Waaiers of gewoon sprinten in de Tour? "De finale zal supersnel zijn"

12:15 Matteo Trentin roept de wielerfans op om mondkapjes te dragen. Heel wat renners meldden gisteren dat op de Col de la Lusette niet echt sprake was van voorbeeldig gedrag. . 12 uur 15. Matteo Trentin roept de wielerfans op om mondkapjes te dragen. Heel wat renners meldden gisteren dat op de Col de la Lusette niet echt sprake was van voorbeeldig gedrag.

12:10 12 uur 10. Groen. Het eventuele waaierspektakel kan natuurlijk voor verschuivingen zorgen in het algemene klassement, maar in de eerste plaats is deze etappe een dag waarop de groene rangschikking weer wat meer vorm kan krijgen. Sam Bennett (129 punten) voert de stand aan voor Peter Sagan (117). Alexander Kristoff (93), Caleb Ewan (75) en Matteo Trentin (71) hebben al een grotere achterstand. De tussensprint staat na 58 kilometer geprogrammeerd. Als de kopgroep niet al te veel lieden telt, dan zullen de snelle mannen ook daar nog vol aan de bak moeten.

Sam Bennett (129 punten) voert de stand aan voor Peter Sagan (117). Alexander Kristoff (93), Caleb Ewan (75) en Matteo Trentin (71) hebben al een grotere achterstand.



De tussensprint staat na 58 kilometer geprogrammeerd. Als de kopgroep niet al te veel lieden telt, dan zullen de snelle mannen ook daar nog vol aan de bak moeten.

11:59 11 uur 59. Waaiers in de Tour? Vorig jaar won Wout van Aert in Albi na een windfeestje. Waaiers in de Tour? Vorig jaar won Wout van Aert in Albi na een windfeestje

11:51 11 uur 51. Op 400 meter van het einde krijg je de finishboog te zien. Het zal bijzonder snel gaan. . Christophe Vandegoor (commentator Radio 1). Op 400 meter van het einde krijg je de finishboog te zien. Het zal bijzonder snel gaan. Christophe Vandegoor (commentator Radio 1)

11:43 11 uur 43. Zaterdag en zondag. Voor de wind ons straks van onze stoel blaast, kunnen we al eens piepen naar wat het weekend in petto heeft. Het peloton doorkruist de Pyreneeën, maar er wacht geen aankomst bergop. De organisatie kiest twee keer voor een aankomst na een afdaling. Om chouchou Julian Alaphilippe te plezieren? Zaterdag zijn de Port de Balès (buiten categorie) en de Peyresourde (1e categorie) de smeerlappen met dienst. Na de top van die laatste col volgt een afdaling van zo'n 12 kilometer. Het gedroomde scenario voor een vluchtersgroepje? Zondag trekken we naar Laruns, waar de Marie Blanque de scherprechter zal zijn. Na de top blijft er nog 18 kilometer over tot de finish, hoofdzakelijk in dalende lijn.

Het peloton doorkruist de Pyreneeën, maar er wacht geen aankomst bergop. De organisatie kiest twee keer voor een aankomst na een afdaling. Om chouchou Julian Alaphilippe te plezieren?



Zaterdag zijn de Port de Balès (buiten categorie) en de Peyresourde (1e categorie) de smeerlappen met dienst. Na de top van die laatste col volgt een afdaling van zo'n 12 kilometer. Het gedroomde scenario voor een vluchtersgroepje?

Zondag trekken we naar Laruns, waar de Marie Blanque de scherprechter zal zijn. Na de top blijft er nog 18 kilometer over tot de finish, hoofdzakelijk in dalende lijn.

11:35 11 uur 35. Waarom we gisteren zo prominent op kop reden? Wij wilden zelf het tempo bepalen. Zo konden we energie sparen en bleven we veilig voorin. Missie geslaagd. Michal Kwiatkowsi (Ineos). Waarom we gisteren zo prominent op kop reden? Wij wilden zelf het tempo bepalen. Zo konden we energie sparen en bleven we veilig voorin. Missie geslaagd. Michal Kwiatkowsi (Ineos)