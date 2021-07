LIVESTREAM Tour: kopgroep met Van Aert begint aan 1e van 2 keer Ventoux

14:45 14 uur 45. De 15 koplopers. Kristian Sbaragli heeft zijn werk gedaan voor Xandro Meurisse en dringt niet meer aan. Zo krijgen we 15 leiders: Van Aert, Mollema, Alaphilippe, Rolland, Elissonde, Pacher, Meuisse, Bernard, Martin, Politt, Van Avermaet, Perez, Périchon, Durbridge en Laengen. . De 15 koplopers Kristian Sbaragli heeft zijn werk gedaan voor Xandro Meurisse en dringt niet meer aan. Zo krijgen we 15 leiders: Van Aert, Mollema, Alaphilippe, Rolland, Elissonde, Pacher, Meuisse, Bernard, Martin, Politt, Van Avermaet, Perez, Périchon, Durbridge en Laengen.

14:40 14 uur 40. Aansluiting. Het heeft bijna eindeloos lang geduurd, maar de groep-Van Aert is bij de groep-Alaphilippe geraakt. Met 16 renners zetten ze nu koers naar de Ventoux. Het peloton volgt op meer dan 5 minuten.

14:39 14 uur 39. Bij Ineos weten ze dat dit de enige manier is om Pogacar te belagen. Op een klim van 40 minuten is hij niet te verslaan, maar misschien wel voor een langere inspanning. Ineos wil op zijn minst strijdend tenonder gaan. Serge Pauwels.

14:38 Pogacar laat zich meeglijden in het peloton. 14 uur 38. Pogacar laat zich meeglijden in het peloton

14:34 14 uur 34. Het kwartet Alaphilippe-Martin-Rolland-Perez zit nu in de zone richting de eerste beklimming van de Ventoux, vanuit Sault. Zogezegd de "makkelijke kant".

14:29 14 uur 29. Campenaerts en Benoot in de problemen. Renaat Schotte heeft zich in het wiel van de hekkensluiters van deze wedstrijd genesteld: Campenaerts samen met Eekhoff en een paar meter ervoor zowaar Benoot. Ook De Gendt rijdt daar niet ver voor. Mogelijk verliezen we vandaag 3 Belgen.

14:29 14 uur 29. Ik houd mijn hart vast voor heel veel renners vandaag, ook voor een Cavendish. Ook bij Sagan lagen de ogen diep in de kas. En dan te bedenken dat ze nog 2x de Ventoux op moeten. Serge Pauwels.

14:25 14 uur 25. Straf dat die 4 er nog geen seconde aan gedacht hebben: we laten die mannen terugkomen. Michel Wuyts.

14:22 Nog een opgave. Bij Groupama-FDJ verliezen ze al een 4e renner: Miles Scotson. Eerder zag de ploeg al Démare, Konovalovas en Guarnieri uitvallen. 14 uur 22.

14:19 Col de la Liguière. Daniel Martin is met een klein sprintje als eerste boven op de Col de la Liguière, goed voor zijn eerste bergpunten. 14 uur 19.



14:18 Tijdsverschil. Stapvoets komt de groep-Van Aert dan toch een beetje dichter. Het verschil op 1,5 kilometer van de top van de Col de la Liguière is 40 seconden. Hebben de achtervolgers het het slimst gespeeld? 14 uur 18.





14:15 14 uur 15. Het lijkt erop dat de achtervolgende groep toch weer de handen in elkaar heeft geslagen. Vooral Trek-Segafredo neemt veel hooi op de vork. Zij zijn met Mollema, Elissonde en Bernard goed vertegenwoordigd.

14:13 Van der Sande stapt eruit. Bij Lotto-Soudal hebben ze met Tosh Van der Sande een 3e opgever, na Ewan en De Buyst. Gisteren ging Van der Sande nochtans nog in de aanval. Hij had gehoopt om zijn eerste Tour de France uit te rijden. 14 uur 13.

14:09 14 uur 09. In de achtervolgende groep spat het op de Col de la Liguière uit elkaar. Meurisse gaat in zijn eentje op zoek naar de koplopers. Van Aert twijfelt of hij niet mee moet.



14:07 14 uur 07. Belgen lossen in peloton. Victor Campenaerts heeft al vroeg moeten lossen uit het peloton en ook Thomas De Gendt, de laatste winnaar op de Ventoux, kan het tempo van de Ineos-renners niet meer volgen. "Hij schudt van nee", zegt Renaat Schotte vanop de motor.

14:03 14 uur 03. Cosnefroy. Het leek er even op dat Van Avermaet zich aan het opofferen was voor zijn ploegmaat Cosnefroy, maar het was mogelijk omgekeerd. Cosnefroy zit er in ieder geval niet meer bij bij de tegenaanvallers, die onveranderd op iets meer dan een minuut blijven hangen.