Tour LIVE: trio vluchters is makkelijke prooi voor de sprintersploegen

Vandaag opnieuw een rit zonder noemenswaardige beklimming in de Tour. Een uitgelezen kans dus voor Mark Cavendish om de 34 ritzeges in de Tour van Eddy Merckx te evenaren. Of zet de traditie zich voort en krijgen we opnieuw geen massasprint in Carcassonne? Volg de rit hier van start tot finish.