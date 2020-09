LIVESTREAM: Ben Hermans glipt in 1e rit in Pyreneeën mee in grote kopgroep

14:39 14 uur 39. Officieel is de Col de Menté nog niet begonnen, maar het gaat wel al flink bergop. . Officieel is de Col de Menté nog niet begonnen, maar het gaat wel al flink bergop.

14:35 Sengouagnet. Een gretige Cousin pakt de 20 punten bij de tussenspurt. Over zo'n elf minuten komt het peloton hier voorbij. . 14 uur 35. Sengouagnet Een gretige Cousin pakt de 20 punten bij de tussenspurt. Over zo'n elf minuten komt het peloton hier voorbij.

14:33 14 uur 33. Tour Port de Balès: de berg waar de derailleur van Andy Schleck haperde

14:30 14 uur 30. Voor de vorm rijden drie mannetjes van Mitchelton-Scott aan de kop van het peloton. Zij onderhouden een gezapig tempo. . Voor de vorm rijden drie mannetjes van Mitchelton-Scott aan de kop van het peloton. Zij onderhouden een gezapig tempo.

14:28 14 uur 28. De ploeg heeft al laten zien dat ze erg sterk is. Ik voel me elke dag beter en heb veel vertrouwen. Primoz Roglic. De ploeg heeft al laten zien dat ze erg sterk is. Ik voel me elke dag beter en heb veel vertrouwen. Primoz Roglic

14:26 14 uur 26. Bijna tien minuten voorsprong. In een stukje afdaling neemt Powless een beetje afstand van zijn medevluchters. Meer dan wat spelen is het niet, want de onderlinge verstandhouding is goed. . Bijna tien minuten voorsprong In een stukje afdaling neemt Powless een beetje afstand van zijn medevluchters. Meer dan wat spelen is het niet, want de onderlinge verstandhouding is goed.

14:22 14 uur 22. Vlak voor de voet van de Col de Menté ligt een tussensprint. Gaan ze daar in het peloton nog bakkeleien om de twee puntjes die daar overblijven na de doortocht van de ontsnapping? . Vlak voor de voet van de Col de Menté ligt een tussensprint. Gaan ze daar in het peloton nog bakkeleien om de twee puntjes die daar overblijven na de doortocht van de ontsnapping?

14:15 14 uur 15. Ben Hermans, de enige landgenoot in de vlucht, is misschien wel de grootste troef van Israel Start-Up Nation. André Greipel en Dan Martin, toch de speerpunten van de debuterende ploeg, beleven echt een kwakkelronde. . Ben Hermans, de enige landgenoot in de vlucht, is misschien wel de grootste troef van Israel Start-Up Nation. André Greipel en Dan Martin, toch de speerpunten van de debuterende ploeg, beleven echt een kwakkelronde.

14:09 Verschil loopt op. De kopgroep krijgt vrij spel. De achterstand van het pak schurkt al tegen de zeven minuten aan. Hoeveel tijd krijgen de 13? . 14 uur 09. Verschil loopt op De kopgroep krijgt vrij spel. De achterstand van het pak schurkt al tegen de zeven minuten aan. Hoeveel tijd krijgen de 13?

14:07 14 uur 07. De régional de l'étape van vandaag is... een Rus. Rode lantaarn Pavel Sivakov groeide op in het departement van de Haute-Garonne. . De régional de l'étape van vandaag is... een Rus. Rode lantaarn Pavel Sivakov groeide op in het departement van de Haute-Garonne.

14:03 14 uur 03. Zakarin heeft ervaring. Vooraan heeft enkel Ilnoer Zakarin al een Tourrit op zijn palmares staan. Nans Peters won vorig jaar wel een heuvelrit in de Giro en Michael Mørkøv was in 2013 de snelste in de zesde etappe van de Vuelta. Een legendarische rit, want Tony Martin beukte toen de hele dag in z'n eentje tegen het ganse peloton en strandde uiteindelijk op enkele hectometers van de streep. . Zakarin heeft ervaring Vooraan heeft enkel Ilnoer Zakarin al een Tourrit op zijn palmares staan. Nans Peters won vorig jaar wel een heuvelrit in de Giro en Michael Mørkøv was in 2013 de snelste in de zesde etappe van de Vuelta. Een legendarische rit, want Tony Martin beukte toen de hele dag in z'n eentje tegen het ganse peloton en strandde uiteindelijk op enkele hectometers van de streep.

13:58 13 uur 58. Het lijkt erop dat we vandaag een strijd op twee fronten krijgen. De kopgroep krijgt steeds meer tijd cadeau, dus daar zal het gaan om de ritzege. In de achtergrond kunnen de favorieten elkaar dan bestoken. . Het lijkt erop dat we vandaag een strijd op twee fronten krijgen. De kopgroep krijgt steeds meer tijd cadeau, dus daar zal het gaan om de ritzege. In de achtergrond kunnen de favorieten elkaar dan bestoken.

13:51 Tijdsverschil. Zakarin is op meer dan een kwartier de best geklasseerde vluchter. De ploegen van de klassementsrenners maken zich dus geen zorgen. Het verschil gaat snel richting de drie minuten. . 13 uur 51. Tijdsverschil Zakarin is op meer dan een kwartier de best geklasseerde vluchter. De ploegen van de klassementsrenners maken zich dus geen zorgen. Het verschil gaat snel richting de drie minuten.

13:48 13 uur 48. Er is niemand die achter deze renners moet rijden, behalve dan wie de rit wil winnen. José De Cauwer. Er is niemand die achter deze renners moet rijden, behalve dan wie de rit wil winnen. José De Cauwer

13:47 13 uur 47. De Franse ploegen zijn goed vertegenwoordigd. Cosnefroy heeft zijn AG2R-maatje Peters mee, Pacher en Réza vertegenwoordigen B&B Hotels en ook Total Direct Energie heeft twee mannen voorin: Cousin en Grellier. . De Franse ploegen zijn goed vertegenwoordigd. Cosnefroy heeft zijn AG2R-maatje Peters mee, Pacher en Réza vertegenwoordigen B&B Hotels en ook Total Direct Energie heeft twee mannen voorin: Cousin en Grellier.

13:44 13 uur 44. 13 vluchters. Bergtrui Cosnefroy, Cousin, Grellier, Hermans, Kragh Andersen, Mørkøv, Pacher, Peters, Powless, Réza, Skujins, Verona en Zakarin. Eén Belg en enkele oude bekenden van eerdere ritten in deze Tour. . 13 vluchters Bergtrui Cosnefroy, Cousin, Grellier, Hermans, Kragh Andersen, Mørkøv, Pacher, Peters, Powless, Réza, Skujins, Verona en Zakarin. Eén Belg en enkele oude bekenden van eerdere ritten in deze Tour.

13:43 13 uur 43. CCC-ploegleider Steve Bauer: "Trentin wil blijven meedoen voor de groene trui". CCC-ploegleider Steve Bauer: "Trentin wil blijven meedoen voor de groene trui"

13:40 13 uur 40. Het spel zit meteen op de wagen. Søren Kragh Andersen wordt snel gegrepen, maar er zijn er genoeg die een poging willen wagen. . Het spel zit meteen op de wagen. Søren Kragh Andersen wordt snel gegrepen, maar er zijn er genoeg die een poging willen wagen.

13:38 13 uur 38. Start! Etappe 8 is de kortste rit in lijn van deze Tour, maar er zit heel wat lekkers in. In combinatie met de vermoeide benen na de waaierrit van gisteren kunnen er op de Col de Menté, de Port de Balès en de Peyresourde slachtoffers vallen. Zeker als de renners van bij de start oorlog maken. . Start! Etappe 8 is de kortste rit in lijn van deze Tour, maar er zit heel wat lekkers in. In combinatie met de vermoeide benen na de waaierrit van gisteren kunnen er op de Col de Menté, de Port de Balès en de Peyresourde slachtoffers vallen. Zeker als de renners van bij de start oorlog maken.

13:36 Eventjes geduld. Max Walscheid zit met een lekke band. De start wordt even uitgesteld. . 13 uur 36. Eventjes geduld Max Walscheid zit met een lekke band. De start wordt even uitgesteld.

13:30 13 uur 30. Départ fictif. Het circus trekt zich op gang. Over een minuutje of vijf kan de etappe echt beginnen. . Départ fictif Het circus trekt zich op gang. Over een minuutje of vijf kan de etappe echt beginnen.

13:21 13 uur 21. Startplaats Cazères-sur-Garonne ontvangt voor het eerst de Tour de France. Het dorpje had wellicht op meer bezoekers gehoopt, maar dat zit er in deze tijden dus niet in. . Startplaats Cazères-sur-Garonne ontvangt voor het eerst de Tour de France. Het dorpje had wellicht op meer bezoekers gehoopt, maar dat zit er in deze tijden dus niet in.

13:10 13 uur 10. Het zal een heus gevecht worden om in de vroege vlucht te geraken. De beste plek om aan te vallen lijkt voor mij op de Peyresourde. Thibaut Pinot. Het zal een heus gevecht worden om in de vroege vlucht te geraken. De beste plek om aan te vallen lijkt voor mij op de Peyresourde. Thibaut Pinot

12:44 12 uur 44. De Sporza-troeven van vandaag: Roglic, Pogacar, Bernal, Quintana en De Marchi

Over minder dan een uur start rit 8. 12 uur 43. Over minder dan een uur start rit 8.

12:21 12 uur 21. Nieuwe truiendragers? We mogen in deze rit de eerste serieuze verschuivingen in het klassement verwachten. Op dit moment staat de hele top 20 nog binnen de twee minuten, maar het kan niet anders dan dat daar straks verandering in komt. Leider Yates heeft 3 tellen voor op Roglic, dus kunnen de bonficaties erg belangrijk worden. Vroeg in de rit moet Sagan alweer bikkelen voor groene puntjes en bollenman Cosnefroy zit maar beter in de juiste vlucht om zijn trui te beschermen. Ook de witte trui van Bernal is met Mas op slechts 9 seconden niet echt veilig. . Nieuwe truiendragers? We mogen in deze rit de eerste serieuze verschuivingen in het klassement verwachten. Op dit moment staat de hele top 20 nog binnen de twee minuten, maar het kan niet anders dan dat daar straks verandering in komt. Leider Yates heeft 3 tellen voor op Roglic, dus kunnen de bonficaties erg belangrijk worden. Vroeg in de rit moet Sagan alweer bikkelen voor groene puntjes en bollenman Cosnefroy zit maar beter in de juiste vlucht om zijn trui te beschermen. Ook de witte trui van Bernal is met Mas op slechts 9 seconden niet echt veilig.

11:51 Voorlopig fietst de Tour tussen de problemen door. Hopelijk kunnen we dat zo houden. 11 uur 51. Voorlopig fietst de Tour tussen de problemen door. Hopelijk kunnen we dat zo houden.

10:05 Thomas De Gendt ontspant zich:. 10 uur 05. Thomas De Gendt ontspant zich:

09:59 09 uur 59. Klimwerk! Eerst moet het pak vandaag over een col van eerste categorie: de Col de Menté (6,9 km aan 8,1%), gevolgd door de eerste col van buiten categorie in deze Tour: de Port de Balés (11,7 km aan 7,7%). Na de afdaling volgt de slotklim: de Col de Peyresourde (9,7 km aan 7,8%), waar ook bonificatieseconden voor het geel te verdienen vallen (8, 5 en 2 seconden). Na de top volgt een afdaling van 11,5 km. . Klimwerk! Eerst moet het pak vandaag over een col van eerste categorie: de Col de Menté (6,9 km aan 8,1%), gevolgd door de eerste col van buiten categorie in deze Tour: de Port de Balés (11,7 km aan 7,7%). Na de afdaling volgt de slotklim: de Col de Peyresourde (9,7 km aan 7,8%), waar ook bonificatieseconden voor het geel te verdienen vallen (8, 5 en 2 seconden). Na de top volgt een afdaling van 11,5 km.

00:19 00 uur 19. Retro: Simoni wint in 2003 in Loudenvielle. Retro: Simoni wint in 2003 in Loudenvielle

00:19 Het profiel van de dag. 00 uur 19. Het profiel van de dag