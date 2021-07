LIVESTREAM Tour: Vluchters of toch Pogacar en co? Sleutel ligt wellicht bij UAE

13:46 13 uur 46. Nog 1 kilometer tot de officiële start. Er zit veel volk van Deceuninck-Quick Step vooraan. De tussensprint laat 63 kilometer op zich wachten. . Nog 1 kilometer tot de officiële start. Er zit veel volk van Deceuninck-Quick Step vooraan. De tussensprint laat 63 kilometer op zich wachten.

13:45 13 uur 45. Deze etappe is een doorslag van de rit van gisteren, al is de aanloop nu beperkter. . Michel Wuyts . Deze etappe is een doorslag van de rit van gisteren, al is de aanloop nu beperkter. Michel Wuyts

13:42 13 uur 42. Tadej Pogacar: "De bollentrui is niet het hoofddoel". Tadej Pogacar: "De bollentrui is niet het hoofddoel"

13:41 13 uur 41. Renaat Schotte kon zonet nog even kort met Tadej Pogacar spreken. De gele trui bevestigde dat landgenoot Primoz Roglic de tijdrit in Tokio voor zijn rekening zal nemen. Slovenië heeft maar één startbewijs voor de chrono. . Renaat Schotte kon zonet nog even kort met Tadej Pogacar spreken. De gele trui bevestigde dat landgenoot Primoz Roglic de tijdrit in Tokio voor zijn rekening zal nemen. Slovenië heeft maar één startbewijs voor de chrono.

13:39 13 uur 39. Eén en livestream. De uitzending is begonnen. Door de actualiteit zullen de tv-kijkers af en toe moeten schakelen tussen Eén en Canvas, maar dankzij onze livestream kan u zonder zorgen naar de Tour kijken. . Eén en livestream De uitzending is begonnen. Door de actualiteit zullen de tv-kijkers af en toe moeten schakelen tussen Eén en Canvas, maar dankzij onze livestream kan u zonder zorgen naar de Tour kijken.

13:35 13 uur 35. Na de bewogen ochtend zijn de renners begonnen aan de laatste bergrit. We rijden Pau buiten, goed voor een neutralisatie van ruim 6 kilometer. . Na de bewogen ochtend zijn de renners begonnen aan de laatste bergrit. We rijden Pau buiten, goed voor een neutralisatie van ruim 6 kilometer.

13:27 13 uur 27. Wout van Aert: "Met Julian Alaphilippe naar boven rijden was een hele belevenis". Wout van Aert: "Met Julian Alaphilippe naar boven rijden was een hele belevenis"

13:26 13 uur 26. Ik zal niet vaak nog zo dicht bij de bollen komen, maar zelfs Tadej Pogacar is er mee bezig. Dan is het moeilijk voor de rest. Voor mij is die trui vrijwel onmogelijk. We moeten vol de kaart van Jonas Vingegaard trekken, om hem op het podium te krijgen. Wout van Aert (Jumbo-Visma). Ik zal niet vaak nog zo dicht bij de bollen komen, maar zelfs Tadej Pogacar is er mee bezig. Dan is het moeilijk voor de rest. Voor mij is die trui vrijwel onmogelijk. We moeten vol de kaart van Jonas Vingegaard trekken, om hem op het podium te krijgen. Wout van Aert (Jumbo-Visma)

13:25 13 uur 25. Onze ploeg in Pau probeert reacties los te weken bij het geviseerde Bahrein-Victorious, maar bergkoning Wout Poels gaat alvast niet in op het verzoek. . Onze ploeg in Pau probeert reacties los te weken bij het geviseerde Bahrein-Victorious, maar bergkoning Wout Poels gaat alvast niet in op het verzoek.

13:08 13 uur 08. De inval bij Bahrein-Victorious zou toch niet zo onschuldig zijn als de ploeg wil laten uitschijnen. Het parket van Marseille meldt dat het een vooronderzoek opent naar mogelijke verboden praktijken. . De inval bij Bahrein-Victorious zou toch niet zo onschuldig zijn als de ploeg wil laten uitschijnen. Het parket van Marseille meldt dat het een vooronderzoek opent naar mogelijke verboden praktijken.

13:05 Regen. Ook vandaag halen de renners weer de nodige spullen uit hun regenzak. Het povere weer maakt de laatste bergrit nog wat complexer. . 13 uur 05. Regen Ook vandaag halen de renners weer de nodige spullen uit hun regenzak. Het povere weer maakt de laatste bergrit nog wat complexer.

12:48 12 uur 48. Philippe Gilbert: "Na de Tour ben ik altijd goed door supercompensatie: een selectie voor het WK is logisch". Philippe Gilbert: "Na de Tour ben ik altijd goed door supercompensatie: een selectie voor het WK is logisch"

12:47 12 uur 47. Moe, dat is wel het juiste woord. Ik heb afgezien in deze Tour en ik heb nooit op mijn gemak gezeten. Het is mentaal ook lastig zonder doelen. Zo rijden we eigenlijk rond en dan voel je elke berg meer. Philippe Gilbert (Lotto-Soudal). Moe, dat is wel het juiste woord. Ik heb afgezien in deze Tour en ik heb nooit op mijn gemak gezeten. Het is mentaal ook lastig zonder doelen. Zo rijden we eigenlijk rond en dan voel je elke berg meer. Philippe Gilbert (Lotto-Soudal)

12:45 12 uur 45. In Pau, een klassieker in de Tour, wordt alles in gereedheid gebracht voor de start (13.35 u). Er is uiteraard veel aandacht voor Bahrein-Victorious. De ploeg gaat straks gewoon van start. . In Pau, een klassieker in de Tour, wordt alles in gereedheid gebracht voor de start (13.35 u). Er is uiteraard veel aandacht voor Bahrein-Victorious. De ploeg gaat straks gewoon van start.

