woods uitgespeeld voor de bergprijs. Het wordt een duel tussen Poels en Pogacar.

16:51 16 uur 51. Gaudu bevriest zijn bonus van 15 seconden, maar het is wachten tot de explosie in het peloton. Die moet en zal er straks komen. . Gaudu bevriest zijn bonus van 15 seconden, maar het is wachten tot de explosie in het peloton. Die moet en zal er straks komen.

16:50 Uran ziet geweldig af in deze rit. 16 uur 50. Uran ziet geweldig af in deze rit

16:49 16 uur 49. Van Aert doet nog altijd zijn duit in het zakje voor Vingegaard, Poels sluit de rij van deze elitegroep. Door het werk van Ineos kan ook Pogacar zijn mannetjes langer dan verwacht opsparen. . Van Aert doet nog altijd zijn duit in het zakje voor Vingegaard, Poels sluit de rij van deze elitegroep. Door het werk van Ineos kan ook Pogacar zijn mannetjes langer dan verwacht opsparen.

16:48 16 uur 48. In de virtuele stand is Uran weggefilterd naar de 6e plaats, maar wat wordt het verdict aan het einde van deze dag? Nog 12 kilometer en we zijn verlost van alle klimellende. . In de virtuele stand is Uran weggefilterd naar de 6e plaats, maar wat wordt het verdict aan het einde van deze dag? Nog 12 kilometer en we zijn verlost van alle klimellende.

16:46 16 uur 46. Luz Ardiden is de berg van de Spanjaarden met 5 winnaars bij de 8 passages. De vorige ritwinnaar was Samuel Sanchez. De eerste Spanjaard in het klassement is Enric Mas. . Luz Ardiden is de berg van de Spanjaarden met 5 winnaars bij de 8 passages. De vorige ritwinnaar was Samuel Sanchez. De eerste Spanjaard in het klassement is Enric Mas.

16:44 16 uur 44. Nog 15 kilometer. Koploper David Gaudu maakt zich klaar voor de slotklim, een inspanning van ruim 35 minuten: 13,3 kilometer aan 7,4 procent. Het peloton zit hem op de hielen: de kloof bedraagt amper 22 seconden. Poels en co zijn al ingerekend. Pogacar en tutti quanti lijken dus toch weer de hoofdkandidaten voor de ritzege. . Nog 15 kilometer Koploper David Gaudu maakt zich klaar voor de slotklim, een inspanning van ruim 35 minuten: 13,3 kilometer aan 7,4 procent. Het peloton zit hem op de hielen: de kloof bedraagt amper 22 seconden. Poels en co zijn al ingerekend. Pogacar en tutti quanti lijken dus toch weer de hoofdkandidaten voor de ritzege.

16:40 16 uur 40. Uran maakt wat tijd goed op de favorieten, maar het zou toch een klein mirakel zijn mocht dit slechts een dip geweest zijn. . Uran maakt wat tijd goed op de favorieten, maar het zou toch een klein mirakel zijn mocht dit slechts een dip geweest zijn.