Tour LIVE: Peloton verbrokkelt door de wind in sprintersfinale

17 uur 28. Laatste 5 kilometer. Kwiatkowski, met Carapaz in zijn wiel, neemt het peloton bij de hand voor de laatste 5 kilometer. De echte sprintersploegen zitten nog in de wachtkamer. .

17 uur 22. Helemaal achteraan zien we onder meer Thomas. Van de sprinters lijken we niet meteen grote namen te missen, al zien we wel weinig jongens van DSM (Bol). .

17:19

17 uur 19. We zien steeds meer bressen in het peloton, al is het niet duidelijk of dit door de hoge snelheid komt of door de wind. Sommige renners zonder al te veel ambitie laten het misschien nogal snel lopen. .