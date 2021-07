LIVESTREAM Tour: trio vluchters is het ideale lokaas voor de sprintersploegen

15:29 15 uur 29. Van Aert. Helemaal achteraan zien we Wout van Aert weer naar voren komen na een bezoekje aan de auto van Jumbo-Visma. Ook vandaag heeft hij zijn benen kunnen sparen, dus inmiddels moet hij hersteld zijn van zijn inspanningen over de Ventoux. Zit er straks een nieuwe ritzege in? . Van Aert Helemaal achteraan zien we Wout van Aert weer naar voren komen na een bezoekje aan de auto van Jumbo-Visma. Ook vandaag heeft hij zijn benen kunnen sparen, dus inmiddels moet hij hersteld zijn van zijn inspanningen over de Ventoux. Zit er straks een nieuwe ritzege in?

15:24 De brand in de buurt van Carcassonne is blijkbaar nog altijd niet onder controle. De weg is afgesloten door de politie. 15 uur 24. De brand in de buurt van Carcassonne is blijkbaar nog altijd niet onder controle. De weg is afgesloten door de politie.

15:20 15 uur 20. Doet Wout van Aert er nog een sprintzege bovenop?

15:18 15 uur 18. Deze aankomst, lichtjes bergop, is volgens mij in het voordeel van het duo Van Aert en Philipsen. José De Cauwer. Deze aankomst, lichtjes bergop, is volgens mij in het voordeel van het duo Van Aert en Philipsen. José De Cauwer

15:14 Tijdsverschil. De jongens van Alpecin-Fenix en Deceuninck-Quick Step hebben hun tempo perfect aan dat van de koplopers aangepast. Het is al een hele tijd iets meer dan 2 minuten. . 15 uur 14. Tijdsverschil De jongens van Alpecin-Fenix en Deceuninck-Quick Step hebben hun tempo perfect aan dat van de koplopers aangepast. Het is al een hele tijd iets meer dan 2 minuten.

15:10 15 uur 10. Het peloton in groen landschap.

15:08 15 uur 08. Normaal gezien blaast de wind in de finale niet hard genoeg om voor waaiers te zorgen. Serge Pauwels. Normaal gezien blaast de wind in de finale niet hard genoeg om voor waaiers te zorgen. Serge Pauwels

15:04 Er wordt een brand gemeld op 5 kilometer van de finish in Carcassonne. Het is nog bijna 100 kilometer tot we daar zijn, maar de publiciteitskaravaan zou daar straks moeten passeren. Krijgen we een Wevelgem-situatie, waar ze in de finale moeten omrijden? 15 uur 04. Er wordt een brand gemeld op 5 kilometer van de finish in Carcassonne. Het is nog bijna 100 kilometer tot we daar zijn, maar de publiciteitskaravaan zou daar straks moeten passeren. Krijgen we een Wevelgem-situatie, waar ze in de finale moeten omrijden?

Uitdagers van Cavendish. Er is 3 keer gesprint in deze Tour en 3 keer was Mark Cavendish de snelste. Voor zijn grootste uitdagers moeten we naar de jongens die bij die sprints 2e werden kijken: Bouhanni, Philipsen en Van Aert. Van de sprinters die nog overblijven in deze Tour slaagde enkel Matthews erin om samen met die eerder vernoemde renners de top 5 te halen. Jongens als Bol, Laporte, Colbrelli, Pedersen, Van Poppel, Mezgec en Walscheid moeten zichzelf al serieus verbeteren als ze vandaag een rol van betekenis willen spelen.



Jongens als Bol, Laporte, Colbrelli, Pedersen, Van Poppel, Mezgec en Walscheid moeten zichzelf al serieus verbeteren als ze vandaag een rol van betekenis willen spelen.

14:54 14 uur 54. Het ruime middenrif van deze etappe is eerder interessant voor de toeristische plaatjes van het zuiden van Frankrijk en minder om het sportieve. Als we even naar de linkerbovenhoek kijken, dan zien we dat er nog altijd meer dan 100 kilometer op de teller staat. We zijn nog maar net voorbij het middelpunt van de rit. . Het ruime middenrif van deze etappe is eerder interessant voor de toeristische plaatjes van het zuiden van Frankrijk en minder om het sportieve. Als we even naar de linkerbovenhoek kijken, dan zien we dat er nog altijd meer dan 100 kilometer op de teller staat. We zijn nog maar net voorbij het middelpunt van de rit.

14:49 14 uur 49. De voorsprong van Cavendish in het groene klassement is nu 56 punten op Michael Matthews. Omdat er maar 50 punten te verdienen zijn aan de finish is hij nu al zeker van nog minstens een dagje extra in het groen. . De voorsprong van Cavendish in het groene klassement is nu 56 punten op Michael Matthews. Omdat er maar 50 punten te verdienen zijn aan de finish is hij nu al zeker van nog minstens een dagje extra in het groen.

14:45 14 uur 45. Colbrelli wint de tussensprint in het peloton, Cavendish en Philipsen doen niet te veel moeite. Colbrelli wint de tussensprint in het peloton, Cavendish en Philipsen doen niet te veel moeite

14:45 14 uur 45. Uitslag tussensprint. 1. Goldstein - 20 punten 2. Bennett - 17 3. Latour - 15 4. Colbrelli - 13 5. Matthews - 11 6. Mørkøv - 10 7. Philipsen - 9 8. Cavendish - 8 9. Bouhanni - 7 10. Mohoric - 6 11. Mezgec - 5 12. Asgreen - 4 13. Bjerg - 3 14. Kuss - 2 15. Pogacar - 1 . Uitslag tussensprint 1. Goldstein - 20 punten

14:43 Sprint (bis). Omdat er maar 3 renners voorop rijden, lagen er ook voor de sprintbommen in het peloton nog wat punten. Colbrelli regelt het zaakje zoals wel vaker in deze Tour op eenvoudige wijze, voor Matthews en Mørkøv. Philipsen en Cavendish dringen niet al te hard aan. . 14 uur 43. Sprint (bis) Omdat er maar 3 renners voorop rijden, lagen er ook voor de sprintbommen in het peloton nog wat punten. Colbrelli regelt het zaakje zoals wel vaker in deze Tour op eenvoudige wijze, voor Matthews en Mørkøv. Philipsen en Cavendish dringen niet al te hard aan.

14:42 14 uur 42. Goldstein pakt de 20 punten in de tussensprint. Goldstein pakt de 20 punten in de tussensprint

14:41 Sprint. Ook bij de tussensprint vist Bennett achter het net. Goldstein kletst in de laatste 100 meter nog uit zijn wiel. . 14 uur 41. Sprint Ook bij de tussensprint vist Bennett achter het net. Goldstein kletst in de laatste 100 meter nog uit zijn wiel.

14:39 14 uur 39. Bennett heeft zijn zinnen gezet op de prijsjes. De bergpremie zag hij aan zijn neus voorbijgaan, maar het geld voor de tussensprint wil hij niet laten passeren. Hij maakt er een lange sprint van. . Bennett heeft zijn zinnen gezet op de prijsjes. De bergpremie zag hij aan zijn neus voorbijgaan, maar het geld voor de tussensprint wil hij niet laten passeren. Hij maakt er een lange sprint van.

14:36 14 uur 36. Jonge Latour wint in de Vuelta. Pierre Latour won op 22-jarige leeftijd al een bergrit in de Vuelta en bevestigde zo al het moois wat ze in Frankrijk van hem verwachtten. Sindsdien won hij - op het Frans kampioenschap tijdrijden na - nog maar 1 koers. Het lijkt erop dat Latour het lot van zovele Franse talenten opgaat, al mogen we hem op zijn 27e nog niet helemaal afschrijven. . Jonge Latour wint in de Vuelta Pierre Latour won op 22-jarige leeftijd al een bergrit in de Vuelta en bevestigde zo al het moois wat ze in Frankrijk van hem verwachtten. Sindsdien won hij - op het Frans kampioenschap tijdrijden na - nog maar 1 koers. Het lijkt erop dat Latour het lot van zovele Franse talenten opgaat, al mogen we hem op zijn 27e nog niet helemaal afschrijven.