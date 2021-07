LIVESTREAM Tour: Kuss solo op weg naar Andorra la Vella, favorieten lossen elkaar van geen vin

Pogacar countert alle bewegingen schijnbaar met de vingers in de neus. Na een kleine surplace pikken ook Kelderman en O'Connor weer aan, Loetsenko speelt jojo.

17 uur 30. Pogacar countert alle bewegingen schijnbaar met de vingers in de neus. Na een kleine surplace pikken ook Kelderman en O'Connor weer aan, Loetsenko speelt jojo. .

Col de Beixalis. De klimkilometers zijn voorbij. Pompen we de spanning toch een beetje op? Kuss bereikt de top met een bonus van 18 seconden op Valverde. De Amerikaan kent dit terrein natuurlijk als zijn broekzak. . 17 uur 27.

17 uur 25. Valverde is natuurlijk zo'n taaie vos. Het verschil schommelt tussen 25 à 30 seconden. Overleeft de Amerikaan de afdaling in zijn eentje? Vingegaard legt er nog een tweede laagje op, maar ook nu maakt hij geen schade. .

17 uur 23. Nog 1 kilometer tot de top. Kuss ziet hoe Valverde meer en meer plooit. Bij de toppers is het nu aan Vingegaard. Ook hij kan Pogacar, Carapaz, Uran en Mas niet droppen. Het is allemaal nog een beetje met de handrem. Zijn ze bang om op een counter te lopen? .

17 uur 23. We hadden het niet mogen zeggen. Pogacar schudt de rest even wakker, maar het lijkt eerder een schijnbeweging. .

17 uur 20. De Franse regie maakt het ons niet makkelijk, maar voorlopig lijkt de voorsprong van Kuss nog altijd bevroren. Valverde is de eerste achtervolger op een 25-tal seconden. .

17 uur 18. Carapaz! Je zag hem van ver aankomen, maar daar is nu toch de pijl van Carapaz. Pogacar en Vingegaard beantwoorden de flits. .

Tijdsverschil. Kuss heeft zich kunnen sparen in de kopgroep van 32, maar onderstreept nu vooral hoe sterk hij is. De eerste achtervolgers hebben al een halve minuut aan hun broek. Zonder inzinking zal Jumbo-Visma een tweede bergrit winnen. Bij de favorieten moet Carapaz zo meteen op tafel kloppen, want zijn mannetjes zijn nagenoeg allemaal opgerookt. . 17 uur 16.