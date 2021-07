LIVESTREAM Tour: Zeer ruime kopgroep met Van Aert, Teuns en De Gendt

14:49 Mike Teunissen moet de nummer 4 in de stand beschermen in het peloton. 14 uur 49. Mike Teunissen moet de nummer 4 in de stand beschermen in het peloton.

14:48 14 uur 48. Serge Pauwels, cocommentator bij Radio 1, heeft de laatste col van de dag verkend. De top van de Col de Beixalis ligt op 15 kilometer van de aankomst. "Die beklimming was veel lastiger dan ik had gedacht. Ofwel is mijn conditie niet goed meer", zegt de ex-renner. "Ik verwacht er echt wel oorlog." En de afdaling? "Het asfalt is mooi, maar je hebt een mix van haarspeldbochten en blinde bochten. Het is toch vrij technisch. Ik vind het zelfs verraderlijk." . Serge Pauwels, cocommentator bij Radio 1, heeft de laatste col van de dag verkend. De top van de Col de Beixalis ligt op 15 kilometer van de aankomst. "Die beklimming was veel lastiger dan ik had gedacht. Ofwel is mijn conditie niet goed meer", zegt de ex-renner. "Ik verwacht er echt wel oorlog."

14:44 In het peloton mennen de ploegmaats van Pogacar. 14 uur 44.

14:43 14 uur 43. Na de opgave van Nacer Bouhanni is Arkéa-Samsic overigens het meest gehavende team in deze Tour. Ze moeten nog 3 fietsen op de volgwagen zetten: die van Nairo Quintana, Elie Gesbert en Connor Swift. . Na de opgave van Nacer Bouhanni is Arkéa-Samsic overigens het meest gehavende team in deze Tour. Ze moeten nog 3 fietsen op de volgwagen zetten: die van Nairo Quintana, Elie Gesbert en Connor Swift.

14:42 14 uur 42. In de kopgroep is er door het terrein en de dadendrang van Goupama-FDJ meer cohesie. Nog 3 kilometer tot de top. In het peloton ontstaat een eerste bus met heel wat blauwe chauffeurs en een groene passagier. . In de kopgroep is er door het terrein en de dadendrang van Goupama-FDJ meer cohesie. Nog 3 kilometer tot de top. In het peloton ontstaat een eerste bus met heel wat blauwe chauffeurs en een groene passagier.

14:39 14 uur 39. In het peloton zien we weer een bekkentrekkende Tim Declercq. Hij lijkt stilaan te hopen op de vorming van een gruppetto. . In het peloton zien we weer een bekkentrekkende Tim Declercq. Hij lijkt stilaan te hopen op de vorming van een gruppetto.

14:33 Opgave. Dit nieuwtje valt uiteraard niet uit de lucht: Nacer Bouhanni wordt uit zijn lijden verlost. Zijn Tour eindigt in deze 15e etappe. . 14 uur 33. Opgave Dit nieuwtje valt uiteraard niet uit de lucht: Nacer Bouhanni wordt uit zijn lijden verlost. Zijn Tour eindigt in deze 15e etappe.

14:30 14 uur 30. Situatie. Voor wie nu pas de zondagse tafel verlaat. We hebben een kopgroep van 32 met 3 Belgen: Van Aert, Teuns en De Gendt. Nog meer namen: Kuss, Kruijswijk, Castroviejo, D.Martin, Woods, Nibali, Elissonde, Alaphilippe, Valverde, Gaudu, Quintana, Mohoric, Poels, Izagirre en Henao. Het peloton lijkt de ritzege weg te schenken: 8'15". . Situatie Voor wie nu pas de zondagse tafel verlaat. We hebben een kopgroep van 32 met 3 Belgen: Van Aert, Teuns en De Gendt. Nog meer namen: Kuss, Kruijswijk, Castroviejo, D.Martin, Woods, Nibali, Elissonde, Alaphilippe, Valverde, Gaudu, Quintana, Mohoric, Poels, Izagirre en Henao. Het peloton lijkt de ritzege weg te schenken: 8'15".

14:28 Bouhanni ligt al een heel eind achter. 14 uur 28. Bouhanni ligt al een heel eind achter

14:27 14 uur 27. Intussen bereikt ook Nacer Bouhanni de groene boog van de tussensprint. Hij wordt niet gesteund door de volgwagen, enkel de voiture balai houdt hem nog gezelschap. Hij zit op 24 minuten van de kop van de koers. . Intussen bereikt ook Nacer Bouhanni de groene boog van de tussensprint. Hij wordt niet gesteund door de volgwagen, enkel de voiture balai houdt hem nog gezelschap. Hij zit op 24 minuten van de kop van de koers.

14:26 14 uur 26. In dit middenrif zullen we nog wel even bij deze koerssituatie blijven. . Michel Wuyts . In dit middenrif zullen we nog wel even bij deze koerssituatie blijven. Michel Wuyts

14:24 8'44". Op de flanken van de Montée de Mont-Louis is het verschil met het peloton status quo. . 14 uur 24. 8'44" Op de flanken van de Montée de Mont-Louis is het verschil met het peloton status quo.

14:20 14 uur 20. Wout van Aert en Dylan Teuns kunnen vandaag een tweede ritzege boeken. Twee overwinningen in één Tour, daar slagen niet veel Belgen in. In 2000 flikte Tom Steels het, in 2004, 2005 en 2007 was die eer weggelegd voor Tom Boonen en in 2020 voegde Wout van Aert zich bij dat lijstje. . Wout van Aert en Dylan Teuns kunnen vandaag een tweede ritzege boeken. Twee overwinningen in één Tour, daar slagen niet veel Belgen in. In 2000 flikte Tom Steels het, in 2004, 2005 en 2007 was die eer weggelegd voor Tom Boonen en in 2020 voegde Wout van Aert zich bij dat lijstje.

14:18 14 uur 18. Wiggins: "Mijn favoriet vandaag? Gert Steegmans". Wiggins: "Mijn favoriet vandaag? Gert Steegmans"

14:17 14 uur 17. Renaat Schotte interpelleert Bradley Wiggins op de motor. "Dit kan een van de beste dagen van deze Tour worden", voorspelt hij. "Tadej Pogacar kan geïsoleerd geraken. We kunnen een man-tegen-mangevecht krijgen." "Mijn potentiële winnaar in de kopgroep? Gert Steegmans", grapt hij. "Neen, doe mij maar Vincenzo Nibali. Maar als Wout van Aert zijn benen van de Ventoux heeft, dan zal hij niet af te stoppen zijn." . Renaat Schotte interpelleert Bradley Wiggins op de motor. "Dit kan een van de beste dagen van deze Tour worden", voorspelt hij. "Tadej Pogacar kan geïsoleerd geraken. We kunnen een man-tegen-mangevecht krijgen." "Mijn potentiële winnaar in de kopgroep? Gert Steegmans", grapt hij. "Neen, doe mij maar Vincenzo Nibali. Maar als Wout van Aert zijn benen van de Ventoux heeft, dan zal hij niet af te stoppen zijn."

14:13 Het vertrouwen in Gaudu is groot. 14 uur 13. Het vertrouwen in Gaudu is groot

14:12 14 uur 12. De grote miserie staat nog voor de deur en Nacer Bouhanni wordt nu al op 20 minuten gesignaleerd. Deze calvarietocht kan alleen maar in een opgave resulteren, vrezen we. . De grote miserie staat nog voor de deur en Nacer Bouhanni wordt nu al op 20 minuten gesignaleerd. Deze calvarietocht kan alleen maar in een opgave resulteren, vrezen we.

14:11 14 uur 11. Beschikt David Gaudu plots over een stel wonderbenen? Het Franse talent heeft in deze Tour al 30'51" aan zijn broek, maar straalt nu vertrouwen uit en zet zijn ploegmakkers vol aan het werk. De andere vluchters aanvaarden dat met de glimlach. Het peloton staat intussen 8'38" in het krijt. . Beschikt David Gaudu plots over een stel wonderbenen? Het Franse talent heeft in deze Tour al 30'51" aan zijn broek, maar straalt nu vertrouwen uit en zet zijn ploegmakkers vol aan het werk. De andere vluchters aanvaarden dat met de glimlach. Het peloton staat intussen 8'38" in het krijt.