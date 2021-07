LIVESTREAM Tour: Niemand krijgt vrijgeleide in gedoodverfde vluchtersrit

Fase per fase

Fase per fase

14:02 14 uur 02. Jongens die al veel gegeven hebben, zoals een Alaphilippe, hebben zich nu achteraan genesteld om even uit te puffen. Er zijn wel steeds andere kandidaten om hun rol over te nemen, waarna die na een paar mislukte pogingen op hun beurt achteraan gaan zitten en de Alaphilippes weer vooraan opduiken. Een perpetuum mobile. . Jongens die al veel gegeven hebben, zoals een Alaphilippe, hebben zich nu achteraan genesteld om even uit te puffen. Er zijn wel steeds andere kandidaten om hun rol over te nemen, waarna die na een paar mislukte pogingen op hun beurt achteraan gaan zitten en de Alaphilippes weer vooraan opduiken. Een perpetuum mobile.

14:01 14 uur 01. Het gaan nu nog een tijdje op en af richting de tussensprint van de dag. Daarna gaat het weer wat steviger bergop, op weg naar de top van de Col de Montségur, een klim van 2e categorie. . Het gaan nu nog een tijdje op en af richting de tussensprint van de dag. Daarna gaat het weer wat steviger bergop, op weg naar de top van de Col de Montségur, een klim van 2e categorie.

13:58 13 uur 58. De wereldkampioen heeft het er moeilijk mee dat Van Avermaet hem heeft bijgehaald. Dat is koersen, hé, vriend. Michel Wuyts. De wereldkampioen heeft het er moeilijk mee dat Van Avermaet hem heeft bijgehaald. Dat is koersen, hé, vriend. Michel Wuyts

13:56 13 uur 56. Een prikkel van Alaphilippe en Elissonde werkt als een rode lap op de stier Van Avermaet. Omdat hij het hele peloton in zijn wiel heeft, komt alles weer samen. L'histoire se répète, tot in het oneindige bijna. . Een prikkel van Alaphilippe en Elissonde werkt als een rode lap op de stier Van Avermaet. Omdat hij het hele peloton in zijn wiel heeft, komt alles weer samen. L'histoire se répète, tot in het oneindige bijna.

13:56 13 uur 56. We zijn 60 kilometer ver en bijna iedereen is al eens in beeld geweest. José De Cauwer. We zijn 60 kilometer ver en bijna iedereen is al eens in beeld geweest. José De Cauwer

13:55 13 uur 55. Iemand heeft blijkbaar een doosje mieren in de koersbroeken van de renners uitgestrooid vanochtend, want de kriebels blijven aanwezig. De 5 vooraan moeten er stilaan wanhopig van worden. Ze hebben nog maar 25 seconden voorsprong. . Iemand heeft blijkbaar een doosje mieren in de koersbroeken van de renners uitgestrooid vanochtend, want de kriebels blijven aanwezig. De 5 vooraan moeten er stilaan wanhopig van worden. Ze hebben nog maar 25 seconden voorsprong.

13:53 13 uur 53. Het is al vanaf de start denderend en is nog niet stilgevallen. Michel Wuyts. Het is al vanaf de start denderend en is nog niet stilgevallen. Michel Wuyts

13:52 13 uur 52. AG2R-Citroën maakt een energieke indruk vandaag. Deze keer is Paret-Peintre de vooruitgeschoven pion. Maar hoever wordt hij vooruitgeschoven? . AG2R-Citroën maakt een energieke indruk vandaag. Deze keer is Paret-Peintre de vooruitgeschoven pion. Maar hoever wordt hij vooruitgeschoven?

13:50 13 uur 50. We zitten in de afdaling van de Col du Bac en Skujins en Sbaragli hebben nog altijd een kleine voorsprong op hun vluchtgezellen. Het peloton blijft binnen schietafstand. . We zitten in de afdaling van de Col du Bac en Skujins en Sbaragli hebben nog altijd een kleine voorsprong op hun vluchtgezellen. Het peloton blijft binnen schietafstand.

13:45 Col du Bac. Sbaragli komt als eerste boven, voor Skujins. Er zijn dus geen punten meer voor Woods en co, die hun aanval net te laat had ingezet. . 13 uur 45. Col du Bac Sbaragli komt als eerste boven, voor Skujins. Er zijn dus geen punten meer voor Woods en co, die hun aanval net te laat had ingezet.

13:42 Tijdsverschil. Door een nieuwe versnelling van Cattaneo krijgen ze in het peloton de 5 koplopers al in het zicht. Ze zullen misschien nog net de top halen. Het verschil is 15 seconden. . 13 uur 42. Tijdsverschil Door een nieuwe versnelling van Cattaneo krijgen ze in het peloton de 5 koplopers al in het zicht. Ze zullen misschien nog net de top halen. Het verschil is 15 seconden.

13:42 13 uur 42. De eerste beklimming van de dag betekent ook dat jongens als Bouhanni, Bol, Pedersen en Declercq afscheid moeten nemen van het peloton. Het gaat te snel voor hen. . De eerste beklimming van de dag betekent ook dat jongens als Bouhanni, Bol, Pedersen en Declercq afscheid moeten nemen van het peloton. Het gaat te snel voor hen.

13:40 13 uur 40. Chaves, Teuns en Hirschi hebben ook wel zin om mee te springen. . Chaves, Teuns en Hirschi hebben ook wel zin om mee te springen.

13:39 13 uur 39. Ex-bolletjestrui Schelling maakt van de Col du Bac gebruik om het verschil dicht te rijden. . Ex-bolletjestrui Schelling maakt van de Col du Bac gebruik om het verschil dicht te rijden.

13:37 13 uur 37. We naderen de voet van de Col du Bac, een klim van 3e categorie. Dat is voor de sterke mannen in het peloton misschien een uitnodiging om het verschil te maken. . We naderen de voet van de Col du Bac, een klim van 3e categorie. Dat is voor de sterke mannen in het peloton misschien een uitnodiging om het verschil te maken.

13:33 Tijdsverschil. Voor de elvendertigste keer probeert Cort Nielsen het, met Alaphilippe in zijn wiel. Door al dat gewoel blijft de voorsprong van de 5 beperkt: een halve minuut. . 13 uur 33. Tijdsverschil Voor de elvendertigste keer probeert Cort Nielsen het, met Alaphilippe in zijn wiel. Door al dat gewoel blijft de voorsprong van de 5 beperkt: een halve minuut.