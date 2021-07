Ruiken de vluchters hun kans in heuvelrit naar Quillan?

00:01

00 uur 01. Vluchters aan zet in heuveletappe:. Vandaag krijgen de aanvallers de kans om hun slag te slaan en uit de handen van het peloton te blijven. Het parcours bevat enkele stevige klimmetjes, maar de klassementsmannen zullen hun energie liever sparen voor de zwaardere etappes die nog op het programma staan. Tussen Carcassonne en Quillan moeten de renners 184 kilometer zien te overbruggen. Ongetwijfeld zullen veel ploegen minstens één renner in de kopgroep willen krijgen. Krijgen we ook een aantal Belgen te zien in de ontsnapping? .