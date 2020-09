LIVESTREAM: Leider Yates moet afhaken, houdt vluchter Hirschi stand?

16:14 16 uur 14. De motor van de Franse televisie gaat in de weg van Hirschi rijden. Dat kan de Zwitser echt wel missen. . De motor van de Franse televisie gaat in de weg van Hirschi rijden. Dat kan de Zwitser echt wel missen.

16:13 16 uur 13. Het is na de afdaling van de Marie Blanque nog niet afgelopen. Hirschi krijgt dan nog acht kilometer vals plat voor de kiezen. Daar moet hij zijn minieme voorsprong verdedigen. . Het is na de afdaling van de Marie Blanque nog niet afgelopen. Hirschi krijgt dan nog acht kilometer vals plat voor de kiezen. Daar moet hij zijn minieme voorsprong verdedigen.

16:12 16 uur 12. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

16:11 16 uur 11. Roglic rijdt virtueel in het geel, ook al door de bonificaties die hij op de Marie Blanque heeft gepakt. . Roglic rijdt virtueel in het geel, ook al door de bonificaties die hij op de Marie Blanque heeft gepakt.

16:10 16 uur 10. Hirschi zal zich als een steen naar beneden moeten gooien. Dalen kan hij wel, maar dat geldt ook voor bijvoorbeeld Bernal en zeker voor schansspringer Roglic. Hij moet hopen dat de favorieten elkaar het wit uit de ogen gaan kijken. . Hirschi zal zich als een steen naar beneden moeten gooien. Dalen kan hij wel, maar dat geldt ook voor bijvoorbeeld Bernal en zeker voor schansspringer Roglic. Hij moet hopen dat de favorieten elkaar het wit uit de ogen gaan kijken.

16:08 Col de Marie Blanque. De dappere Hirschi perst er alles nog eens uit en rondt de top als eerste. Achter hem barst een pittige strijd los om de vijf boniseconden. Roglic brengt Pogacar bijna ten val en verontschuldigt zich meteen. . 16 uur 08. Col de Marie Blanque De dappere Hirschi perst er alles nog eens uit en rondt de top als eerste. Achter hem barst een pittige strijd los om de vijf boniseconden. Roglic brengt Pogacar bijna ten val en verontschuldigt zich meteen.

16:06 16 uur 06. Roglic test zijn rivalen met een venijnige snok. . Roglic test zijn rivalen met een venijnige snok.

16:05 16 uur 05. Bernal deelt een prik uit, maar kan de anderen niet lossen. Bernal deelt een prik uit, maar kan de anderen niet lossen

16:04 16 uur 04. Hirschi hijst zich naar boven. Zijn bonus is onder de minuut gezakt. . Hirschi hijst zich naar boven. Zijn bonus is onder de minuut gezakt.

16:04 16 uur 04. Als er twijfels waren rond de vorm van Bernal, dan zijn die nu weg. José De Cauwer. Als er twijfels waren rond de vorm van Bernal, dan zijn die nu weg. José De Cauwer

16:03 16 uur 03. Beterschap bij Bernal. Witte trui Egan Bernal toont zich plots strijdlustig. Hij monstert de drie anderen en overweegt een uitval. Pogacar laat zich uitdagen en versnelt zelf. . Beterschap bij Bernal Witte trui Egan Bernal toont zich plots strijdlustig. Hij monstert de drie anderen en overweegt een uitval. Pogacar laat zich uitdagen en versnelt zelf.

16:02 16 uur 02. Pogacar valt aan! Enkel Roglic, Landa en Bernal kunnen volgen. Pogacar valt aan! Enkel Roglic, Landa en Bernal kunnen volgen

16:00 16 uur . Geletruidrager Yates valt door de mand, maar Roglic, Landa en Bernal halen Pogacar in. . Geletruidrager Yates valt door de mand, maar Roglic, Landa en Bernal halen Pogacar in.

15:59 15 uur 59. Pogacar gaat. Leuk! Tadej Pogacar kiest net als gisteren voor de aanval. Bij Jumbo-Visma blijft enkel Dumoulin over, maar diens vat is snel af. . Pogacar gaat Leuk! Tadej Pogacar kiest net als gisteren voor de aanval. Bij Jumbo-Visma blijft enkel Dumoulin over, maar diens vat is snel af.

15:56 15 uur 56. Met Emanuel Buchmann gaat het iets minder. Hij moet ervoor zorgen dat hij vandaag geen streep moet maken over een goed klassement. . Met Emanuel Buchmann gaat het iets minder. Hij moet ervoor zorgen dat hij vandaag geen streep moet maken over een goed klassement.

15:54 Jumbo komt dichter. Het strakke tempo van Wout van Aert levert wat op. Hirschi houdt nog 2'30" over, en de steilste stroken moeten nog komen. . 15 uur 54. Jumbo komt dichter Het strakke tempo van Wout van Aert levert wat op. Hirschi houdt nog 2'30" over, en de steilste stroken moeten nog komen.

15:49 15 uur 49. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

15:48 15 uur 48. Het is niet dat Hirschi stilvalt. Hij draait zelfs nog goed. José De Cauwer. Het is niet dat Hirschi stilvalt. Hij draait zelfs nog goed. José De Cauwer

15:47 15 uur 47. Achter het gelid van Jumbo heeft gele trui Yates twee mannetjes in steun. Bij Astana proberen ze Miguel Angel Lopez in de voorste gelederen te houden. . Achter het gelid van Jumbo heeft gele trui Yates twee mannetjes in steun. Bij Astana proberen ze Miguel Angel Lopez in de voorste gelederen te houden.

15:43 15 uur 43. Hirschi bestijgt de Marie Blanque, een echte moordenaar. Zijn vooruitzichten zijn slecht, gezien de machtsontplooiing van Jumbo. . Hirschi bestijgt de Marie Blanque, een echte moordenaar. Zijn vooruitzichten zijn slecht, gezien de machtsontplooiing van Jumbo.

15:40 15 uur 40. Jumbo-Visma zit met z'n zessen in de grote groep en jaagt het tempo met een ruk de hoogte in. Daar is Wout van Aert verantwoordelijk voor. Slecht nieuws voor Hirschi, én voor renners die dachten even op adem te kunnen komen. . Jumbo-Visma zit met z'n zessen in de grote groep en jaagt het tempo met een ruk de hoogte in. Daar is Wout van Aert verantwoordelijk voor. Slecht nieuws voor Hirschi, én voor renners die dachten even op adem te kunnen komen.

15:37 15 uur 37. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

15:35 15 uur 35. Vier minuten heeft Hirschi. Hij moet nog door het dal en kan dan aan de Marie Blanque beginnen. . Vier minuten heeft Hirschi. Hij moet nog door het dal en kan dan aan de Marie Blanque beginnen.

15:29 15 uur 29. Hirschi, dat is een groeibriljant. Michel Wuyts. Hirschi, dat is een groeibriljant. Michel Wuyts

15:27 Col d'Ichère. De korte beklimming van de Col d'Ichère heeft Hirschi niet uit zijn cadans gehaald. De Marie Blanque met haar steile slotkilometers wordt een ander verhaal. De rit eindigt bovendien met een strook vals plat van enkele kilometers. . 15 uur 27. Col d'Ichère De korte beklimming van de Col d'Ichère heeft Hirschi niet uit zijn cadans gehaald. De Marie Blanque met haar steile slotkilometers wordt een ander verhaal. De rit eindigt bovendien met een strook vals plat van enkele kilometers.

15:27 15 uur 27. Vreemd: waarom zoekt Dumoulin plots de graskant op? Vreemd: waarom zoekt Dumoulin plots de graskant op?

15:21 15 uur 21. We rapen Tom Dumoulin op aan de staart van het peloton. Hij heeft een plasje gedaan. . We rapen Tom Dumoulin op aan de staart van het peloton. Hij heeft een plasje gedaan.

15:20 15 uur 20. Van een achtervolgend groepje tussen Hirschi en het peloton met de grote namen is geen sprake meer. Het is nu één tegen allen. . Van een achtervolgend groepje tussen Hirschi en het peloton met de grote namen is geen sprake meer. Het is nu één tegen allen.

15:18 15 uur 18. Waar is Dumoulin? Hij heeft teken gedaan en is uit de rij van Jumbo gegaan. José De Cauwer. Waar is Dumoulin? Hij heeft teken gedaan en is uit de rij van Jumbo gegaan. José De Cauwer

15:16 15 uur 16. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

15:15 15 uur 15. Om de klimmersbenen warm te houden voor de Marie Blanque straks krijgen we de Col d'Ichère. Dat is een bultje van derde categorie dat voor de vijfde keer op het parcours van de Tour ligt. . Om de klimmersbenen warm te houden voor de Marie Blanque straks krijgen we de Col d'Ichère. Dat is een bultje van derde categorie dat voor de vijfde keer op het parcours van de Tour ligt.

15:10 15 uur 10. De Franse regie heeft natuurlijk een motor in het spoor van Pinot gezet. Die komt aansluiten bij het peloton, dat ook niet ver uit de buurt is van de achtervolgers. Hirschi is op meer dan vier minuten voorlopig nog buiten schot. . De Franse regie heeft natuurlijk een motor in het spoor van Pinot gezet. Die komt aansluiten bij het peloton, dat ook niet ver uit de buurt is van de achtervolgers. Hirschi is op meer dan vier minuten voorlopig nog buiten schot.

15:07 15 uur 07. Trentin raapt puntjes op voor de groene trui. Trentin raapt puntjes op voor de groene trui

15:06 15 uur 06. Nog 50 km. Er zit ogenschijnlijk geen spatje verval op bij Marc Hirschi. Toch lijkt het weinig waarschijnlijk dat hij kan overleven tot aan de streep. . Nog 50 km Er zit ogenschijnlijk geen spatje verval op bij Marc Hirschi. Toch lijkt het weinig waarschijnlijk dat hij kan overleven tot aan de streep.

15:03 15 uur 03. We hebben te snel gesproken! Trentin steelt nog zeven punten en gaat dus echt strijden om die groene trui. . We hebben te snel gesproken! Trentin steelt nog zeven punten en gaat dus echt strijden om die groene trui.

15:01 15 uur 01. Bernal heeft Castroviejo, Quintana heeft Barguil en Pogacar heeft Formolo. Misschien kan een van die drie luitenants in de aanval straks als springplank dienen voor zijn kopman. . Bernal heeft Castroviejo, Quintana heeft Barguil en Pogacar heeft Formolo. Misschien kan een van die drie luitenants in de aanval straks als springplank dienen voor zijn kopman.

14:59 Arette. Hirschi raast door Arette en pakt de tussensprint. Groene mannen die hier iets wilden rapen, waren zeker achteraf gezien veel te optimistisch ingesteld. . 14 uur 59. Arette Hirschi raast door Arette en pakt de tussensprint. Groene mannen die hier iets wilden rapen, waren zeker achteraf gezien veel te optimistisch ingesteld.

14:57 14 uur 57. In de vallei zou de achtervolgende groep toch iets dichter moeten komen bij Hirschi. Dat zal zonder Reichenbach moeten gebeuren, want die heeft zich laten uitzakken. . In de vallei zou de achtervolgende groep toch iets dichter moeten komen bij Hirschi. Dat zal zonder Reichenbach moeten gebeuren, want die heeft zich laten uitzakken.

14:52 14 uur 52. Bij Jumbo-Visma hebben ze hun winddichte jasjes aangetrokken. De favorieten dalen voorzichtig en hangen op vier minuten. . Bij Jumbo-Visma hebben ze hun winddichte jasjes aangetrokken. De favorieten dalen voorzichtig en hangen op vier minuten.

14:47 14 uur 47. Hirschi loopt weg. Marc Hirschi is een begenadigd daler. De Zwitser gaat zonder vrees op zijn frame zitten en zet de achtervolgende groep op bijna drie minuten. Is hij sterk genoeg om zijn inspanning tot in Laruns te rekken? . Hirschi loopt weg Marc Hirschi is een begenadigd daler. De Zwitser gaat zonder vrees op zijn frame zitten en zet de achtervolgende groep op bijna drie minuten. Is hij sterk genoeg om zijn inspanning tot in Laruns te rekken?

14:40 14 uur 40. Wout van Aert blijft werk opknappen in dienst van Roglic. . Wout van Aert blijft werk opknappen in dienst van Roglic.

14:39 14 uur 39. Gaudu sukkelt de kant in bergop. Gaudu sukkelt de kant in bergop

14:38 Col du Soudet. Op het dak van de etappe liggen slechts twee puntjes voor Hirschi. Die moet nu zijn bonus verdedigen in een lange afdaling en daarna in de vallei. Dat wordt ongetwijfeld pompen. . 14 uur 38. Col du Soudet Op het dak van de etappe liggen slechts twee puntjes voor Hirschi. Die moet nu zijn bonus verdedigen in een lange afdaling en daarna in de vallei. Dat wordt ongetwijfeld pompen.

14:37 Gaudu valt. David Gaudu sukkelt het decor in en ramt een toeschouwer met een bolletjesregenjas. . 14 uur 37. Gaudu valt David Gaudu sukkelt het decor in en ramt een toeschouwer met een bolletjesregenjas.

14:35 14 uur 35. De voorsprong van Hirschi blijft stabiel rond anderhalve minuut. . De voorsprong van Hirschi blijft stabiel rond anderhalve minuut.

14:30 14 uur 30. We hebben ondertussen acht achtervolgers: Barguil, Castroviejo, Formolo, Fraile, Gaudu, Kämna, Martinez en Reichenbach. . We hebben ondertussen acht achtervolgers: Barguil, Castroviejo, Formolo, Fraile, Gaudu, Kämna, Martinez en Reichenbach.

14:27 14 uur 27. Hirschi begint aan de Soudet. In 2003 was Kurt Van de Wouwer daar de beste bergop, maar de ritzege ging naar Tyler Hamilton. Die reed toen rond met een scheur in zijn sleutelbeen. . Hirschi begint aan de Soudet. In 2003 was Kurt Van de Wouwer daar de beste bergop, maar de ritzege ging naar Tyler Hamilton. Die reed toen rond met een scheur in zijn sleutelbeen.

14:26 Exit Aru. Aru, de enige in dit peloton die de leiderstrui in de drie grote rondes droeg, wordt opgeveegd door de voiture balai. . 14 uur 26. Exit Aru Aru, de enige in dit peloton die de leiderstrui in de drie grote rondes droeg, wordt opgeveegd door de voiture balai.

14:23 14 uur 23.

14:22 Col de la Hourcère. Een indrukwekkende Hirschi bereikt gehuld in de mist als eerste de top. Hij krijgt nu een verraderlijke, maar korte afdaling onder zijn wielen geschoven. Voor je het weet, gaat het opnieuw bergop naar de Col du Soudet. . 14 uur 22. Col de la Hourcère Een indrukwekkende Hirschi bereikt gehuld in de mist als eerste de top. Hij krijgt nu een verraderlijke, maar korte afdaling onder zijn wielen geschoven. Voor je het weet, gaat het opnieuw bergop naar de Col du Soudet.

14:19 14 uur 19. Pinot parkeert helemaal op de Col de la Hourcère. Pinot parkeert helemaal op de Col de la Hourcère

14:18 14 uur 18. De verschillen tussen Hirschi, de achtervolgers en het 'peloton' nemen zachtjes aan toe. . De verschillen tussen Hirschi, de achtervolgers en het 'peloton' nemen zachtjes aan toe.

14:16 Situatieschets. Even diep ademhalen na al dat wapengekletter. Hirschi rijdt alleen voorop met een half minuutje op een groep van zeven renners. De favorietengroep, waar Jumbo regeert, hangt op een minuut van de Zwitserse vluchter. . 14 uur 16. Situatieschets Even diep ademhalen na al dat wapengekletter. Hirschi rijdt alleen voorop met een half minuutje op een groep van zeven renners. De favorietengroep, waar Jumbo regeert, hangt op een minuut van de Zwitserse vluchter.

14:11 14 uur 11. Terwijl Pinot parkeert, gaat Martinez op zoek naar leider Hirschi. . Terwijl Pinot parkeert, gaat Martinez op zoek naar leider Hirschi.

14:11 Als daar maar geen ongelukken van komen. 14 uur 11. Als daar maar geen ongelukken van komen. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

14:10 14 uur 10. Het is hier kil en mistig. Renaat Schotte op de motor. Het is hier kil en mistig. Renaat Schotte op de motor

14:09 Geen zelfoverschatting bij Kämna, maar ploegorders. 14 uur 09. Geen zelfoverschatting bij Kämna, maar ploegorders. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

14:07 14 uur 07. We branden een kaarsje voor Fabio Aru, die nu pas de Col de la Hourcère aansnijdt. Dat wordt een hopeloze onderneming voor de Italiaan. . We branden een kaarsje voor Fabio Aru, die nu pas de Col de la Hourcère aansnijdt. Dat wordt een hopeloze onderneming voor de Italiaan.

14:05 14 uur 05. Kämna zwalkt van links naar rechts en moet Hirschi opnieuw laten rijden. Achter hem zoeken Reichenbach, Barguil en Formolo het juiste ritme. . Kämna zwalkt van links naar rechts en moet Hirschi opnieuw laten rijden. Achter hem zoeken Reichenbach, Barguil en Formolo het juiste ritme.

14:05 14 uur 05. Hirschi rijdt alleen weg op de eerste klim. Hirschi rijdt alleen weg op de eerste klim

14:04 14 uur 04. Jonge leeuwen vooraan. Marc Hirschi krijgt het gezelschap van Lennard Kämna. Jumbo-Visma regelt het tempo in de groep der favorieten. . Jonge leeuwen vooraan Marc Hirschi krijgt het gezelschap van Lennard Kämna. Jumbo-Visma regelt het tempo in de groep der favorieten.

14:02 14 uur 02.

14:01 14 uur 01. Hirschi heeft er blijkbaar zin in vandaag. Hij wipt op en over de vluchters en gaat solo. Hoe lang rekt de Zwitser zijn inspanning? . Hirschi heeft er blijkbaar zin in vandaag. Hij wipt op en over de vluchters en gaat solo. Hoe lang rekt de Zwitser zijn inspanning?

14:00 14 uur . De drie man worden opnieuw bijgehaald. . De drie man worden opnieuw bijgehaald.

13:58 13 uur 58. Drie man weg? Sébastien Reichenbach drukt het gaspedaal in en neemt zijn FDJ-kopman Thibaut Pinot mee. In hun spoor zit een andere Franse lieveling, Warren Barguil. Ze pakken enkele meters, maar vandaag moeten we met twee woorden spreken. . Drie man weg? Sébastien Reichenbach drukt het gaspedaal in en neemt zijn FDJ-kopman Thibaut Pinot mee. In hun spoor zit een andere Franse lieveling, Warren Barguil. Ze pakken enkele meters, maar vandaag moeten we met twee woorden spreken.

13:56 13 uur 56. Het groepje van zes is dan toch uit de greep van de achtervolgers gebleven. De la Cruz, Reichenbach en Rolland hebben wel de oversteek gemaakt, maar de voorsprong blijft bijzonder gering. . Het groepje van zes is dan toch uit de greep van de achtervolgers gebleven. De la Cruz, Reichenbach en Rolland hebben wel de oversteek gemaakt, maar de voorsprong blijft bijzonder gering.

13:53 13 uur 53. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

13:53 13 uur 53. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

13:53 13 uur 53. De voorwacht van het pelotonnetje reikt al tot aan de achterhoede van de kopgroep. Barguil plaatst een weifelende versnelling. . De voorwacht van het pelotonnetje reikt al tot aan de achterhoede van de kopgroep. Barguil plaatst een weifelende versnelling.

13:53 13 uur 53. Van Aert toont zich al meteen even op de eerste klim. Van Aert toont zich al meteen even op de eerste klim

13:51 13 uur 51. Stilaan krijgt de etappe vorm. Er rijdt een groepje voorop met Barguil, Gaudu, Kämna, Van Baarle, Verona en... Van Aert. Daarachter zitten vrijwel alle favorieten samen. . Stilaan krijgt de etappe vorm. Er rijdt een groepje voorop met Barguil, Gaudu, Kämna, Van Baarle, Verona en... Van Aert. Daarachter zitten vrijwel alle favorieten samen.

13:48 Geen etappe zonder valpartij. Op een brug is Anthony Turgis ten val gekomen. Heel erg lijkt het niet. . 13 uur 48. Geen etappe zonder valpartij Op een brug is Anthony Turgis ten val gekomen. Heel erg lijkt het niet.

13:47 13 uur 47. Wie we daar hebben! Thibaut Pinot verschijnt zowaar in de punt van de koers. Samen met Dani Martinez neemt hij over na een koppeltijdrit van Benoot en Kragh. . Wie we daar hebben! Thibaut Pinot verschijnt zowaar in de punt van de koers. Samen met Dani Martinez neemt hij over na een koppeltijdrit van Benoot en Kragh.

13:45 13 uur 45. We zijn zonder kopgroep begonnen aan de Col de la Hourcère, die voor het eerst beklommen wordt in de Tour. In 1995 zat hij wel al in het parcours, maar de etappe werd toen een rouwprocessie na het dodelijke ongeval van Fabio Casartelli. . We zijn zonder kopgroep begonnen aan de Col de la Hourcère, die voor het eerst beklommen wordt in de Tour. In 1995 zat hij wel al in het parcours, maar de etappe werd toen een rouwprocessie na het dodelijke ongeval van Fabio Casartelli.

13:43 13 uur 43. Nee hoor, ook deze poging is gedoemd om te mislukken. . Nee hoor, ook deze poging is gedoemd om te mislukken.

13:42 13 uur 42. Is het zover? Cavagna krijgt bijstand. Met Benoot, Hirschi en Kragh heeft Sunweb drie pionnen in de kopgroep. Madouas, Erviti en Barthe zorgen ervoor dat de kopgroep zeven man sterk is. . Is het zover? Cavagna krijgt bijstand. Met Benoot, Hirschi en Kragh heeft Sunweb drie pionnen in de kopgroep. Madouas, Erviti en Barthe zorgen ervoor dat de kopgroep zeven man sterk is.

13:40 13 uur 40. Cavagna probeert het helemaal alleen. Cavagna probeert het helemaal alleen

13:38 13 uur 38. Er komt een moment dat het stil zal vallen, maar hoeveel voorsprong kan de ontsnapping dan nog vergaren? Michel Wuyts. Er komt een moment dat het stil zal vallen, maar hoeveel voorsprong kan de ontsnapping dan nog vergaren? Michel Wuyts

13:36 13 uur 36. Rémi Cavagna is de volgende enkeling die een paar seconden krijgt, maar er is meer volk nodig. . Rémi Cavagna is de volgende enkeling die een paar seconden krijgt, maar er is meer volk nodig.

13:34 13 uur 34. Van Avermaet is gretig, maar raakt niet weg. Van Avermaet is gretig, maar raakt niet weg

13:34 Waanzin. In het eerste uur hebben we 48,2 km afgelegd. . 13 uur 34. Waanzin In het eerste uur hebben we 48,2 km afgelegd.

13:33 13 uur 33. Greg Van Avermaet doet het piepen en kraken bij de anderen op een kleine helling. Toch lukt het ook hem niet om een ontsnapping op te zetten. . Greg Van Avermaet doet het piepen en kraken bij de anderen op een kleine helling. Toch lukt het ook hem niet om een ontsnapping op te zetten.

13:29 13 uur 29. Oliver Naesen komt er zich mee moeien. De voet van de Col de la Hourcère komt steeds dichterbij. . Oliver Naesen komt er zich mee moeien. De voet van de Col de la Hourcère komt steeds dichterbij.

13:28 13 uur 28. Wereldkampioen Mads Pedersen versnelt, maar hij krijgt niet direct iemand mee. Na wat getwijfel komt het hele peloton weer aansluiten bij de Deen. . Wereldkampioen Mads Pedersen versnelt, maar hij krijgt niet direct iemand mee. Na wat getwijfel komt het hele peloton weer aansluiten bij de Deen.

13:25 13 uur 25. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

13:24 13 uur 24. Blijven proberen. Het houdt maar niet op. Eens moet er toch een groep ontstaan? . Blijven proberen Het houdt maar niet op. Eens moet er toch een groep ontstaan?

13:23 13 uur 23.

13:21 13 uur 21. Een ontmoedigde Aru rijdt vlak voor de bezemwagen uit. Dat komt niet goed voor de winnaar van de Vuelta van 2015. . Een ontmoedigde Aru rijdt vlak voor de bezemwagen uit. Dat komt niet goed voor de winnaar van de Vuelta van 2015.

13:18 13 uur 18. Geschke, Stuyven en Sagan zitten in een ruimere groep. Even valt er een breukje, maar het is ijdele hoop. . Geschke, Stuyven en Sagan zitten in een ruimere groep. Even valt er een breukje, maar het is ijdele hoop.

13:16 13 uur 16. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

13:16 13 uur 16. Zelfs Tim Declercq probeert even weg te glippen. Zelfs Tim Declercq probeert even weg te glippen

13:14 13 uur 14. Het is een kunst om te kijken, te wachten, te voelen. Als je drie keer gaat, ben je helemaal verzuurd. José De Cauwer. Het is een kunst om te kijken, te wachten, te voelen. Als je drie keer gaat, ben je helemaal verzuurd. José De Cauwer

13:13 13 uur 13. Peloton laat ook Benoot niet gaan. Peloton laat ook Benoot niet gaan

13:12 13 uur 12. Benoot en Carthy. Misschien lukt het met een tandem. Tiesj Benoot en Hugh Carthy nemen de proef op de som. . Benoot en Carthy Misschien lukt het met een tandem. Tiesj Benoot en Hugh Carthy nemen de proef op de som.

13:11 13 uur 11. Matteo Trentin probeert iets in gang te steken. . Matteo Trentin probeert iets in gang te steken.

13:10 13 uur 10. Een groepje krijgt geen tien meter. Michel Wuyts. Een groepje krijgt geen tien meter. Michel Wuyts

13:09 13 uur 09. Niemand raakt weg. Het blijft wachten tot een groepje de toestemming heeft om wat voorsprong uit te bouwen. Martin waait terug en dan zijn er met de klap anderen die zich geroepen voelen. . Niemand raakt weg Het blijft wachten tot een groepje de toestemming heeft om wat voorsprong uit te bouwen. Martin waait terug en dan zijn er met de klap anderen die zich geroepen voelen.

13:05 13 uur 05. Daniel Martin probeert op een glooiende strook wat van zijn Tour te maken. Krijgt hij een paar mannetjes mee? . Daniel Martin probeert op een glooiende strook wat van zijn Tour te maken. Krijgt hij een paar mannetjes mee?

13:03 13 uur 03. Kasper Asgreen houdt de snelheid hoog. Achteraan valt Fabio Aru uit het pak. . Kasper Asgreen houdt de snelheid hoog. Achteraan valt Fabio Aru uit het pak.

12:59 12 uur 59. Er lijkt muziek in te zitten, maar Alaphilippe en Devenyns merken dat Sagan probeert mee te glippen. Quick-Step zit met Sam Bennett in de strijd om het groen, dus die vlieger gaat niet op. . Er lijkt muziek in te zitten, maar Alaphilippe en Devenyns merken dat Sagan probeert mee te glippen. Quick-Step zit met Sam Bennett in de strijd om het groen, dus die vlieger gaat niet op.

12:58 12 uur 58. Alaphilippe probeert weg te rijden, zonder succes. Alaphilippe probeert weg te rijden, zonder succes

12:58 Het gaat rap. De gemiddelde snelheid bedraagt 49,5km/h. Alaphilippe probeert het nu met de steun van ploegmaat Dries Devenyns. . 12 uur 58. Het gaat rap De gemiddelde snelheid bedraagt 49,5km/h. Alaphilippe probeert het nu met de steun van ploegmaat Dries Devenyns.

12:56 12 uur 56. Julian Alaphilippe klopt op tafel. Simon Geschke zit eerst in zijn wiel, maar moet al snel om hulp roepen. Weer is er een eenzaat weg, en dit is geen rit om in je eentje af te werken. . Julian Alaphilippe klopt op tafel. Simon Geschke zit eerst in zijn wiel, maar moet al snel om hulp roepen. Weer is er een eenzaat weg, en dit is geen rit om in je eentje af te werken.

12:54 12 uur 54. Nicolas Roche rijdt een eindje voor het peloton uit. Hij houdt enigszins in, in de hoop dat er volk komt aansluiten. . Nicolas Roche rijdt een eindje voor het peloton uit. Hij houdt enigszins in, in de hoop dat er volk komt aansluiten.

12:51 12 uur 51. Het wordt al wat moeilijker om gaten te dichten. Michel Wuyts. Het wordt al wat moeilijker om gaten te dichten. Michel Wuyts

12:50 12 uur 50. Hirschi is bijgehaald. Andrey Amador geeft er nu een snok aan. . Hirschi is bijgehaald. Andrey Amador geeft er nu een snok aan.

12:47 12 uur 47. Hirschi is iets te enthousiast in de afdaling en mist bijna een bocht. Hirschi is iets te enthousiast in de afdaling en mist bijna een bocht

12:46 12 uur 46. Marc Hirschi neemt afstand door risico's te nemen in de afdaling. . Marc Hirschi neemt afstand door risico's te nemen in de afdaling.

12:44 Côte d'Artiguelouve. Cosnefroy raapt het puntje op de top, maar interessanter is wat er nu staat te gebeuren. Vormt er zich een kopgroep, of is er te veel volk dat nog overschot heeft? . 12 uur 44. Côte d'Artiguelouve Cosnefroy raapt het puntje op de top, maar interessanter is wat er nu staat te gebeuren. Vormt er zich een kopgroep, of is er te veel volk dat nog overschot heeft?

12:43 12 uur 43. De Gendt trekt door. Wanneer Thomas De Gendt er de pees op legt, zit iedereen snel op zijn tandvlees. Onze landgenoot kijkt niet achterom, hij hoopt dat er wat afscheiding komt. . De Gendt trekt door Wanneer Thomas De Gendt er de pees op legt, zit iedereen snel op zijn tandvlees. Onze landgenoot kijkt niet achterom, hij hoopt dat er wat afscheiding komt.

12:41 Pech voor Impey. Daryl Impey moet zijn voorwiel laten verwisselen. Gelukkig voor de Zuid-Afrikaan is het tempo eventjes verdwenen aan de voet van de Côte d'Artiguelouve. Dat is het eerste puistje van de rit. . 12 uur 41. Pech voor Impey Daryl Impey moet zijn voorwiel laten verwisselen. Gelukkig voor de Zuid-Afrikaan is het tempo eventjes verdwenen aan de voet van de Côte d'Artiguelouve. Dat is het eerste puistje van de rit.

12:39 12 uur 39. Thomas De Gendt is geregeld vooraan te zien. . Thomas De Gendt is geregeld vooraan te zien.

12:35 12 uur 35. Zoals verwacht is het van bij de start van dattum. Er is niet direct een groepje dat weg geraakt. . Zoals verwacht is het van bij de start van dattum. Er is niet direct een groepje dat weg geraakt.

12:33 12 uur 33. Départ! Christian Prudhomme laat zijn vlagje wapperen. Wordt er geknald in deze zware rit vlak voor de eerste rustdag? . Départ! Christian Prudhomme laat zijn vlagje wapperen. Wordt er geknald in deze zware rit vlak voor de eerste rustdag?

12:32 De Sporza-troeven voor vandaag. 12 uur 32. De Sporza-troeven voor vandaag Sébastien Reichenbach, Alejandro Valverde, Julian Alaphilippe, Omar Fraile en Tadej Pogacar als joker.

12:29 12 uur 29. Dumoulin: "Ik voel al een hele week dat ik iets tekort kom". Dumoulin: "Ik voel al een hele week dat ik iets tekort kom"

12:25 12 uur 25. We zijn in de buitenwijken van Pau aanbeland. Nog vijf kilometer tot de echte start. . We zijn in de buitenwijken van Pau aanbeland. Nog vijf kilometer tot de echte start.

12:22 12 uur 22. Naesen: "Toch een soort gewicht dat van de schouders valt zo een ritzege". Naesen: "Toch een soort gewicht dat van de schouders valt zo een ritzege"

12:20 12 uur 20. Pogacar: "Tourwinst? De harde ritten moeten nog komen". Pogacar: "Tourwinst? De harde ritten moeten nog komen"

12:15 12 uur 15. Zoek niet langer naar de kampioenentrui van Toms Skujins. Vandaag wordt het Lets kampioenschap gereden, dus Skujins draagt zijn trui niet langer. Gisteren maakte hij wel nog van de gelegenheid gebruik om de kleuren van zijn land te showen in de ontsnapping. . Zoek niet langer naar de kampioenentrui van Toms Skujins. Vandaag wordt het Lets kampioenschap gereden, dus Skujins draagt zijn trui niet langer. Gisteren maakte hij wel nog van de gelegenheid gebruik om de kleuren van zijn land te showen in de ontsnapping.

12:14 12 uur 14. Officieuze start. De karavaan van de Tour is voor de 72e keer in Pau. De renners kunnen er rustig de tijd nemen om op te warmen, want we krijgen een lange neutralisatie van zo'n twintig minuten. . Officieuze start De karavaan van de Tour is voor de 72e keer in Pau. De renners kunnen er rustig de tijd nemen om op te warmen, want we krijgen een lange neutralisatie van zo'n twintig minuten.

12:12 12 uur 12. Benoot: "Na mijn val is het echt op en af: hoop elke dag beter te zijn". Benoot: "Na mijn val is het echt op en af: hoop elke dag beter te zijn"

12:11 12 uur 11. Benieuwd of sommige ploegen een plan hebben om pionnen voorop te sturen. Ik denk het niet. José De Cauwer. Benieuwd of sommige ploegen een plan hebben om pionnen voorop te sturen. Ik denk het niet. José De Cauwer

12:06 12 uur 06. Peiper: "Mooi om zien dat Pogacar bleef aanvallen". Peiper: "Mooi om zien dat Pogacar bleef aanvallen"

12:03 Hopelijk blijven de renners bespaard van toestanden als gisteren op de Peyresourde. 12 uur 03. Hopelijk blijven de renners bespaard van toestanden als gisteren op de Peyresourde. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

12:00 12 uur . Hermans: "Jammer van die gemiste kans, gewoon omdat ik niet mijn beste dag had". Hermans: "Jammer van die gemiste kans, gewoon omdat ik niet mijn beste dag had"

11:55 11 uur 55. De Gendt: "Er zou toch wat meer controle mogen zijn op het publiek langs de weg". De Gendt: "Er zou toch wat meer controle mogen zijn op het publiek langs de weg"

11:54 Kans op regen. Vrijdag schommelde de temperatuur nog rond de 30°C, maar vandaag zal ze niet veel hoger klimmen dan 10°C. Er zouden ook buien verstopt zitten in het wolkendek boven Pau. September in de bergen... . 11 uur 54. Kans op regen Vrijdag schommelde de temperatuur nog rond de 30°C, maar vandaag zal ze niet veel hoger klimmen dan 10°C. Er zouden ook buien verstopt zitten in het wolkendek boven Pau. September in de bergen...

11:42 Zijn ze iets aan het bedisselen bij Arkéa-Samsic? 11 uur 42. Zijn ze iets aan het bedisselen bij Arkéa-Samsic? Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

11:35 11 uur 35. De lange aanloop, met slechts een bultje van vierde categorie in de eerste 50 km, kan wel eens een spervuur van demarrages opleveren. Als het peloton niet tevreden is met de samenstelling van een vlucht, kan zoiets lang aanslepen. En het zal bij veel renners jeuken om de aanval te kiezen. . De lange aanloop, met slechts een bultje van vierde categorie in de eerste 50 km, kan wel eens een spervuur van demarrages opleveren. Als het peloton niet tevreden is met de samenstelling van een vlucht, kan zoiets lang aanslepen. En het zal bij veel renners jeuken om de aanval te kiezen.

11:31 11 uur 31. Ritzeges waren altijd het doel. Ik ga het vandaag proberen, maar er zullen nog mogelijkheden komen. Julian Alaphilippe. Ritzeges waren altijd het doel. Ik ga het vandaag proberen, maar er zullen nog mogelijkheden komen. Julian Alaphilippe

11:18 Team Ineos herdenkt ploegleider Nicolas Portal, dit jaar op 40-jarige leeftijd overleden aan een hartaanval. 11 uur 18. Team Ineos herdenkt ploegleider Nicolas Portal, dit jaar op 40-jarige leeftijd overleden aan een hartaanval. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

11:14 11 uur 14. Pau is dankzij zijn ligging aan de voet van de Pyreneeën een geliefde start- en aankomstplek. Enkel Bordeaux en uiteraard Parijs hebben de Tour de France al vaker ontvangen. Laruns zit pas voor de derde keer in het parcours, en voor de tweede keer als village d'arrivée. In 2018 won Primoz Roglic er de monsterrit over de Aspin, de Tourmalet en de Aubisque. Werkt dat inspirerend? . Pau is dankzij zijn ligging aan de voet van de Pyreneeën een geliefde start- en aankomstplek. Enkel Bordeaux en uiteraard Parijs hebben de Tour de France al vaker ontvangen. Laruns zit pas voor de derde keer in het parcours, en voor de tweede keer als village d'arrivée. In 2018 won Primoz Roglic er de monsterrit over de Aspin, de Tourmalet en de Aubisque. Werkt dat inspirerend?

10:34 10 uur 34. Blijft Yates eerste? Adam Yates verdedigt ook vandaag zijn gele leiderstrui. Primoz Roglic volgt als nummer 2 op 3 seconden. Egan Bernal (5e) heeft 13 seconden achterstand, Nairo Quintana (6e) ook. . Blijft Yates eerste? Adam Yates verdedigt ook vandaag zijn gele leiderstrui. Primoz Roglic volgt als nummer 2 op 3 seconden. Egan Bernal (5e) heeft 13 seconden achterstand, Nairo Quintana (6e) ook.

10:33 10 uur 33. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

10:27 10 uur 27. Klimmen en dalen. De rit voert het pak vandaag over onder meer 2 cols van 1e categorie: de Col de la Hourcère na 69 km en de Col de Marie Blanque na 135 km. De finish ligt opnieuw in de vallei. Na een tocht van 153 kilometer kennen we de winnaar. . Klimmen en dalen De rit voert het pak vandaag over onder meer 2 cols van 1e categorie: de Col de la Hourcère na 69 km en de Col de Marie Blanque na 135 km. De finish ligt opnieuw in de vallei. Na een tocht van 153 kilometer kennen we de winnaar.

10:27 10 uur 27. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten