LIVESTREAM Tour: Wachten op de cols en vuurwerk in koninginnenrit

14:49 14 uur 49. Nog even terug naar 2018, toen Nairo Quintana op de Col du Portet won. De Colombiaan was toen al uitgeschakeld voor het klassement en vormde geen bedreiging. Hij was sterker dan Dan Martin, Geraint Thomas, Primoz Roglic, Tom Dumoulin, Steven Kruijswijk, Egan Bernal, Chris Froome, Mikel Landa en Ilnoer Zakarin. . Nog even terug naar 2018, toen Nairo Quintana op de Col du Portet won. De Colombiaan was toen al uitgeschakeld voor het klassement en vormde geen bedreiging. Hij was sterker dan Dan Martin, Geraint Thomas, Primoz Roglic, Tom Dumoulin, Steven Kruijswijk, Egan Bernal, Chris Froome, Mikel Landa en Ilnoer Zakarin.

14:49 14 uur 49. Over iets meer dan 5 kilometer krijgen we de tussensprint. Het peloton zal er dus ook aan de bak moeten, maar aangezien er 6 vluchters zijn, zullen de concurrenten van Mark Cavendish sowieso geen gouden zaak doen. . Over iets meer dan 5 kilometer krijgen we de tussensprint. Het peloton zal er dus ook aan de bak moeten, maar aangezien er 6 vluchters zijn, zullen de concurrenten van Mark Cavendish sowieso geen gouden zaak doen.

14:42 Nog 75 kilometer. We mogen ook een pluim op de hoed van de 6 vluchters steken. Ondanks de arbeid in het peloton is de voorsprong stabiel: 8'06". . 14 uur 42. Nog 75 kilometer We mogen ook een pluim op de hoed van de 6 vluchters steken. Ondanks de arbeid in het peloton is de voorsprong stabiel: 8'06".

14:38 14 uur 38. Hello, sunshine! Het is een bescheiden zonnetje, maar al bij al zijn de koersomstandigheden momenteel lang niet slecht. Dat is een opsteker in deze natte slotweek. . Hello, sunshine! Het is een bescheiden zonnetje, maar al bij al zijn de koersomstandigheden momenteel lang niet slecht. Dat is een opsteker in deze natte slotweek.

14:34 14 uur 34. Nog 80 kilometer. Over iets meer dan 15 kilometer bereiken we de voet van de Col de Peyresourde. Krijgen we daar al een versnelling van Woods en de andere bollenmannen? Als zij wachten tot de slotklim, dan hebben ze het vlaggen. . Nog 80 kilometer Over iets meer dan 15 kilometer bereiken we de voet van de Col de Peyresourde. Krijgen we daar al een versnelling van Woods en de andere bollenmannen? Als zij wachten tot de slotklim, dan hebben ze het vlaggen.

14:30 14 uur 30. Chris Froome moet mee zijn steentje bijdragen voor Michael Woods. Bij de vorige finish op de Col du Portet, in 2018, kraakte Froome en zette hij het licht op groen voor kroonprins Geraint Thomas. Die moest niet meer omkijken naar zijn kopman en mocht zijn eindwinst veiligstellen. . Chris Froome moet mee zijn steentje bijdragen voor Michael Woods. Bij de vorige finish op de Col du Portet, in 2018, kraakte Froome en zette hij het licht op groen voor kroonprins Geraint Thomas. Die moest niet meer omkijken naar zijn kopman en mocht zijn eindwinst veiligstellen.

14:27 14 uur 27. Ineos is in deze Tour het Britse EK-verhaal geworden: ze hebben de verkeerde strafschopnemers aangeduid. . Michel Wuyts . Ineos is in deze Tour het Britse EK-verhaal geworden: ze hebben de verkeerde strafschopnemers aangeduid. Michel Wuyts

14:25 14 uur 25. Zoetjesaan krijgen we - met een gemiddelde van 41,7 km/u - de cols in zicht. Al vrezen we dat de finale pas zal ontvlammen op de slotklim. Het is vrij waarschijnlijk dat er op de Peyresourde en de Col de Val Louron-Azet gewoon voor een strak tempo zal worden geopteerd. . Zoetjesaan krijgen we - met een gemiddelde van 41,7 km/u - de cols in zicht. Al vrezen we dat de finale pas zal ontvlammen op de slotklim. Het is vrij waarschijnlijk dat er op de Peyresourde en de Col de Val Louron-Azet gewoon voor een strak tempo zal worden geopteerd.

14:21 14 uur 21. Wilco Kelderman: "Het is een ontspannen Tour voor ons: we maken lol en dat zie je in de uitslagen". Wilco Kelderman: "Het is een ontspannen Tour voor ons: we maken lol en dat zie je in de uitslagen"

14:16 14 uur 16. Dankzij Patrick Konrad kon Oostenrijk gisteren eindelijk nog eens een ritoverwinning vieren. Zijn voorgangers waren Max Bulla (3 in 1931) en Georg Totschnig (2005). Zijn Bora-ploegmakker Lukas Pöstlberger heeft zich laten inspireren en vertegenwoordigt de Oostenrijkse vlag in de vlucht van de dag. "Pösti" won in 2017 een rit in de Giro. . Dankzij Patrick Konrad kon Oostenrijk gisteren eindelijk nog eens een ritoverwinning vieren. Zijn voorgangers waren Max Bulla (3 in 1931) en Georg Totschnig (2005). Zijn Bora-ploegmakker Lukas Pöstlberger heeft zich laten inspireren en vertegenwoordigt de Oostenrijkse vlag in de vlucht van de dag. "Pösti" won in 2017 een rit in de Giro.

14:11 14 uur 11. Net als Anthony Turgis probeert ook Dorian Godon zijn Tour met deze aanval toch wat op te fleuren. De Fransman won een maand geleden Parijs-Camembert, nota bene voor het tweede jaar op een rij. Maar een knalprestatie zat er in deze Tour niet in. . Net als Anthony Turgis probeert ook Dorian Godon zijn Tour met deze aanval toch wat op te fleuren. De Fransman won een maand geleden Parijs-Camembert, nota bene voor het tweede jaar op een rij. Maar een knalprestatie zat er in deze Tour niet in.

14:10 14 uur 10. De ploegen van de bollenmannen beperken de achterstand. . Michel Wuyts . De ploegen van de bollenmannen beperken de achterstand. Michel Wuyts

14:09 Nog 100 kilometer. Het zijn geen vriestemperaturen, maar de koerssituatie is al een tijdje bevroren. De 6 leiders leveren geen seconde in: 7'53". . 14 uur 09. Nog 100 kilometer Het zijn geen vriestemperaturen, maar de koerssituatie is al een tijdje bevroren. De 6 leiders leveren geen seconde in: 7'53".

14:03 14 uur 03. In deze Tour is hij tot dusver onder de radar gebleven, maar Anthony Turgis (27) was dit voorjaar een vaste waarde in "onze" koersen. 10e in Sanremo, 12e in Harelbeke, 9e in Wevelgem, 8e in Waregem en in Oudenaarde: Turgis was bijzonder regelmatig. . In deze Tour is hij tot dusver onder de radar gebleven, maar Anthony Turgis (27) was dit voorjaar een vaste waarde in "onze" koersen. 10e in Sanremo, 12e in Harelbeke, 9e in Wevelgem, 8e in Waregem en in Oudenaarde: Turgis was bijzonder regelmatig.



14:00 14 uur . Morgen. Als we vandaag niet aan onze trekken komen, dan volgt morgen een laatste klauterkans. De 18e etappe volgt het stramien van deze rit. De aanloop tot de kanjers is weer behoorlijk lijvig, maar het slotstuk van de korte etappe - amper 130 kilometer - is loodzwaar met de Tourmalet en de slotklim naar Luz Ardiden. . Morgen Als we vandaag niet aan onze trekken komen, dan volgt morgen een laatste klauterkans. De 18e etappe volgt het stramien van deze rit. De aanloop tot de kanjers is weer behoorlijk lijvig, maar het slotstuk van de korte etappe - amper 130 kilometer - is loodzwaar met de Tourmalet en de slotklim naar Luz Ardiden.

13:57 De kopgroep rijdt 8 minuten voor op het peloton. 13 uur 57. De kopgroep rijdt 8 minuten voor op het peloton

13:55 13 uur 55. In het intussen beruchte kranteninterview met Hilaire Van der Schueren kreeg ook Danny van Poppel een tik op de vingers, maar de Nederlandse sprinter beantwoordt de kritiek van zijn ploegleider zoals Jan Bakelants en Lorenzo Rota gisteren door in de vlucht van de dag te zitten. Van Poppel trekt volgend jaar overigens met ploegmakker Jonas Koch naar Bora-Hansgrohe, waar ze Sam Bennett zullen begeleiden. Intermarché-Wanty-Gobert haalt Alexander Kristoff dan weer aan boord. . In het intussen beruchte kranteninterview met Hilaire Van der Schueren kreeg ook Danny van Poppel een tik op de vingers, maar de Nederlandse sprinter beantwoordt de kritiek van zijn ploegleider zoals Jan Bakelants en Lorenzo Rota gisteren door in de vlucht van de dag te zitten. Van Poppel trekt volgend jaar overigens met ploegmakker Jonas Koch naar Bora-Hansgrohe, waar ze Sam Bennett zullen begeleiden. Intermarché-Wanty-Gobert haalt Alexander Kristoff dan weer aan boord.