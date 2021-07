Wie kroont zich tot koning van de Mont Ventoux na dubbele beklimming?

10:37 10 uur 37. Quintana en de bolletjestrui. Nairo Quintana heeft een voorsprong van 8 punten op Michael Woods in het bergklassement. Hij probeert voor de 2e keer de bolletjestrui te winnen, nadat hij daar bij zijn Tourdebuut in 2013 ook al in geslaagd was. Zo zou hij in de voetsporen treden van zijn landgenoot Lucho Herrera, die in de jaren 80 ook 2 keer het bergklassement in de Tour wist te winnen. . Quintana en de bolletjestrui Nairo Quintana heeft een voorsprong van 8 punten op Michael Woods in het bergklassement. Hij probeert voor de 2e keer de bolletjestrui te winnen, nadat hij daar bij zijn Tourdebuut in 2013 ook al in geslaagd was. Zo zou hij in de voetsporen treden van zijn landgenoot Lucho Herrera, die in de jaren 80 ook 2 keer het bergklassement in de Tour wist te winnen.

10:35 10 uur 35. Dit wordt een cruciale dag met het oog op de bolletjestrui. Ik zal proberen zoveel mogelijk punten mee te pakken. Ik hou van de Ventoux. Ik ben er al verschillende keren omhoog geklommen en dat is altijd goed verlopen. Nairo Quintana (bolletjestrui).

09:56 09 uur 56. 2 "Ventoux-winnaars" aan de start. We komen vandaag niet op de top van de Ventoux aan, maar finishen in het dal in Malaucène. Twee renners in het huidige Tourpeloton wist al een rit te winnen op de Ventoux in de Tour: Chris Froome deed het in 2013, Thomas De Gendt deed het hem 3 jaar later na, zij het "slechts" tot aan Chalet Reynard.

