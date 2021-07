LIVE Tour: Slecht weer in de Pyreneeën, lastige finish op autocircuit

11:46 145 renners. Zondag bereikten 147 coureurs de finish in Andorra la Vella, maar intussen weten we al dat de reservefietsen van Vincenzo Nibali en Amund Grondahl Jansen niet meer op de volgwagens worden geplaatst. Op 26 juni telden we nog 184 kopjes in Brest, meer dan 20 procent van het deelnemersveld heeft deze Tour dus al verlaten na de tweede rustdag. Alleen in 2000 lag het aantal overlevers na meer dan twee weken nog lager. Slechts 5 teams zijn nog "au grand complet": UAE, Deceuninck-Quick Step, EF, Cofidis en Israel Start-Up Nation. Arkéa-Samsic beschikt over slechts 3 renners meer. . 11 uur 46. 145 renners Zondag bereikten 147 coureurs de finish in Andorra la Vella, maar intussen weten we al dat de reservefietsen van Vincenzo Nibali en Amund Grondahl Jansen niet meer op de volgwagens worden geplaatst.



Op 26 juni telden we nog 184 kopjes in Brest, meer dan 20 procent van het deelnemersveld heeft deze Tour dus al verlaten na de tweede rustdag. Alleen in 2000 lag het aantal overlevers na meer dan twee weken nog lager. Slechts 5 teams zijn nog "au grand complet": UAE, Deceuninck-Quick Step, EF, Cofidis en Israel Start-Up Nation. Arkéa-Samsic beschikt over slechts 3 renners meer.

11:30 11 uur 30. Parcours. Laten we het parcours even met een vergrootglas bestuderen. Na de start gaat het zo'n 40 kilometer in dalende lijn, wat de totstandkoming van een kopgroep niet zal bevorderen. Op de 3 cols zullen we vermoedelijk naar een verzameling aanvallers kijken die uiteindelijk mogen strijden om de dagzege. De top van de Portet-d'Aspet ligt op 32,5 kilometer van de finish en dan volgt dus die verraderlijke afdaling, zeker bij dit slechte weer. In de finale kan een bult van 4e categorie de koers in een definitieve plooi leggen, maar ook de aankomst biedt nog perspectieven. We finishen op het Circuit du Comminges, waar langs de oude tribunes de laatste 500 meter oploopt tot 7 procent. Wie daar nog over voldoende pk's en buskruit beschikt, mag er het zegegebaar maken. . Parcours Laten we het parcours even met een vergrootglas bestuderen. Na de start gaat het zo'n 40 kilometer in dalende lijn, wat de totstandkoming van een kopgroep niet zal bevorderen. Op de 3 cols zullen we vermoedelijk naar een verzameling aanvallers kijken die uiteindelijk mogen strijden om de dagzege. De top van de Portet-d'Aspet ligt op 32,5 kilometer van de finish en dan volgt dus die verraderlijke afdaling, zeker bij dit slechte weer. In de finale kan een bult van 4e categorie de koers in een definitieve plooi leggen, maar ook de aankomst biedt nog perspectieven. We finishen op het Circuit du Comminges, waar langs de oude tribunes de laatste 500 meter oploopt tot 7 procent. Wie daar nog over voldoende pk's en buskruit beschikt, mag er het zegegebaar maken.



11:25 11 uur 25. De hardste etappe is de 17e rit van woensdag naar de Col du Portet, maar ook vandaag kan er al iets gebeuren en dan klimmen we donderdag ook nog naar Luz Ardiden. Bij een slechte dag kan elke etappe beslissend zijn. Tadej Pogacar (UAE). De hardste etappe is de 17e rit van woensdag naar de Col du Portet, maar ook vandaag kan er al iets gebeuren en dan klimmen we donderdag ook nog naar Luz Ardiden. Bij een slechte dag kan elke etappe beslissend zijn. Tadej Pogacar (UAE)

09:32 09 uur 32. Portet-d'Aspet. De renners moeten vandaag onder meer de Col de Portet-d'Aspet overwinnen. De beklimming, of vooral de afdaling, draagt een donkere rand met zich mee. In 1995 overleed Fabio Casartelli na een val in de afzink, in 2018 brak Philippe Gilbert er zijn knieschijf na een horrorcrash. . Portet-d'Aspet De renners moeten vandaag onder meer de Col de Portet-d'Aspet overwinnen. De beklimming, of vooral de afdaling, draagt een donkere rand met zich mee. In 1995 overleed Fabio Casartelli na een val in de afzink, in 2018 brak Philippe Gilbert er zijn knieschijf na een horrorcrash.

09:30 Regen. Zondag was het nog bloedheet in Andorra la Vella, vandaag tappen de weergoden uit een ander vaatje. Het wordt een natte en kille etappe door de regen en de koude. . 09 uur 30. Regen Zondag was het nog bloedheet in Andorra la Vella, vandaag tappen de weergoden uit een ander vaatje. Het wordt een natte en kille etappe door de regen en de koude.

09:30 Het menu van vandaag . 09 uur 30. Het menu van vandaag

