Stage 3: Nice-Sisteron

Tour de France
0306090120150198
Tour de France
|rit
|datum
|type rit
|start-finish
|afstand
|winnaar
|leider
|1
|Nice - Nice
|156 km
|2
|Nice - Nice
|187 km
|3
|Nice - Sisteron
|198 km
|4
|Sisteron - Orcieres-Merlette
|157 km
|5
|Gap - Privas
|183 km
|6
|Le Teil - Mont Aigoual
|191 km
|7
|Millau - Lavaur
|168 km
|8
|Cazères - Loudenvielle
|140 km
|9
|Pau - Laruns
|154 km
|10
|undefined - Saint-Martin-de-Ré
|170 km
|11
|Châtelaillon-Plage - Poitiers
|167 km
|12
|Chauvigny - Sarran
|218 km
|13
|Châtel-Guyon - Pas de Peyrol
|191 km
|14
|Clermont-Ferrand - Lyon
|197 km
|15
|Lyon - Col du Grand Colombier
|175 km
|16
|La Tour-du-Pin - Villard-de-Lans
|164 km
|17
|Grenoble - Col de la Loze
|168 km
|18
|Méribel - La Roche-sur-Foron
|168 km
|19
|Bourg-en-Bresse - Champagnole
|160 km
|20
|Lure - La Planche des Belles Filles
|36 km
|21
|Mantes-la-Jolie - Parijs
|122 km