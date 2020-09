De Pyreneeën! 3 stevige cols in kortste rit, De Gendt speelt Rubik's Cube

Het Tour-peloton krijgt geen tijd om uit te rusten na de waaieretappe, want vandaag duiken de renners de Pyreneeën in. De 8e rit is met 141 kilometer de kortste etappe in deze Ronde van Frankrijk, maar het is er wel eentje voor de berggeiten. Pakken de mannen met ambitie hier tijd terug op de gele trui?