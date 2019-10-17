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    Stage 1: Nice-Nice

    Tour de France
    />wegwedstrijd
    VertrekNice - AankomstNice -
    Afstand156 km
    020406080100120140156

      Tour de France
      -
      ritdatumtype ritstart-finishafstandwinnaarleider
      1/>Nice - Nice156 km
      2/>Nice - Nice187 km
      3/>Nice - Sisteron198 km
      4/>Sisteron - Orcieres-Merlette157 km
      5/>Gap - Privas183 km
      6/>Le Teil - Mont Aigoual191 km
      7/>Millau - Lavaur168 km
      8/>Cazères - Loudenvielle140 km
      9/>Pau - Laruns154 km
      10/>undefined - Saint-Martin-de-Ré170 km
      11/>Châtelaillon-Plage - Poitiers167 km
      12/>Chauvigny - Sarran218 km
      13/>Châtel-Guyon - Pas de Peyrol191 km
      14/>Clermont-Ferrand - Lyon197 km
      15/>Lyon - Col du Grand Colombier175 km
      16/>La Tour-du-Pin - Villard-de-Lans164 km
      17/>Grenoble - Col de la Loze168 km
      18/>Méribel - La Roche-sur-Foron168 km
      19/>Bourg-en-Bresse - Champagnole160 km
      20Lure - La Planche des Belles Filles36 km
      21/>Mantes-la-Jolie - Parijs122 km