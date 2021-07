Zorgen de klassementsrenners voor vuurwerk in de eerste Pyreneeënrit?

11:51 11 uur 51. Nibali en Tokio. Wie vandaag ook nog eens alles op alles kan zetten, is Vincenzo Nibali. De Italiaan stapt in principe na vanavond uit deze Tour om de Spelen voor te bereiden. 5 jaar geleden ging een gouden droom in Rio in rook op door een valpartij in een afdaling. Nibali voert de Italiaanse ploeg met ook nog Damiano Caruso, Alberto Bettiol, Gianni Moscon en Giulio Ciccone aan. . Nibali en Tokio Wie vandaag ook nog eens alles op alles kan zetten, is Vincenzo Nibali. De Italiaan stapt in principe na vanavond uit deze Tour om de Spelen voor te bereiden. 5 jaar geleden ging een gouden droom in Rio in rook op door een valpartij in een afdaling. Nibali voert de Italiaanse ploeg met ook nog Damiano Caruso, Alberto Bettiol, Gianni Moscon en Giulio Ciccone aan.

11:47 11 uur 47. Als we de renners tijdens de interviews aan de start op hun woord mogen geloven, dan krijgen we zo meteen weer een intens openingsuur. Nairo Quintana wil zijn bergtrui heroveren, David Gaudu wil zijn Tour opfleuren en veel andere renners hebben nog altijd honger. Of ze hun woorden ook in daden kunnen vertalen, ontdekken we over een halfuurtje. . Als we de renners tijdens de interviews aan de start op hun woord mogen geloven, dan krijgen we zo meteen weer een intens openingsuur. Nairo Quintana wil zijn bergtrui heroveren, David Gaudu wil zijn Tour opfleuren en veel andere renners hebben nog altijd honger. Of ze hun woorden ook in daden kunnen vertalen, ontdekken we over een halfuurtje.

11:29 11 uur 29. Brent Van Moer: "Deze Tour heeft mijn naam doen rondgaan in het peloton". Brent Van Moer: "Deze Tour heeft mijn naam doen rondgaan in het peloton"

11:28 11 uur 28. Ik ben hier voor de Dauphiné op stage geweest en ik weet dus wat me te wachten staat, maar een start bergop is niet echt mijn ding. . Brent Van Moer (Lotto-Soudal). Ik ben hier voor de Dauphiné op stage geweest en ik weet dus wat me te wachten staat, maar een start bergop is niet echt mijn ding. Brent Van Moer (Lotto-Soudal)

11:27 11 uur 27. We verwelkomen straks overigens een nieuw gezicht op de eerste startrij: Michael Woods heeft de bollentrui overgenomen van Nairo Quintana. De verschillen zijn nog altijd bijzonder klein: de Canadees telt 54 bollen, Nairo Quintana (50), Wout Poels (49), Wout van Aert (43) en Bauke Mollema (41) liggen op de loer. . We verwelkomen straks overigens een nieuw gezicht op de eerste startrij: Michael Woods heeft de bollentrui overgenomen van Nairo Quintana. De verschillen zijn nog altijd bijzonder klein: de Canadees telt 54 bollen, Nairo Quintana (50), Wout Poels (49), Wout van Aert (43) en Bauke Mollema (41) liggen op de loer.

11:20 11 uur 20. Op de eerste bergpunten van de dag moeten we 86 kilometer wachten, maar van bij de start helt het wegdek. Het is het terrein bij uitstek om een kopgroep te formeren, maar tegelijk zullen veel renners bidden dat het pak snel tot rust komt. . Op de eerste bergpunten van de dag moeten we 86 kilometer wachten, maar van bij de start helt het wegdek. Het is het terrein bij uitstek om een kopgroep te formeren, maar tegelijk zullen veel renners bidden dat het pak snel tot rust komt.

11:00 11 uur . Het laatste bezoekje van de Tour aan Andorra: hagelbui houdt Tom Dumoulin niet tegen in 2016. Het laatste bezoekje van de Tour aan Andorra: hagelbui houdt Tom Dumoulin niet tegen in 2016

10:52 10 uur 52. Gisteren bereikten 149 renners de finish in Quillan. Vooral Nacer Bouhanni, Cees Bol en Amund Grondahl Jansen hebben een loodzware dag achter de rug. Het trio kon het tempo van de bus niet volgen en had met een achterstand van 36'46" niet al te veel overschot op de tijdslimiet. Als het gashendeltje ook vandaag weer van bij de start een hele poos ingedrukt wordt, dan is het nog maar de vraag of we ook de rustdag met 149 coureurs halen. . Gisteren bereikten 149 renners de finish in Quillan. Vooral Nacer Bouhanni, Cees Bol en Amund Grondahl Jansen hebben een loodzware dag achter de rug. Het trio kon het tempo van de bus niet volgen en had met een achterstand van 36'46" niet al te veel overschot op de tijdslimiet. Als het gashendeltje ook vandaag weer van bij de start een hele poos ingedrukt wordt, dan is het nog maar de vraag of we ook de rustdag met 149 coureurs halen.

10:47 10 uur 47. Integraal op tv en livestream. Michel Wuyts en José De Cauwer bereiden zich voor op een lange uitzending. Om 12.10 u palmen ze Canvas is, na Het Journaal schakelt de tv-uitzending over op Eén. Met onze livestream zit u de hele dag op deze pagina in een zetel. . Integraal op tv en livestream Michel Wuyts en José De Cauwer bereiden zich voor op een lange uitzending. Om 12.10 u palmen ze Canvas is, na Het Journaal schakelt de tv-uitzending over op Eén. Met onze livestream zit u de hele dag op deze pagina in een zetel.

10:23 10 uur 23. Andorra, waar veel renners zich thuisvoelen. Het peloton rijdt vandaag Andorra binnen, het enige uitstapje in deze Ronde van Frankrijk. Voor veel deelnemers is het geen onbekend terrein. Onder meer Julian Alaphilippe, Dan Martin, Enric Mas, Michael Woods en Sepp Kuss resideren tijdens het seizoen veelal in Andorra. Ze kunnen er ideale trainingsroutes uitstippelen, maar ook het gunstige belastingklimaat speelt uiteraard een rol in die keuze. Met hun terreinkennis moeten zulke mannen dus in principe een streepje voor hebben. . Andorra, waar veel renners zich thuisvoelen Het peloton rijdt vandaag Andorra binnen, het enige uitstapje in deze Ronde van Frankrijk. Voor veel deelnemers is het geen onbekend terrein. Onder meer Julian Alaphilippe, Dan Martin, Enric Mas, Michael Woods en Sepp Kuss resideren tijdens het seizoen veelal in Andorra. Ze kunnen er ideale trainingsroutes uitstippelen, maar ook het gunstige belastingklimaat speelt uiteraard een rol in die keuze. Met hun terreinkennis moeten zulke mannen dus in principe een streepje voor hebben.

10:20 Er zullen vandaag meer dan 4.000 hoogtemeters op de teller staan. 10 uur 20. Er zullen vandaag meer dan 4.000 hoogtemeters op de teller staan.

10:18 10 uur 18. Ik heb deze etappe verkend. Het is een zware rit, maar ik heb vertrouwen en ik ben ambitieus. Als ik een kans op winst zie, dan wil ik die grijpen. . Tadej Pogacar (UAE). Ik heb deze etappe verkend. Het is een zware rit, maar ik heb vertrouwen en ik ben ambitieus. Als ik een kans op winst zie, dan wil ik die grijpen. Tadej Pogacar (UAE)

10:14 10 uur 14. Het is heet in Andorra: een vijand voor Tadej Pogacar? Vorig weekend legde Tadej Pogacar de Tour al min of meer in een wurggreep. De Sloveen deed dat in barslechte weersomstandigheden in de Alpen. Woensdag botste Pogacar op de Mont Ventoux dan toch (eventjes) op zijn limieten. De hitte op de Reus van de Provence zou een rol gespeeld kunnen hebben, want de geletruidrager lijkt van zijn pluimen te verliezen als het kwik de hoogte ingaat. Dan zal Pogacar vandaag zijn hart misschien een beetje vasthouden. In Andorra geeft de thermometer straks bijna 30 graden aan. . Het is heet in Andorra: een vijand voor Tadej Pogacar? Vorig weekend legde Tadej Pogacar de Tour al min of meer in een wurggreep. De Sloveen deed dat in barslechte weersomstandigheden in de Alpen. Woensdag botste Pogacar op de Mont Ventoux dan toch (eventjes) op zijn limieten. De hitte op de Reus van de Provence zou een rol gespeeld kunnen hebben, want de geletruidrager lijkt van zijn pluimen te verliezen als het kwik de hoogte ingaat. Dan zal Pogacar vandaag zijn hart misschien een beetje vasthouden. In Andorra geeft de thermometer straks bijna 30 graden aan.

09:58 09 uur 58. Tour opvallend Momentopname of is er meer aan de hand? Volgwagen loodst Bouhanni over Mont Ventoux