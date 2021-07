LIVESTREAM Tour: 13 vluchters jagen op Mollema in overgangsrit

16:07 16 uur 07. Bauke Mollema heeft net als Tiesj Benoot die verbeten, wat zwoegende stijl. Met zijn bijna kromme rug zwoegt hij van links naar rechts. Maar het gaat wel goed vooruit! . Bauke Mollema heeft net als Tiesj Benoot die verbeten, wat zwoegende stijl. Met zijn bijna kromme rug zwoegt hij van links naar rechts. Maar het gaat wel goed vooruit!

16:04 16 uur 04. De Fransen zijn goed vertegenwoordigd bij de achtervolgers en die verstaan elkaar natuurlijk zowel op als naast de fiets uitstekend. Toch loopt Mollema steeds meer weg.

16:02 Ook Jens Voigt supportert voor zijn ex-ploegmaat. 16 uur 02.

15:59 Tijdsverschil. Bauke Mollema is stevig aan het mollemalen. Hij heeft al meer dan 20 seconden voorsprong. 15 uur 59.

15:59 15 uur 59. Mollema demarreert nu al in de afdaling.

15:58 15 uur 58. Mollema. Mollema wacht de Saint-Louis niet af en demarreert nu al.

15:57 15 uur 57. Woods is in de uitlopende stroken van de afdaling toch weer bij zijn kompanen gekomen. Er rest ons enkel nog de Col de Saint-Louis, waarna we in dalende lijn naar Quillan trekken.



15:54 15 uur 54. Woods heeft toch een beetje "een schrik gepakt" door zijn val. Bijna maakt hij een nieuwe slipper, in de jacht om weer voeling te krijgen met de kopgroep.

15:53 15 uur 53. Woods schuift onderuit: "Melding van smeltend asfalt".

15:51 Val Woods. In de afdaling komt Woods, mogelijk door het smeltende asfalt, ten val. Zijn broek is een beetje geschaafd, maar hij komt er nog goed vanaf. 15 uur 51.

15:50 15 uur 50. Martin virtueel op het podium. Het verschil tussen de kopgroep en het peloton is 4 minuten, waardoor Guillaume Martin virtueel naar de 3e plaats springt. Met nog een handvol seconden erbij komt hij zelfs op de 2e plaats, na Pogacar.

15:46 15 uur 46. Ze beginnen al aan de ritwinst te denken. En dan komen er irritaties. José De Cauwer.

15:44 15 uur 44. Rolland versnelt, Cattaneo scheldt. Voor Pierre Rolland gaat het niet snel genoeg. Hij steekt de boel nog eens in brand. Cattaneo roept hem eerst sportief en daarna verbaal tot de orde. Het is niet de eerste keer dat de Italiaan vandaag misbaar maakt.

15:42 15 uur 42. Canadese zeges in de Tour. Mocht Michael Woods straks ook de dagzege pakken, dan is hij pas de 2e Canadees die daarin slaagt in de Tourgeschiedenis. Voor zijn voorganger moeten we teruggaan naar 1988. De naam van Steve Bauer wordt in België nog altijd met een lichte afschuw uitgesproken na het WK in Ronse. Tegenwoordig is Bauer ploegleider bij Astana.

15:42 15 uur 42. Poels snoept een puntje af van Woods op de Côte de Galinagues.

15:39 Côte de Galinagues. Poels en Woods wisselen weer stuivertje. De 2 punten op de Côte de Galinagues zijn voor Poels, Woods steekt met 1 puntje extra nu wel Quintana virtueel voorbij. Het gevaar komt wel van Poels, die op 2 punten van de Canadees komt. 15 uur 39.





15:37 Tijdsverschil. In de kopgroep slingeren ze wat over de weg, van een echte gesmeerde samenwerking is niet echt sprake. Maar in het peloton gaat het op de Côte de Galinagues een stuk trager, waardoor de vluchters iets meer dan 3 minuten hebben. 15 uur 37.



15:32 15 uur 32. Samensmelting. Rolland, Pacher, Gesbert en Madouas staan op het punt om te komen aansluiten. Zo krijgen we 14 in plaats van 10 vluchters. De eerstvolgende hindernis is de Côte de Galinagues, een beklimming van 3e categorie.