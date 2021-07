Tour: Wie van de overgebleven sprinters toont zich de sterkste na de rustdag?

23:00

23 uur . Het parcours van vandaag:. Na een zwaar weekend in de Alpen hebben de renners gisteren wat kunnen uitrusten. De parcoursbouwer van de Tour de France is mild geweest voor de renners en kiest de dag na de rustdag voor de makkelijkste weg om de Alpen te verlaten. We noteren onderweg enkel een col van 4e categorie. De wind kan een rol gaan spelen in de Rhônevallei, ploegen laten zich best niet verrassen door een mogelijke waaiervorming. Op papier moet het dus een rit worden voor de sprinters. Na een loodzwaar weekend kunnen we wel al enkele sprinters schrappen zoals Merlier, Ewan, Démare en Coquard. Kan er nog iemand de zegereeks van Cavendish afstoppen in deze Tour? Michael Matthews, de 2e in het puntenklassement achter Cavendish, kan weer meedoen voor een 2e groen kleinood na 2017. Sonny Colbrelli, die 3e was in Tignes, is beresterk. Wout van Aert jaagt ook ritwinst na en weet van vorig jaar (2 keer) dat hij snel is en kan winnen in de Tour. Nacer Bouhanni was nog nooit zo dicht bij een Tour-zege, Jasper Philipsen hoeft geen rekening meer houden met Mathieu van der Poel en Tim Merlier, En wat gezegd van Peter Sagan, de laatste winnaar in Valence in 2018. De rit start om 13.20 u, vanaf 14.20 u zijn we er al met livebeelden op Eén en in onze livestream. Natuurlijk kan u ook hier vanaf het begin de rit live volgen met tekstupdates. .