LIVESTREAM Tour: Lange aanloop richting de cols in koninginnenrit

11:52 11 uur 52. De truidragers en de ritwinnaar van gisteren bevolken de eerste rij. We zien er geen Fransen, maar dat zal straks bij kilometerpaal 0 wel wisselen. Op Bastille Day willen zij zich uiteraard extra in de kijker rijden. Het bordje van de thuisrijders oogt ook behoorlijk leeg: enkel Julian Alaphilippe kon tot dusver in deze Tour zegevieren. . De truidragers en de ritwinnaar van gisteren bevolken de eerste rij. We zien er geen Fransen, maar dat zal straks bij kilometerpaal 0 wel wisselen. Op Bastille Day willen zij zich uiteraard extra in de kijker rijden. Het bordje van de thuisrijders oogt ook behoorlijk leeg: enkel Julian Alaphilippe kon tot dusver in deze Tour zegevieren.

11:50 11 uur 50. We vertrekken zo meteen in Muret, dat ook in 2015 fungeerde als startplaats voor de etappe richting Rodez. Daar sprintte Greg Van Avermaet na een bloedhete dag en een intens duel met Peter Sagan naar de ritoverwinning. Het contrast met vandaag is groot: het miezert weer volop. . We vertrekken zo meteen in Muret, dat ook in 2015 fungeerde als startplaats voor de etappe richting Rodez. Daar sprintte Greg Van Avermaet na een bloedhete dag en een intens duel met Peter Sagan naar de ritoverwinning. Het contrast met vandaag is groot: het miezert weer volop.

11:48 11 uur 48. Eén en livestream. Onze commentatoren hebben zich vastgeklikt. Veel kijkplezier! . Eén en livestream Onze commentatoren hebben zich vastgeklikt. Veel kijkplezier!

11:24 11 uur 24. Steven De Neef: "Dit is niet onze beste Tour, maar we rijden ook geen slechte Ronde van Frankrijk". Steven De Neef: "Dit is niet onze beste Tour, maar we rijden ook geen slechte Ronde van Frankrijk"

11:23 11 uur 23. Of er een duel Jan Bakelants-Hilaire Van der Schueren is in de ploeg? Neen. Alles is uitgepraat. Ze hebben twee sterke karakters en dat botst soms eens. Steven De Neef (ploegleider Intermarché-Wanty-Gobert). Of er een duel Jan Bakelants-Hilaire Van der Schueren is in de ploeg? Neen. Alles is uitgepraat. Ze hebben twee sterke karakters en dat botst soms eens. Steven De Neef (ploegleider Intermarché-Wanty-Gobert)

11:22 Geen zomergevoel. Zo koud als gisteren bij de start in Andorra is het niet, maar ook vandaag kan een extra laagje geen kwaad. Er wordt bovendien weer regen voorspeld. . 11 uur 22. Geen zomergevoel Zo koud als gisteren bij de start in Andorra is het niet, maar ook vandaag kan een extra laagje geen kwaad. Er wordt bovendien weer regen voorspeld.

11:02 Oliver Naesen zou de klok graag willen vooruitzetten naar pakweg 18 u. 11 uur 02. Oliver Naesen zou de klok graag willen vooruitzetten naar pakweg 18 u.

10:52 10 uur 52. Niet alleen voor het algemene klassement is het een sleuteldag, ook de strijd voor het groen en de bollen kunnen een (nieuwe) richting inslaan. De tussensprint bereiken we na 113 vlakke kilometers. Sonny Colbrelli en Michael Matthews hebben gisteren een stevig jasje uitgedaan, maar misschien gaan ze op hun elan door en glippen ze weer mee in een ontsnapping om de pot van 20 punten in Bagnères-de-Luchon mee te grissen? Bergkoning Wout Poels gaat naar eigen zeggen vol voor de ritzege. De twee cols van 1e categorie leveren telkens 10 punten op, op de Col du Portet krijgen we een verdubbeling. Daar schrijft de winnaar 40 punten bij. . Niet alleen voor het algemene klassement is het een sleuteldag, ook de strijd voor het groen en de bollen kunnen een (nieuwe) richting inslaan. De tussensprint bereiken we na 113 vlakke kilometers. Sonny Colbrelli en Michael Matthews hebben gisteren een stevig jasje uitgedaan, maar misschien gaan ze op hun elan door en glippen ze weer mee in een ontsnapping om de pot van 20 punten in Bagnères-de-Luchon mee te grissen? Bergkoning Wout Poels gaat naar eigen zeggen vol voor de ritzege. De twee cols van 1e categorie leveren telkens 10 punten op, op de Col du Portet krijgen we een verdubbeling. Daar schrijft de winnaar 40 punten bij.

09:35 09 uur 35. Van a tot z op televisie en met onze livestream. Schakel uw televisie vanaf 11.45 u in op Eén, waar Michel Wuyts en José De Cauwer het woord zullen nemen. Tijdens Het Journaal verhuist ons duo naar Canvas en daarna schakelen we weer naar Eén. Onze livestream zal u een hele dag bedienen. En Radio 1 pikt in vanaf 13 u. . Van a tot z op televisie en met onze livestream Schakel uw televisie vanaf 11.45 u in op Eén, waar Michel Wuyts en José De Cauwer het woord zullen nemen. Tijdens Het Journaal verhuist ons duo naar Canvas en daarna schakelen we weer naar Eén. Onze livestream zal u een hele dag bedienen. En Radio 1 pikt in vanaf 13 u.

09:23 09 uur 23. Col du Portet. De organisatie zocht voor Quatorze Juillet naar een zeer aantrekkelijke finish en kwam bij de Col du Portet uit. De machtige beklimming heeft geen uitgebreide band met de Tour, want pas in 2018 werd de aankomstboog er voor het eerst opgesteld. Nairo Quintana won er dat jaar na een ultrakorte bergrit van 65 kilometer. Het was de Touretappe met de geflopte F1-start en de finale van vandaag overlapt nagenoeg volledig met wat de renners toen moesten trotseren. Al is er vandaag dus een zeer lange studieronde van zowat 120 vlakke kilometers aan toegevoegd. Waar de cols normaal wat meer spreiding hebben, is er nu gekozen voor een martelgang van 3 obstakels in de laatste 60 kilometer. . Col du Portet De organisatie zocht voor Quatorze Juillet naar een zeer aantrekkelijke finish en kwam bij de Col du Portet uit. De machtige beklimming heeft geen uitgebreide band met de Tour, want pas in 2018 werd de aankomstboog er voor het eerst opgesteld. Nairo Quintana won er dat jaar na een ultrakorte bergrit van 65 kilometer. Het was de Touretappe met de geflopte F1-start en de finale van vandaag overlapt nagenoeg volledig met wat de renners toen moesten trotseren. Al is er vandaag dus een zeer lange studieronde van zowat 120 vlakke kilometers aan toegevoegd. Waar de cols normaal wat meer spreiding hebben, is er nu gekozen voor een martelgang van 3 obstakels in de laatste 60 kilometer.

09:19 09 uur 19. RETRO: Nairo Quintana wint in 2018 op de Col du Portet. RETRO: Nairo Quintana wint in 2018 op de Col du Portet

09:19 09 uur 19. Ik heb deze etappe verkend. Ik weet dus wat er op ons afkomt. Tadej Pogacar (UAE). Ik heb deze etappe verkend. Ik weet dus wat er op ons afkomt. Tadej Pogacar (UAE)

09:18 Dit staat de renners vandaag te wachten. 09 uur 18. Dit staat de renners vandaag te wachten