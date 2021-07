LIVESTREAM Tour: 13 renners, met Van Moer en Theuns, krijgen vrijgeleide

Van Moer mag natuurlijk niet meerijden, de anderen denken nog eerst eens te kijken in het bord van hun collega voor ze aan hun eigen maaltijd beginnen. Maar zo zouden ze allemaal wel eens op hun honger kunnen blijven zitten.

16 uur 29. Wie doet nog wat? Van Moer mag natuurlijk niet meerijden, de anderen denken nog eerst eens te kijken in het bord van hun collega voor ze aan hun eigen maaltijd beginnen. Maar zo zouden ze allemaal wel eens op hun honger kunnen blijven zitten. .

Tijdsverschil. Sweeny, Politt, Küng en Erviti hebben al een kleine 20 seconden. In de achtervolging moet Alaphilippe zijn verantwoordelijkheid nemen. Wie zich al de hele tijd afzijdig houdt, is Edward Theuns. . 16 uur 28.

16:26

16 uur 26. Erviti is de 4e man die vooraan mee is. Bissegger probeert er weer in zijn eentje naartoe te rijden, maar opnieuw lijkt hij op zijn limieten te botsen. .