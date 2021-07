LIVESTREAM Tour: Bakelants in kopgroep, Matthews en Colbrelli jagen op groen

16:14 16 uur 14. Bakelants krijgt gezelschap van o.a. Colbrelli en Gaudu: kopgroep telt nu 8 man. Bakelants krijgt gezelschap van o.a. Colbrelli en Gaudu: kopgroep telt nu 8 man

16:14 16 uur 14. We tellen nog 8 achtervolgers: Colbrelli, Matthews, Skujins, Rota, Aranburu, Bonnamour, Gaudu en Périchon. . We tellen nog 8 achtervolgers: Colbrelli, Matthews, Skujins, Rota, Aranburu, Bonnamour, Gaudu en Périchon.

16:10 16 uur 10. We worden al opnieuw ingehaald, want voorin is er toch nog een split. Konrad, Bakelants en Doubey zetten de rest nog altijd op 15 seconden. . We worden al opnieuw ingehaald, want voorin is er toch nog een split. Konrad, Bakelants en Doubey zetten de rest nog altijd op 15 seconden.

16:09 16 uur 09. In geen tijd zit Van Aert weer uitstekend voorin en voert hij zijn taken perfect uit. Hij beschermt Vingegaard richting de top en het begin van de afdaling. . In geen tijd zit Van Aert weer uitstekend voorin en voert hij zijn taken perfect uit. Hij beschermt Vingegaard richting de top en het begin van de afdaling.

16:05 16 uur 05. Tête de la course. Voorin troept het eindelijk samen op 64 km van de finish. Nog niet iedereen is aan boord, maar we trekken met ongeveer een dozijn richting de voet van de Portet-d'Aspet. . Tête de la course Voorin troept het eindelijk samen op 64 km van de finish. Nog niet iedereen is aan boord, maar we trekken met ongeveer een dozijn richting de voet van de Portet-d'Aspet.

16:04 16 uur 04. Ook Van Avermaet haakt weer zeer vroeg af. "Je moet je toch de vraag stellen of hij klaar is voor Tokio", klinkt het in onze cabine. Wat Van Aert betreft: hij had te kampen met een mechanisch euvel en rijdt fluitend weer naar voren. Het contrast met de gouden helm is groot. . Ook Van Avermaet haakt weer zeer vroeg af. "Je moet je toch de vraag stellen of hij klaar is voor Tokio", klinkt het in onze cabine. Wat Van Aert betreft: hij had te kampen met een mechanisch euvel en rijdt fluitend weer naar voren. Het contrast met de gouden helm is groot.

16:02 Col de la Core. Konrad, Bakelants en Doubey: dat is de passage op de top. De achtervolgende groep zal hen in de afdaling vastgrijpen: 9". In het peloton gaat Van Aert stilaan in spaarmodus. . 16 uur 02. Col de la Core Konrad, Bakelants en Doubey: dat is de passage op de top. De achtervolgende groep zal hen in de afdaling vastgrijpen: 9". In het peloton gaat Van Aert stilaan in spaarmodus.

16:01 16 uur 01. Het peloton heeft een achterstand van 7 minuten. Dat ziet er toch interessant uit voor Jan Bakelants. Renaat Schotte op de motor. Het peloton heeft een achterstand van 7 minuten. Dat ziet er toch interessant uit voor Jan Bakelants. Renaat Schotte op de motor

15:59 15 uur 59. EF. "Wat krijgen we nu?", vraagt José De Cauwer zich af. In het peloton duwt EF UAE van het voorplan. Broeden zij op een plannetje? . EF "Wat krijgen we nu?", vraagt José De Cauwer zich af. In het peloton duwt EF UAE van het voorplan. Broeden zij op een plannetje?

15:57 15 uur 57. Gaudu neemt Bonnamour, Colbrelli en Skujins op sleeptouw. Ze naderen tot op 20 seconden van Konrad, Bakelants en Doubey. . Gaudu neemt Bonnamour, Colbrelli en Skujins op sleeptouw. Ze naderen tot op 20 seconden van Konrad, Bakelants en Doubey.

15:56 15 uur 56. Gaudu krijgt het op zijn heupen van dit welles-nietesspelletje. Hij laat Matthews aan de rekker hangen, voorin haakt Juul-Jensen dan weer af. Bakelants geeft alleszins van jetje. Nog 2 kilometer tot de top. . Gaudu krijgt het op zijn heupen van dit welles-nietesspelletje. Hij laat Matthews aan de rekker hangen, voorin haakt Juul-Jensen dan weer af. Bakelants geeft alleszins van jetje. Nog 2 kilometer tot de top.

15:54 15 uur 54. Konrad komt vooraan aansluiten bij Bakelants en co. Konrad komt vooraan aansluiten bij Bakelants en co

15:51 15 uur 51. Bij de tactiek van BikeExchange kun je je ook vragen stellen. Juul-Jensen reed richting de tussensprint al vol door en stond een terugkeer van Matthews in de weg. Ook nu lijkt hij niet meteen te wachten op zijn Australische kopman. . Bij de tactiek van BikeExchange kun je je ook vragen stellen. Juul-Jensen reed richting de tussensprint al vol door en stond een terugkeer van Matthews in de weg. Ook nu lijkt hij niet meteen te wachten op zijn Australische kopman.

15:50 15 uur 50. 4 leiders. Het trio wacht niet op de achtervolgers, maar de gretige Bakelants ziet Konrad opduiken. De Oostenrijkse kampioen heeft de kloof dus in zijn eentje gedicht. Bakelants, Doubey, Juul-Jensen, Konrad Colbrelli, Matthews, Aranburu, Wright, Gaudu, Cosnefroy, Bonnamour, Rota, Skujins en Périchon op 48" . 4 leiders Het trio wacht niet op de achtervolgers, maar de gretige Bakelants ziet Konrad opduiken. De Oostenrijkse kampioen heeft de kloof dus in zijn eentje gedicht. Bakelants, Doubey, Juul-Jensen, Konrad Colbrelli, Matthews, Aranburu, Wright, Gaudu, Cosnefroy, Bonnamour, Rota, Skujins en Périchon op 48"

15:46 15 uur 46. In de finale heb je nog een Berendries en na een afdaling bereiken we de prachtige aankomst. Vergelijk het oude autocircuit met de slingerende finish in Plumelec. . Christophe Vandegoor (commentator Radio 1). In de finale heb je nog een Berendries en na een afdaling bereiken we de prachtige aankomst. Vergelijk het oude autocircuit met de slingerende finish in Plumelec. Christophe Vandegoor (commentator Radio 1)

15:45 Kan Bakelants vandaag iets forceren? 15 uur 45. Kan Bakelants vandaag iets forceren?

15:44 15 uur 44. Nog 74 kilometer. De ketting loopt niet echt gesmeerd in de groep van Matthews en Colbrelli. Het is Konrad die in zijn eentje op zoek gaat naar Bakelants en trawanten. . Nog 74 kilometer De ketting loopt niet echt gesmeerd in de groep van Matthews en Colbrelli. Het is Konrad die in zijn eentje op zoek gaat naar Bakelants en trawanten.

15:41 15 uur 41. Voor wie nu pas inschakelt: Deceuninck-Quick Step ontvouwde met Asgreen en later Cattaneo een plan om minstens tot de tussensprint de koers te domineren. Dat scenario viel in duigen en Matthews en Colbrelli konden knabbelen aan hun ruime achterstand. Ze krijgen bovendien nog een tweede kans in Saint-Gaudens, want de achtervolgers in de groene stand zijn op weg naar de spits van de koers. . Voor wie nu pas inschakelt: Deceuninck-Quick Step ontvouwde met Asgreen en later Cattaneo een plan om minstens tot de tussensprint de koers te domineren. Dat scenario viel in duigen en Matthews en Colbrelli konden knabbelen aan hun ruime achterstand. Ze krijgen bovendien nog een tweede kans in Saint-Gaudens, want de achtervolgers in de groene stand zijn op weg naar de spits van de koers.