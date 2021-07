Tour: Evenaart Mark Cavendish het record van Eddy Merckx in Nîmes?

De 34 ritzeges van Eddy Merckx in de Tour leken onbereikbaar, maar Mark Cavendish is tot op 1 stuk genaderd. De Brit van Deceuninck-Quick Step verving pas een paar dagen voor de Tour de geblesseerde Sam Bennett en schrijft nu een sprookje.







Cavendish won deze editie al 3 ritten: in Fougères, waar hij in 2015 al eens won; in Châteauroux, zoals in 2008; in Valence, dat was een primeur. Vandaag komt de rit aan in Nîmes en daar zegevierde Cav ook al eens in 2008.





Twee jaar geleden was Cavendish er niet bij, toen Caleb Ewan in Nîmes won. De wind kan mogelijk roet in het eten gooien, maar dat is ook wel een specialiteit van DQS. Dus het kan straks zomaar dat Cav en Merckx voortaan in één adem genoemd worden...