LIVESTREAM Tour: 6 renners in de vroege vlucht, geen Belgen aan boord

13:36 13 uur 36. De moyenne in het eerste uur: 44,6 km/u. De renners hebben overigens nog geen regenjasjes moeten bezigen, maar dat zou in de finale kunnen veranderen. . De moyenne in het eerste uur: 44,6 km/u. De renners hebben overigens nog geen regenjasjes moeten bezigen, maar dat zou in de finale kunnen veranderen.

13:33 13 uur 33. Danny van Poppel. Danny van Poppel is met 19 UCI-zeges de meest succesvolle klant in de kopgroep. De Nederlandse sprinter is er voor het eerst sinds 2014 weer bij in de Tour. In 2015 won hij een etappe in de Vuelta. Van Poppel, die hier zijn broer en ploegmaat Boy elke dag tegen het lijf loopt, zou volgend jaar de overstap maken naar Bora-Hansgrohe, waar hij loods moet spelen van Sam Bennett. . Danny van Poppel Danny van Poppel is met 19 UCI-zeges de meest succesvolle klant in de kopgroep. De Nederlandse sprinter is er voor het eerst sinds 2014 weer bij in de Tour. In 2015 won hij een etappe in de Vuelta. Van Poppel, die hier zijn broer en ploegmaat Boy elke dag tegen het lijf loopt, zou volgend jaar de overstap maken naar Bora-Hansgrohe, waar hij loods moet spelen van Sam Bennett.

13:28 3'05". De controle is overduidelijk in het peloton. De speelruimte wordt ingedijkt tot iets meer dan 3 minuten. Nog eens de namen van de 6 leiders: Franck Bonnamour (B&B) Danny van Poppel (Intermarché-Wanty-Gobert) Anthony Perez (Cofidis) Ide Schelling (Bora-Hansgrohe) Cristian Rodriguez (TotalEnergies) Connor Swift (Arkéa-Samsic) . 13 uur 28. 3'05" De controle is overduidelijk in het peloton. De speelruimte wordt ingedijkt tot iets meer dan 3 minuten. Nog eens de namen van de 6 leiders: Franck Bonnamour (B&B) Danny van Poppel (Intermarché-Wanty-Gobert) Anthony Perez (Cofidis) Ide Schelling (Bora-Hansgrohe) Cristian Rodriguez (TotalEnergies) Connor Swift (Arkéa-Samsic)

13:24 13 uur 24. Nieuwe schoenen voor "Matje". Ze hebben misschien niet de allergrootste favoriet in hun ploegbus, maar Ineos doet wat het zo graag doet: vooraan meegluren in het peloton. Intussen staat Mathieu van der Poel stil voor een schoenwissel. . Nieuwe schoenen voor "Matje" Ze hebben misschien niet de allergrootste favoriet in hun ploegbus, maar Ineos doet wat het zo graag doet: vooraan meegluren in het peloton. Intussen staat Mathieu van der Poel stil voor een schoenwissel.

13:20 13 uur 20. Greg Van Avermaet: "De klimmers zijn in het voordeel: misschien is deze finish net iets te lang voor mij". Greg Van Avermaet: "De klimmers zijn in het voordeel: misschien is deze finish net iets te lang voor mij"

13:20 13 uur 20. Anticiperen? Neen, want het niveau is zo hoog. Wie vroeger gaat, doet zichzelf dood. Greg Van Avermaet (AG2R-Citroën). Anticiperen? Neen, want het niveau is zo hoog. Wie vroeger gaat, doet zichzelf dood. Greg Van Avermaet (AG2R-Citroën)

13:17 13 uur 17. We zijn nog wel een tijdje zoet met dit scenario. De komende bergjes zullen voor wat afmatting zorgen, maar ook niet meer dan dat. Straks volgt er nog een tussensprint, waarbij ook de groene taart aangesneden wordt. Aan de finish liggen overigens 50 punten te wachten. Dit is dus een "volwaardige" (sprinters)rit. . We zijn nog wel een tijdje zoet met dit scenario. De komende bergjes zullen voor wat afmatting zorgen, maar ook niet meer dan dat. Straks volgt er nog een tussensprint, waarbij ook de groene taart aangesneden wordt. Aan de finish liggen overigens 50 punten te wachten. Dit is dus een "volwaardige" (sprinters)rit.

13:13 13 uur 13. Vorig jaar reed Jumbo-Visma zowat van a tot z op kop in de Tour, voorlopig kijken ze de kat uit de boom. Deceuninck-Quick Step, Alpecin-Fenix en UAE beperken de marge van de 6 vluchters tot 3'33". . Vorig jaar reed Jumbo-Visma zowat van a tot z op kop in de Tour, voorlopig kijken ze de kat uit de boom. Deceuninck-Quick Step, Alpecin-Fenix en UAE beperken de marge van de 6 vluchters tot 3'33".

13:09 Côte de Rosnoën. Wie toont interesse in de bergtrui? De snelle Danny van Poppel laat de kaas niet van zijn brood eten. Hij komt op gelijke hoogte met Victor Campenaerts, die geen punten meer zal sprokkelen. . 13 uur 09. Côte de Rosnoën Wie toont interesse in de bergtrui? De snelle Danny van Poppel laat de kaas niet van zijn brood eten. Hij komt op gelijke hoogte met Victor Campenaerts, die geen punten meer zal sprokkelen.

13:08 13 uur 08. Tim Declercq staat er niet alleen voor. Petr Vakoc wordt door het team van Mathieu van der Poel naar voren gestuurd. Ook UAE kleeft een mannetje aan hun wiel, maar het is nog niet duidelijk of die pion ook zal knechten. . Tim Declercq staat er niet alleen voor. Petr Vakoc wordt door het team van Mathieu van der Poel naar voren gestuurd. Ook UAE kleeft een mannetje aan hun wiel, maar het is nog niet duidelijk of die pion ook zal knechten.

13:05 Ook Radio 1 heeft de benen ingesmeerd. 13 uur 05.

13:04 13 uur 04. El Tractor. De Tour is pas echt begonnen als Tim Declercq naar de kop van het peloton trekt. De lachende werkmier krijgt een schouderklopje van Dylan van Baarle. . El Tractor De Tour is pas echt begonnen als Tim Declercq naar de kop van het peloton trekt. De lachende werkmier krijgt een schouderklopje van Dylan van Baarle.

13:04 13 uur 04.

13:03 13 uur 03. Vooral de aanwezigheid van Ide Schelling is opvallend in de kopgroep. Bora-Hansgrohe heeft met Peter Sagan toch nog altijd een van de grote kanshebbers in de gelederen, maar de Nederlander wil zich meteen laten opmerken bij zijn debuut in de Tour. Met een plan in het achterhoofd? . Vooral de aanwezigheid van Ide Schelling is opvallend in de kopgroep. Bora-Hansgrohe heeft met Peter Sagan toch nog altijd een van de grote kanshebbers in de gelederen, maar de Nederlander wil zich meteen laten opmerken bij zijn debuut in de Tour. Met een plan in het achterhoofd?

13:00 13 uur . Swift heeft een jasje moeten uitdoen, maar het vijftal toont genade en laat hem aanpikken. We hebben 6 aanvallers. . Swift heeft een jasje moeten uitdoen, maar het vijftal toont genade en laat hem aanpikken. We hebben 6 aanvallers.

12:57 12 uur 57. De kopgroep is vertrokken. Nu is de enige vraag hoeveel voorsprong ze krijgen. Renaat Schotte op de motor. De kopgroep is vertrokken. Nu is de enige vraag hoeveel voorsprong ze krijgen. Renaat Schotte op de motor

12:56 12 uur 56. De kopgroep. Franck Bonnamour (B&B) Danny van Poppel (Intermarché-Wanty-Gobert) Anthony Perez (Cofidis) Ide Schelling (Bora-Hansgrohe) Cristian Rodriguez (TotalEnergies) 1 tegenaanvaller: Connor Swift (Arkéa-Samsic) . De kopgroep Franck Bonnamour (B&B) Danny van Poppel (Intermarché-Wanty-Gobert) Anthony Perez (Cofidis) Ide Schelling (Bora-Hansgrohe) Cristian Rodriguez (TotalEnergies)

1 tegenaanvaller: Connor Swift (Arkéa-Samsic)