Tour LIVE: Van der Sande op pad met Houle voor lang vluchtersdagje

Fase per fase

Fase per fase

15:14 15 uur 14. In het peloton ruiken ze de tussensprint ook al. BikeExchange heeft zich op kop gezet voor Matthews, maar ook Philipsen, Colbrelli en Sagan zijn op de afspraak. . In het peloton ruiken ze de tussensprint ook al. BikeExchange heeft zich op kop gezet voor Matthews, maar ook Philipsen, Colbrelli en Sagan zijn op de afspraak.

15:14 15 uur 14.

15:13 Val. Door een onoplettendheid achteraan in het peloton haken Julien Simon en Mads Pedersen in elkaar. De schade valt nog mee, maar dit is toch weer een tikje voor de al gehavende Pedersen. Blijft Trek zijn kaart trekken? . 15 uur 13. Val Door een onoplettendheid achteraan in het peloton haken Julien Simon en Mads Pedersen in elkaar. De schade valt nog mee, maar dit is toch weer een tikje voor de al gehavende Pedersen. Blijft Trek zijn kaart trekken?

15:13 15 uur 13.

15:01 15 uur 01. Over 10 kilometer passeren we door La Placette, waar de tussensprint ligt. Met slechts 2 vluchters liggen daar nog heel wat punten voor de jongens met groene dromen in het peloton. . Over 10 kilometer passeren we door La Placette, waar de tussensprint ligt. Met slechts 2 vluchters liggen daar nog heel wat punten voor de jongens met groene dromen in het peloton.

14:56 14 uur 56. Generatiegenoten. Tosh Van der Sande en Hugo Houle schelen exact 2 maanden van elkaar, beide 30 jaar oud. Houle wist in zijn profcarrière maar 1 koers te winnen, het Canadees kampioenschap tijdrijden. Van der Sande heeft 2 profzege achter zijn naam: een rit in de Ronde van Wallonië en een rit in de Ronde van de Ain. . Generatiegenoten Tosh Van der Sande en Hugo Houle schelen exact 2 maanden van elkaar, beide 30 jaar oud. Houle wist in zijn profcarrière maar 1 koers te winnen, het Canadees kampioenschap tijdrijden. Van der Sande heeft 2 profzege achter zijn naam: een rit in de Ronde van Wallonië en een rit in de Ronde van de Ain.

14:50 14 uur 50.

14:47 14 uur 47. Ik vind het een schande dat ze dit een beklimming hebben genoemd. Hier had ik zelfs nog naar boven gereden. Carl Berteele vanop de motor. Ik vind het een schande dat ze dit een beklimming hebben genoemd. Hier had ik zelfs nog naar boven gereden. Carl Berteele vanop de motor

14:46 14 uur 46.

14:45 Houle pakt het prijsje. Van der Sande laat Houle als eerste bovenkomen op de Col de Couz, goed voor een mooi geldbedrag en 1 bergpuntje voor de Canadees. Een bedreiging voor bolletjestrui Quintana vormt hij uiteraard niet. . 14 uur 45. Houle pakt het prijsje Van der Sande laat Houle als eerste bovenkomen op de Col de Couz, goed voor een mooi geldbedrag en 1 bergpuntje voor de Canadees. Een bedreiging voor bolletjestrui Quintana vormt hij uiteraard niet.

14:35 14 uur 35. Voorlopig lijkt het een lummeletappe te worden. Michel Wuyts. Voorlopig lijkt het een lummeletappe te worden. Michel Wuyts

14:32 Fietswissel bij Bouhanni. Nacer Bouhanni laat zich uitzakken om een nieuwe fiets op te halen. Door de aftocht van Coquard en Démare rust de Franse sprinthoop nu op zijn schouders. In de laatste sprints was hij diegene die samen met Philipsen Cavendish het dichtst benaderde. . 14 uur 32. Fietswissel bij Bouhanni Nacer Bouhanni laat zich uitzakken om een nieuwe fiets op te halen. Door de aftocht van Coquard en Démare rust de Franse sprinthoop nu op zijn schouders. In de laatste sprints was hij diegene die samen met Philipsen Cavendish het dichtst benaderde.

14:29 14 uur 29. Van der Sande en Houle zijn met een voorsprong van 4 minuten aan de Col de Couz begonnen, de enige beklimming van de dag, van 4e categorie. Het is de eerste keer dat deze beklimming is opgenomen in de Tour. . Van der Sande en Houle zijn met een voorsprong van 4 minuten aan de Col de Couz begonnen, de enige beklimming van de dag, van 4e categorie. Het is de eerste keer dat deze beklimming is opgenomen in de Tour.

14:25 14 uur 25.

14:22 Gemiddelde snelheid. In het eerste wedstrijduur hebben we 43,2 kilometer afgelegd, toch weer een behoorlijk gemiddelde voor wat velen als een 2e rustdag lijken af te schilderen. . 14 uur 22. Gemiddelde snelheid In het eerste wedstrijduur hebben we 43,2 kilometer afgelegd, toch weer een behoorlijk gemiddelde voor wat velen als een 2e rustdag lijken af te schilderen.

14:20 14 uur 20. Van Aert. Vlak achter de DSM-trein en Declercq zien we Wout van Aert, goed omringd door zijn ploegmaats van Jumbo-Visma. Bij de Nederlanders trekken ze in deze ritten voluit de kaart-Van Aert. . Van Aert Vlak achter de DSM-trein en Declercq zien we Wout van Aert, goed omringd door zijn ploegmaats van Jumbo-Visma. Bij de Nederlanders trekken ze in deze ritten voluit de kaart-Van Aert.

14:13 Bradley Wiggins is weer in de Tour, als man op de motor voor Eurosport. 14 uur 13. Bradley Wiggins is weer in de Tour, als man op de motor voor Eurosport