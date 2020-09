LIVESTREAM Tour: Bora-Hansgrohe pleegt een coup, De Gendt in de aanval

16:19 16 uur 19. Ze hebben toch hun handen vol met De Gendt, die geen krimp geeft. Hij is op 94 km van de finish vertrokken, op 45 km van de aankomst houdt hij nog altijd 47" over. . Ze hebben toch hun handen vol met De Gendt, die geen krimp geeft. Hij is op 94 km van de finish vertrokken, op 45 km van de aankomst houdt hij nog altijd 47" over.

16:19 16 uur 19. Tour POLL: Peter Sagan is volgens jullie weer topkandidaat voor groen

16:18 16 uur 18. Na al dit werk van zijn ploeg is de druk op Sagan toch groter dan anders. José De Cauwer. Na al dit werk van zijn ploeg is de druk op Sagan toch groter dan anders. José De Cauwer

16:16 16 uur 16. Boonen in Castres . We komen steeds dichter bij Castres, waar de lamp normaal brandt. Dat Franse stadje is de plaats waar Tom Boonen zijn laatste ritzege in de Tour de France boekte. . Boonen in Castres We komen steeds dichter bij Castres, waar de lamp normaal brandt. Dat Franse stadje is de plaats waar Tom Boonen zijn laatste ritzege in de Tour de France boekte.

16:13 16 uur 13. Rugnummer 131 sluit weer aan: Pogacar zit waar hij moet zitten na het oponthoud. . Rugnummer 131 sluit weer aan: Pogacar zit waar hij moet zitten na het oponthoud.

16:12 16 uur 12. In het peloton kijkt iedereen nog altijd naar Bora-Hansgrohe, maar in hun nek worden de formaties gevormd. Jumbo-Visma, Movistar, Astana, Bahrein-McLaren, ...: de tenoren worden goed omringd in de bermudadriehoek. . In het peloton kijkt iedereen nog altijd naar Bora-Hansgrohe, maar in hun nek worden de formaties gevormd. Jumbo-Visma, Movistar, Astana, Bahrein-McLaren, ...: de tenoren worden goed omringd in de bermudadriehoek.

16:11 16 uur 11. Ook Pogacar zal tussen de volgwagens moeten inpikken na een lekke band. Nog 52 kilometer en de wind komt meer en meer piepen. . Ook Pogacar zal tussen de volgwagens moeten inpikken na een lekke band. Nog 52 kilometer en de wind komt meer en meer piepen.

16:08 Mechanische pech. Terwijl het peloton de ketting weer wat strakker legt, zien we Mollema stilstaan aan de kant van de weg. De voorgift van De Gendt zakt: 27". Hij blijft het peloton wel op de zenuwen werken. . 16 uur 08. Mechanische pech Terwijl het peloton de ketting weer wat strakker legt, zien we Mollema stilstaan aan de kant van de weg. De voorgift van De Gendt zakt: 27". Hij blijft het peloton wel op de zenuwen werken.

16:05 16 uur 05. Hier geniet ik toch weer van, van deze actie van De Gendt. Chapeau. José De Cauwer. Hier geniet ik toch weer van, van deze actie van De Gendt. Chapeau. José De Cauwer

16:02 16 uur 02. Nog 60 kilometer. Bij Bora-Hansgrohe hebben ze toch hun handen vol aan De Gendt. In zijn eentje houdt hij het elitepeloton 48 seconden achter zich. Voor wie zich afvraagt waar Bennett zwemt: op 5'24". Ewan en de andere snelle mannen zitten nog een flink eind verder. . Nog 60 kilometer Bij Bora-Hansgrohe hebben ze toch hun handen vol aan De Gendt. In zijn eentje houdt hij het elitepeloton 48 seconden achter zich.

Voor wie zich afvraagt waar Bennett zwemt: op 5'24". Ewan en de andere snelle mannen zitten nog een flink eind verder.

15:58 15 uur 58. We zijn 10 kilometer verder en De Gendt telt een bonus van 44 seconden. "Wanneer ik van gedacht zou kunnen veranderen? Aan de aankomst", blijft José De Cauwer voorzichtig. . We zijn 10 kilometer verder en De Gendt telt een bonus van 44 seconden. "Wanneer ik van gedacht zou kunnen veranderen? Aan de aankomst", blijft José De Cauwer voorzichtig.

15:55 15 uur 55. Als de wind gunstig zit, wie vangt er dan iets mee aan? Het pakket is al flink uit elkaar gerammeld, maar alle klassementsmannen hebben de eerste zeef overleefd. Durft een team zoals Ineos of Jumbo-Visma de boel straks nog eens op stelten te zetten? . Als de wind gunstig zit, wie vangt er dan iets mee aan? Het pakket is al flink uit elkaar gerammeld, maar alle klassementsmannen hebben de eerste zeef overleefd. Durft een team zoals Ineos of Jumbo-Visma de boel straks nog eens op stelten te zetten?

15:52 15 uur 52. In het vervolg van deze Tour kan De Gendt misschien nog mikken op de bergtrui. Hij heeft vandaag zijn eerste 3 punten bijgeschreven. . In het vervolg van deze Tour kan De Gendt misschien nog mikken op de bergtrui. Hij heeft vandaag zijn eerste 3 punten bijgeschreven.

15:48 Côte de Paulhe. Thomas De Gendt denkt altijd aan de ploegkas. Hij komt als eerste boven op de laatste hindernis van de dag. Vanaf nu gaat het in dalende lijn. We onthouden vooral Castres als ijkpunt op 40 km van de finish. . 15 uur 48. Côte de Paulhe Thomas De Gendt denkt altijd aan de ploegkas. Hij komt als eerste boven op de laatste hindernis van de dag. Vanaf nu gaat het in dalende lijn. We onthouden vooral Castres als ijkpunt op 40 km van de finish.

15:48 15 uur 48. De Gendt loopt verder weg: 36". Ik verander nog niet van mening, maar hij is misschien weer bezig met een nummertje... José De Cauwer. De Gendt loopt verder weg: 36". Ik verander nog niet van mening, maar hij is misschien weer bezig met een nummertje... José De Cauwer

15:45 15 uur 45. Intussen zijn ook de pechvogels van zonet - Hofstetter, Soler en Carthy - weer komen aansluiten. . Intussen zijn ook de pechvogels van zonet - Hofstetter, Soler en Carthy - weer komen aansluiten.

15:43 15 uur 43. Met het intermezzo van De Gendt zit de wedstrijd even op slot. Bora en B&B beperken de achterstand tot 25 tellen. . Met het intermezzo van De Gendt zit de wedstrijd even op slot. Bora en B&B beperken de achterstand tot 25 tellen.

15:38 Gemiddelde snelheid. Na 2 uur klokken we af op 44,1 km/u. Als we die lijn aanhouden, dan finishen we rond 17.20u-17.25u. . 15 uur 38. Gemiddelde snelheid Na 2 uur klokken we af op 44,1 km/u. Als we die lijn aanhouden, dan finishen we rond 17.20u-17.25u.

15:37 15 uur 37. Het blijft ook voor de klassementsmannen opletten. Zonet was er die val, nu rijdt Carthy (EF Pro Cycling) lek. Ook al lijkt er geen vuiltje aan de lucht, in één seconde kan het plannetje in elkaar stuiken. . Het blijft ook voor de klassementsmannen opletten. Zonet was er die val, nu rijdt Carthy (EF Pro Cycling) lek. Ook al lijkt er geen vuiltje aan de lucht, in één seconde kan het plannetje in elkaar stuiken.

15:35 15 uur 35. Wat levert het tijdritje van De Gendt op? 14 seconden, meer niet. In de achtergrond zien we de gelatenheid bij de groene trui. . Wat levert het tijdritje van De Gendt op? 14 seconden, meer niet. In de achtergrond zien we de gelatenheid bij de groene trui.

15:32 Val. Er is veel volk gedropt en er is genoeg plaats, maar toch wordt er gevallen. Soler (Movistar) en Hofstetter (Israel) landen in de graskant. . 15 uur 32. Val Er is veel volk gedropt en er is genoeg plaats, maar toch wordt er gevallen. Soler (Movistar) en Hofstetter (Israel) landen in de graskant.

15:28 15 uur 28. In het peloton maken ze zich voorlopig niet te veel zorgen. "Dit zal hij niet redden, hoor", klinkt José De Cauwer zelfverzekerd. "Zeker met de wind die nog volgt." "Wegrijden tegen een georganiseerd peloton, waar nog geen ruzie is en waar nog snelle mannen zijn: dat kan in principe niet. In principe." . In het peloton maken ze zich voorlopig niet te veel zorgen. "Dit zal hij niet redden, hoor", klinkt José De Cauwer zelfverzekerd. "Zeker met de wind die nog volgt."

"Wegrijden tegen een georganiseerd peloton, waar nog geen ruzie is en waar nog snelle mannen zijn: dat kan in principe niet. In principe."

15:25 15 uur 25. Als De Gendt zijn achterwerk opheft, dan worden we altijd enthousiast. Maar onze landgenoot had wellicht gehoopt op een reisgezel. Die heeft hij niet. Jammer. . Als De Gendt zijn achterwerk opheft, dan worden we altijd enthousiast. Maar onze landgenoot had wellicht gehoopt op een reisgezel. Die heeft hij niet. Jammer.

15:25 15 uur 25. Of ik bang ben van de waaiers? Helemaal niet, dat is juist goed voor mij. Dit kan een mooie rit worden. Peter Sagan. Of ik bang ben van de waaiers? Helemaal niet, dat is juist goed voor mij. Dit kan een mooie rit worden. Peter Sagan

15:24 15 uur 24. Sagan: "Kan mooie rit worden". Sagan: "Kan mooie rit worden"

15:21 15 uur 21. De ploegmakkers van Coquard (B&B) lossen Bora-Hansgrohe af. De Gendt neemt een 10-tal seconden. . De ploegmakkers van Coquard (B&B) lossen Bora-Hansgrohe af. De Gendt neemt een 10-tal seconden.

15:19 15 uur 19. Nog 94 kilometer: aanval De Gendt. Thomas De Gendt hoeft niet meer om te kijken naar Caleb Ewan en trekt na de top door. Hij krijgt geen gezelschap. . Nog 94 kilometer: aanval De Gendt Thomas De Gendt hoeft niet meer om te kijken naar Caleb Ewan en trekt na de top door. Hij krijgt geen gezelschap.

15:18 15 uur 18. Voor de groepen in de achtergrond is het over and out. Er is nu een nieuwe koers begonnen met de overlevers van de eerste veldslag. Renaat Schotte op de motor. Voor de groepen in de achtergrond is het over and out. Er is nu een nieuwe koers begonnen met de overlevers van de eerste veldslag. Renaat Schotte op de motor

15:17 Col de Peyronnenc. We zijn boven op de 2e col van de dag met de top na 74 kilometer. Op zijn kousenvoeten schrijft De Gendt de punten op zijn rekening. In het peloton houdt Bora-Hansgrohe de benen even stil. Een tijdelijke pauze of vinden ze het gat groot genoeg en willen ze nu een beetje krachten sparen voor de finale? . 15 uur 17. Col de Peyronnenc We zijn boven op de 2e col van de dag met de top na 74 kilometer. Op zijn kousenvoeten schrijft De Gendt de punten op zijn rekening.

In het peloton houdt Bora-Hansgrohe de benen even stil. Een tijdelijke pauze of vinden ze het gat groot genoeg en willen ze nu een beetje krachten sparen voor de finale?

15:16 15 uur 16. In het virtuele puntenklassement staat Sagan overigens al op kop. Hij telt 134 punten, Bennett 129. . In het virtuele puntenklassement staat Sagan overigens al op kop. Hij telt 134 punten, Bennett 129.

15:13 3'32". De achterstand van alle gelosten neemt hand over hand toe. We mogen hen nu toch stilaan afschrijven voor de dagzege, Bennett gaat een oplawaai krijgen in het groene gevecht. Het is Bora tegen Jungels en Declercq, die geen helpende handen krijgen. . 15 uur 13. 3'32" De achterstand van alle gelosten neemt hand over hand toe. We mogen hen nu toch stilaan afschrijven voor de dagzege, Bennett gaat een oplawaai krijgen in het groene gevecht. Het is Bora tegen Jungels en Declercq, die geen helpende handen krijgen.

15:12 15 uur 12. De ploeg van de dag telt nog altijd 7 mannetjes in de eerste groep. Indrukwekkend! Achteraan het gedecimeerde peloton sukkelt Alaphilippe met zijn versnellingsapparaat. . De ploeg van de dag telt nog altijd 7 mannetjes in de eerste groep. Indrukwekkend! Achteraan het gedecimeerde peloton sukkelt Alaphilippe met zijn versnellingsapparaat.

15:11 15 uur 11. Van Aert: "Afwachten of ik mijn kans mag gaan". Van Aert: "Afwachten of ik mijn kans mag gaan"

15:10 15 uur 10. Ik verwacht een zware rit. Heel hectisch met de wind in de finale. Het zou kunnen dat ik dan al in actie moet komen. Ik heb mijn rit al binnen, Tom en Primoz zijn nu nog meer de prioriteit. Afwachten of ik dus mijn kans mag gaan. Wout van Aert. Ik verwacht een zware rit. Heel hectisch met de wind in de finale. Het zou kunnen dat ik dan al in actie moet komen. Ik heb mijn rit al binnen, Tom en Primoz zijn nu nog meer de prioriteit. Afwachten of ik dus mijn kans mag gaan. Wout van Aert

15:07 Mechanische pech. Jumbo-Visma moet Tom Dumoulin depanneren, maar de Nederlander kan na zijn defect snel weer aansluiten. Op een klimmetje, waar het tempo wat gezakt is, gaat dat iets vlotter dan tijdens de snelheidsrace van het voorbije uur. . 15 uur 07. Mechanische pech Jumbo-Visma moet Tom Dumoulin depanneren, maar de Nederlander kan na zijn defect snel weer aansluiten. Op een klimmetje, waar het tempo wat gezakt is, gaat dat iets vlotter dan tijdens de snelheidsrace van het voorbije uur.

15:06 15 uur 06. Résumé op 102 km van de finish. Bora-Hansgrohe heeft van bij het begin een versmachtend tempo opgelegd. Alle sprinters werden overboord gekieperd, de maats van Sagan trokken hun forse inspanning door tot de tussensprint, waar Sagan weliswaar geklopt werd door Trentin. Het gat op Bennett (2'50") is bijzonder groot, wellicht trekt de Duitse formatie door tot aan de finish. Het traject is niet al te zwaar in de finale, maar daar kan de wind nog voor extra uitdunning zorgen. . Résumé op 102 km van de finish Bora-Hansgrohe heeft van bij het begin een versmachtend tempo opgelegd. Alle sprinters werden overboord gekieperd, de maats van Sagan trokken hun forse inspanning door tot de tussensprint, waar Sagan weliswaar geklopt werd door Trentin.

Het gat op Bennett (2'50") is bijzonder groot, wellicht trekt de Duitse formatie door tot aan de finish. Het traject is niet al te zwaar in de finale, maar daar kan de wind nog voor extra uitdunning zorgen.

15:04 15 uur 04. Dit heeft u gemist voor de live uitzending: oorlog van Bora-Hansgrohe. Dit heeft u gemist voor de live uitzending: oorlog van Bora-Hansgrohe

15:02 15 uur 02. Trentin die Sagan klopte bij de tussensprint? Dat vond ik not done. Misschien blijft daar nog wel een rekening openstaan. . Christophe Vandegoor (commentator Radio 1). Trentin die Sagan klopte bij de tussensprint? Dat vond ik not done. Misschien blijft daar nog wel een rekening openstaan. Christophe Vandegoor (commentator Radio 1)

15:01 15 uur 01. De brokken worden geenszins gelijmd. 2'27" bedraagt de achterstand van Bennett op 9 km van de top, Ewan en co mogen we vergeten: 5'47". . De brokken worden geenszins gelijmd. 2'27" bedraagt de achterstand van Bennett op 9 km van de top, Ewan en co mogen we vergeten: 5'47".

14:56 14 uur 56. Welke snelle mannen zitten voorin? Voor wie is dit een gouden kans? Voor Sagan uiteraard, maar ook Van Avermaet, Loetsenko, Van Aert, Stuyven, Hagen, Venturini, Trentin, Colbrelli en Mezgec kunnen straks smullen. Zij worden nog allemaal voorin gemeld, al is die informatie misschien niet volledig. . Welke snelle mannen zitten voorin? Voor wie is dit een gouden kans? Voor Sagan uiteraard, maar ook Van Avermaet, Loetsenko, Van Aert, Stuyven, Hagen, Venturini, Trentin, Colbrelli en Mezgec kunnen straks smullen. Zij worden nog allemaal voorin gemeld, al is die informatie misschien niet volledig.

14:54 14 uur 54. Bora-Hansgrohe heeft natuurlijk het juiste volk in zijn ploeg om tempo te blijven maken op deze helling. Schachmann en co kunnen zich uitleven. De sleutel ligt in hun handen. . Bora-Hansgrohe heeft natuurlijk het juiste volk in zijn ploeg om tempo te blijven maken op deze helling. Schachmann en co kunnen zich uitleven. De sleutel ligt in hun handen.

14:51 14 uur 51. De passage bij de sprint: Trentin, Sagan, Coquard, Alaphilippe, Schachmann, Grossschartner, Oss, Van Avermaet, Muhlberger, Van Aert, Oliveira, Kämna, Roglic, Stuyven en Devenyns. . De passage bij de sprint: Trentin, Sagan, Coquard, Alaphilippe, Schachmann, Grossschartner, Oss, Van Avermaet, Muhlberger, Van Aert, Oliveira, Kämna, Roglic, Stuyven en Devenyns.

14:50 14 uur 50. We wippen meteen over naar de volgende helling van de dag, eentje van 3e categorie, wel 14 kilometer lang. Wanneer breekt de veer bij de achtervolgers? Bennett en co moeten 2'11" goedmaken, Ewan en Bol al 4'51". . We wippen meteen over naar de volgende helling van de dag, eentje van 3e categorie, wel 14 kilometer lang. Wanneer breekt de veer bij de achtervolgers? Bennett en co moeten 2'11" goedmaken, Ewan en Bol al 4'51".

14:48 14 uur 48. Nu komt het: rijdt Bora-Hansgrohe door? Michel Wuyts . Nu komt het: rijdt Bora-Hansgrohe door? Michel Wuyts

14:45 Sagan pakt de sprint... niet. De missie is niet helemaal geslaagd voor Sagan. Trentin blijft hem nog net voor bij de sprint. . 14 uur 45. Sagan pakt de sprint... niet De missie is niet helemaal geslaagd voor Sagan. Trentin blijft hem nog net voor bij de sprint.

14:43 14 uur 43. Flashback naar 2013 . Er kunnen maximaal 70 groene punten veroverd worden. Peter Sagan kan hier dus een gouden zaak doen. Met Cannondale deed hij het destijds al eens in Albi in 2013. Die ploeg trok de inspanning door tot aan de finish met Sagan als ritwinnaar. . Flashback naar 2013 Er kunnen maximaal 70 groene punten veroverd worden. Peter Sagan kan hier dus een gouden zaak doen. Met Cannondale deed hij het destijds al eens in Albi in 2013. Die ploeg trok de inspanning door tot aan de finish met Sagan als ritwinnaar.

14:40 Gemiddelde snelheid. Het wegdek ging op en af in het eerste uur, de snelheid is nauwelijks gezakt. Het eerste uur was goed voor 46,2 km/u. . 14 uur 40. Gemiddelde snelheid Het wegdek ging op en af in het eerste uur, de snelheid is nauwelijks gezakt. Het eerste uur was goed voor 46,2 km/u.

14:38 14 uur 38. Eén en livestream. Terwijl Michel Wuyts en José De Cauwer inpikken, vatten we snel nog eens samen. Het is niet dat de snelle mannen zich hebben laten verrassen, Bora-Hansgrohe heeft gewoon handig gebruik gemaakt van het reliëf in de openingskilometers. Het gaspedaal werd onmiddellijk ingedrukt en alle snelle mannen moesten één voor één afhaken. Deceuninck-Quick Step geeft niet af, maar dit lijkt tegen beter weten in. . Eén en livestream Terwijl Michel Wuyts en José De Cauwer inpikken, vatten we snel nog eens samen.

Het is niet dat de snelle mannen zich hebben laten verrassen, Bora-Hansgrohe heeft gewoon handig gebruik gemaakt van het reliëf in de openingskilometers.

Het gaspedaal werd onmiddellijk ingedrukt en alle snelle mannen moesten één voor één afhaken. Deceuninck-Quick Step geeft niet af, maar dit lijkt tegen beter weten in.

14:36 Tijdsverschil. De chronometer spreekt in het nadeel van de gelosten. Op 10 kilometer van de sprint staat Bennett 1'40" in het krijt, Ewan en Bol zwemmen op 3'08". . 14 uur 36. Tijdsverschil De chronometer spreekt in het nadeel van de gelosten. Op 10 kilometer van de sprint staat Bennett 1'40" in het krijt, Ewan en Bol zwemmen op 3'08".

14:32 14 uur 32. Stel dat het stilvalt na de tussensprint, dan heeft dit sowieso krachten gekost. En Van Aert heeft tegenover andere sprinters geen energie verspeeld. . Christophe Vandegoor (commentator Radio 1). Stel dat het stilvalt na de tussensprint, dan heeft dit sowieso krachten gekost. En Van Aert heeft tegenover andere sprinters geen energie verspeeld. Christophe Vandegoor (commentator Radio 1)

14:28 14 uur 28. Nog 127 kilometer. De achterstand van Bennett loopt op: 1'07". Dat geldt nog meer voor Bol en Ewan: 2'45". De groene trui mag de tussensprint al vergeten. . Nog 127 kilometer De achterstand van Bennett loopt op: 1'07". Dat geldt nog meer voor Bol en Ewan: 2'45". De groene trui mag de tussensprint al vergeten.

14:24 14 uur 24. In het derde groepje beweegt Sunweb hemel en aarde om terug te keren, maar dat wordt een huzarenstukje. . In het derde groepje beweegt Sunweb hemel en aarde om terug te keren, maar dat wordt een huzarenstukje.

14:21 14 uur 21. Bora-Hansgrohe smeekt geenszins om steun. Wout van Aert is wel aan boord, maar Jumbo-Visma kijkt de kat uit de boom. . Bora-Hansgrohe smeekt geenszins om steun. Wout van Aert is wel aan boord, maar Jumbo-Visma kijkt de kat uit de boom.

14:19 Tijdsverschil. In de tweede groep valt het niet stil. De achterstand van Bennett blijft status quo: 39". Die van Ewan, Bol en Nizzolo dikt verder aan: 2'09". . 14 uur 19. Tijdsverschil In de tweede groep valt het niet stil. De achterstand van Bennett blijft status quo: 39". Die van Ewan, Bol en Nizzolo dikt verder aan: 2'09".

14:17 14 uur 17. De Duitse formatie zal dit niet tot aan de streep volhouden, de tussensprint is het eerste doel. Dan kunnen er aanvallen op gang komen en aangezien al zoveel sprinters in de penarie zitten, is hun kans op slagen een stuk groter geworden dan bij de start. . De Duitse formatie zal dit niet tot aan de streep volhouden, de tussensprint is het eerste doel. Dan kunnen er aanvallen op gang komen en aangezien al zoveel sprinters in de penarie zitten, is hun kans op slagen een stuk groter geworden dan bij de start.

14:16 14 uur 16. Alaphilippe ergert zich aan de Franse motard, die te dicht voor de Bora-soldaten zou hangen. Hij wil natuurlijk de kansen van de groene trui gaaf houden. . Alaphilippe ergert zich aan de Franse motard, die te dicht voor de Bora-soldaten zou hangen. Hij wil natuurlijk de kansen van de groene trui gaaf houden.

14:15 14 uur 15. De derde groep spat ook weer uit elkaar. Voor Ewan, Bol en co wordt het een zeer zware opdracht. . De derde groep spat ook weer uit elkaar. Voor Ewan, Bol en co wordt het een zeer zware opdracht.

14:15 14 uur 15. Ik verwacht een heel nerveus peloton door die mogelijke waaiers. Alle klassementsmannen zullen vooraan willen zitten, net als de sprinters. Het wordt nerveus, maar misschien ook spannend. Caleb Ewan (Lotto-Soudal). Ik verwacht een heel nerveus peloton door die mogelijke waaiers. Alle klassementsmannen zullen vooraan willen zitten, net als de sprinters. Het wordt nerveus, maar misschien ook spannend. Caleb Ewan (Lotto-Soudal)

14:14 14 uur 14. Ewan: "Ik verwacht een heel, heel nerveus peloton". Ewan: "Ik verwacht een heel, heel nerveus peloton"

14:13 14 uur 13. Zijn er klassementsmannen die zich hebben laten verrassen? Niet meteen, of het zouden Pozzovivo, Herrada of Martinez moeten zijn. . Zijn er klassementsmannen die zich hebben laten verrassen? Niet meteen, of het zouden Pozzovivo, Herrada of Martinez moeten zijn.

14:11 14 uur 11. Nog 142 kilometer. Bora-Hansgrohe zal niet stilzitten tot de tussensprint. Dan moeten ze wel nog 30 kilometer buffelen om Bennett op achterstand te houden. . Nog 142 kilometer Bora-Hansgrohe zal niet stilzitten tot de tussensprint. Dan moeten ze wel nog 30 kilometer buffelen om Bennett op achterstand te houden.

14:08 14 uur 08. De achterstand van het laatste groepje met Ewan: 1'30". De machtsgreep van Bora-Hansgrohe houdt onverminderd aan. . De achterstand van het laatste groepje met Ewan: 1'30". De machtsgreep van Bora-Hansgrohe houdt onverminderd aan.

14:07 14 uur 07. In de allerlaatste groep zitten veel grote namen: Ewan en vrijwel al zijn ploegmaats, Bol, Benoot, Hirschi, Kristoff, Nizzolo, ... Zij zitten op meer dan een minuut. . In de allerlaatste groep zitten veel grote namen: Ewan en vrijwel al zijn ploegmaats, Bol, Benoot, Hirschi, Kristoff, Nizzolo, ... Zij zitten op meer dan een minuut.

14:06 14 uur 06. We hebben nu al een waaierkoers, nog voor de echte waaierzone. . Renaat Schotte op de motor. We hebben nu al een waaierkoers, nog voor de echte waaierzone. Renaat Schotte op de motor

14:05 14 uur 05. Uit het eerste peloton laten nog meer renners los. Bij de meesten is het van niet beter kunnen, sommigen moeten wachten om hun kopman te helpen. . Uit het eerste peloton laten nog meer renners los. Bij de meesten is het van niet beter kunnen, sommigen moeten wachten om hun kopman te helpen.

14:03 14 uur 03. Het pakket met Bennett heeft de spits van de koers bijna te pakken, maar het laatste gaatje uitwissen is blijkbaar geen sinecure. Het wordt nu weer wat groter. Bora-Hansgrohe kijkt niet om. . Het pakket met Bennett heeft de spits van de koers bijna te pakken, maar het laatste gaatje uitwissen is blijkbaar geen sinecure. Het wordt nu weer wat groter. Bora-Hansgrohe kijkt niet om.

14:01 Tijdsverschil. Bennett wordt op 25" gemeld, Bol en Viviani op 1'03", Ewan, Nizzolo en Kristoff op 1'23". . 14 uur 01. Tijdsverschil Bennett wordt op 25" gemeld, Bol en Viviani op 1'03", Ewan, Nizzolo en Kristoff op 1'23".

14:00 14 uur . Bennett moet zijn rug krommen in de achtervolging, maar steekt een duimpje omhoog richting de Franse cameraman. Het gat is nochtans niet gedicht. . Bennett moet zijn rug krommen in de achtervolging, maar steekt een duimpje omhoog richting de Franse cameraman. Het gat is nochtans niet gedicht.

13:59 13 uur 59. Met z'n zevenen wil Bora-Hansgrohe de snelle mannen versmachten. Alaphilippe zit in het wiel van de Duitse trein, daarna zien we vooral klassementsmannen. Ook Van Avermaet en Van Aert zijn bij de pinken. . Met z'n zevenen wil Bora-Hansgrohe de snelle mannen versmachten. Alaphilippe zit in het wiel van de Duitse trein, daarna zien we vooral klassementsmannen. Ook Van Avermaet en Van Aert zijn bij de pinken.

13:57 13 uur 57. De kloof tussen peloton 1 en 2 bedraagt een tiental seconden. In een gedeelte dat makkelijker bolt, kunnen de gelosten hun achterstand uitwissen. Het is Bora-Hansgrohe tegen de sprinters. . De kloof tussen peloton 1 en 2 bedraagt een tiental seconden. In een gedeelte dat makkelijker bolt, kunnen de gelosten hun achterstand uitwissen. Het is Bora-Hansgrohe tegen de sprinters.

13:56 13 uur 56. Er is nog geen man overboord, maar het is toch alle hens aan dek voor Bennett, Ewan en co. Christophe Vandegoor (commentator Radio 1). Er is nog geen man overboord, maar het is toch alle hens aan dek voor Bennett, Ewan en co. Christophe Vandegoor (commentator Radio 1)

13:55 13 uur 55. Ook Oliver Naesen is overigens verzeild geraakt in een tweede of derde groepje. Bora-Hansgrohe verdwijnt niet uit de spits van de koers. Sagan wil een kleine coup plegen op het groen. . Ook Oliver Naesen is overigens verzeild geraakt in een tweede of derde groepje. Bora-Hansgrohe verdwijnt niet uit de spits van de koers. Sagan wil een kleine coup plegen op het groen.

13:53 13 uur 53. Door het lastige terrein en de wind scheurt het peloton al in 3 stukken. Er is nog tijd en ruimte om terug te keren, maar bij veel volk zal dit nu al stevig pijn doen. . Door het lastige terrein en de wind scheurt het peloton al in 3 stukken. Er is nog tijd en ruimte om terug te keren, maar bij veel volk zal dit nu al stevig pijn doen.

13:52 13 uur 52. Het traject blijft grillig. Blijft de Bora-trein rammelen? Hun tactiek is alleszins zeer interessant. . Het traject blijft grillig. Blijft de Bora-trein rammelen? Hun tactiek is alleszins zeer interessant.

13:50 Côte de Luzençon. We zijn boven! Cosnefroy moet zijn tenen uitkuisen en komt nog net als eerste boven. Intussen kan ook Bennett niet volgen. Declercq en Cavagna proberen hem weer bij het pak te brengen. . 13 uur 50. Côte de Luzençon We zijn boven! Cosnefroy moet zijn tenen uitkuisen en komt nog net als eerste boven.



Intussen kan ook Bennett niet volgen. Declercq en Cavagna proberen hem weer bij het pak te brengen.

13:49 13 uur 49. De poort staat wagenwijd open. Ook Viviani bevestigt zijn vormcrisis en buigt het hoofd. . De poort staat wagenwijd open. Ook Viviani bevestigt zijn vormcrisis en buigt het hoofd.

13:48 13 uur 48. Het is meteen koers! Bora en Sagan willen de andere sprinters afmatten. De tussensprint volgt na 58 kilometer. Christophe Vandegoor (commentator Radio 1). Het is meteen koers! Bora en Sagan willen de andere sprinters afmatten. De tussensprint volgt na 58 kilometer. Christophe Vandegoor (commentator Radio 1)

13:47 13 uur 47. Er komen nog veel snelle mannen in de problemen. Voor de neus van Kristoff, Ewan, Bol en Pedersen scheurt het al. . Er komen nog veel snelle mannen in de problemen. Voor de neus van Kristoff, Ewan, Bol en Pedersen scheurt het al.

13:46 13 uur 46. Cosnefroy solo, Nizzolo overboord. De arbeid van Bora-Hansgrohe rendeert. Voorin houden we alleen nog de bergkoning over, Nizzolo lost. . Cosnefroy solo, Nizzolo overboord De arbeid van Bora-Hansgrohe rendeert. Voorin houden we alleen nog de bergkoning over, Nizzolo lost.

13:46 13 uur 46. Poels lost. Het strakke tempo van de maats van Sagan betekent een snelle doodsteek voor Poels, die nu al het peloton moet laten rijden. . Poels lost Het strakke tempo van de maats van Sagan betekent een snelle doodsteek voor Poels, die nu al het peloton moet laten rijden.

13:44 13 uur 44. Bora-Hansgrohe. In het peloton werd er even gelonkt, maar Bora-Hansgrohe zet nu enkele mannetjes op kop. Schachmann trekt, Sagan zit enkele posities verderop. . Bora-Hansgrohe In het peloton werd er even gelonkt, maar Bora-Hansgrohe zet nu enkele mannetjes op kop. Schachmann trekt, Sagan zit enkele posities verderop.

13:43 13 uur 43. Met het kopduo bereiken we de voet van de eerste beklimming, goed voor 3,1 kilometer bergop. Op de openingsdag sprokkelde Schär ook al 2 bergpunten. De eenzame tegenaanvaller is Calmejane. . Met het kopduo bereiken we de voet van de eerste beklimming, goed voor 3,1 kilometer bergop. Op de openingsdag sprokkelde Schär ook al 2 bergpunten. De eenzame tegenaanvaller is Calmejane.

13:43 13 uur 43. Het pleit is nog niet beslecht, want Total Direct Energie brengt de achtervolging weer op gang. Een gezant probeert in zijn eentje de oversteek te maken. . Het pleit is nog niet beslecht, want Total Direct Energie brengt de achtervolging weer op gang. Een gezant probeert in zijn eentje de oversteek te maken.

13:41 13 uur 41. Cosnefroy en Schär. Cosnefroy (AG2R) verwelkomt een eerste copain. Schär (CCC) sluit aan bij de Fransman. . Cosnefroy en Schär Cosnefroy (AG2R) verwelkomt een eerste copain. Schär (CCC) sluit aan bij de Fransman.

13:40 13 uur 40. Thomas De Gendt is de waakhond van Lotto-Soudal. Toont hij belangstelling voor een vlucht of houdt hij alles in de gaten voor zijn sprinter? . Thomas De Gendt is de waakhond van Lotto-Soudal. Toont hij belangstelling voor een vlucht of houdt hij alles in de gaten voor zijn sprinter?

13:39 13 uur 39. We maken ons op voor een etappe in twee schuifjes. Het begin is heuvelachtig, vanaf Castres (45 km van de aankomst) mogen we toch echt wel rekenen op waaiers. . Renaat Schotte op de motor. We maken ons op voor een etappe in twee schuifjes. Het begin is heuvelachtig, vanaf Castres (45 km van de aankomst) mogen we toch echt wel rekenen op waaiers. Renaat Schotte op de motor

13:38 13 uur 38. Na 9 kilometer kan Cosnefroy zijn eerste puntjes sprokkelen. Voorlopig staat hij er alleen voor, maar er wordt nu toch gereageerd met volk van CCC, Bora, en Total Direct Energie. . Na 9 kilometer kan Cosnefroy zijn eerste puntjes sprokkelen. Voorlopig staat hij er alleen voor, maar er wordt nu toch gereageerd met volk van CCC, Bora, en Total Direct Energie.

13:36 13 uur 36. Het wegdek helt en de potentiële buit - 5 punten - inspireert de leider in het bergklassement. Cosnefroy (AG2R) lanceert de eerste aanval. . Het wegdek helt en de potentiële buit - 5 punten - inspireert de leider in het bergklassement. Cosnefroy (AG2R) lanceert de eerste aanval.

13:32 13 uur 32. Kilometerpaal 0. Vooruit met de geit! Nabij het Viaduct van Millau - met brugpijlers tot 343 meter, hoger dan de Eiffeltoren - mogen de plannen ontvouwd worden. Na enkele kilometers duikt het eerste bergje van de dag al op. . Kilometerpaal 0 Vooruit met de geit!

Nabij het Viaduct van Millau - met brugpijlers tot 343 meter, hoger dan de Eiffeltoren - mogen de plannen ontvouwd worden. Na enkele kilometers duikt het eerste bergje van de dag al op.

13:28 13 uur 28. De Fransen kletsen nog wat bij. Pinot en Alaphilippe zoeken elkaar achteraan op. Vorig jaar was Pinot een grote verliezer in Albi. Rijdt hij rond met een eitje in zijn broek? . De Fransen kletsen nog wat bij. Pinot en Alaphilippe zoeken elkaar achteraan op. Vorig jaar was Pinot een grote verliezer in Albi. Rijdt hij rond met een eitje in zijn broek?

13:25 13 uur 25. Start! Het défilé is begonnen. Vandaag warmen we ruim 5 kilometer op. . Start! Het défilé is begonnen. Vandaag warmen we ruim 5 kilometer op.

13:22 13 uur 22. 6 etappes, 6 verschillende nationaliteiten op het hoogste schavotje. 6 landen hebben de voorlopige ritwinnaars afgeleverd: Noorwegen, Frankrijk, Australië, Slovenië, België en Kazachstan. Voor zoveel diversiteit na 6 dagen in de Tour moeten we al terug naar 1998. Toen vormden de Brit Boardman, onze Steels, de Tsjech Svorada, de Duitser Heppner, de Nederlander Blijlevens en de Italiaan Cipollini het veelkleurige rijtje. . 6 etappes, 6 verschillende nationaliteiten op het hoogste schavotje 6 landen hebben de voorlopige ritwinnaars afgeleverd: Noorwegen, Frankrijk, Australië, Slovenië, België en Kazachstan.

Voor zoveel diversiteit na 6 dagen in de Tour moeten we al terug naar 1998. Toen vormden de Brit Boardman, onze Steels, de Tsjech Svorada, de Duitser Heppner, de Nederlander Blijlevens en de Italiaan Cipollini het veelkleurige rijtje.

13:20 13 uur 20. Het eitje van Bennett. Onze radioreporter heeft de finale al kunnen bestuderen. Dit wordt de 4e kans voor de sprinters, na dagsucces van Kristoff, Ewan en Van Aert. "Dit is niets voor Kristoff, Van Aert geef ik wel weer een grote kans en het ochtendeitje van Bennett zal misschien iets minder gesmaakt hebben. De Ier heeft nog niet gewonnen en dat zorgt toch voor extra stress", schat Christophe Vandegoor in. . Het eitje van Bennett Onze radioreporter heeft de finale al kunnen bestuderen. Dit wordt de 4e kans voor de sprinters, na dagsucces van Kristoff, Ewan en Van Aert.

"Dit is niets voor Kristoff, Van Aert geef ik wel weer een grote kans en het ochtendeitje van Bennett zal misschien iets minder gesmaakt hebben. De Ier heeft nog niet gewonnen en dat zorgt toch voor extra stress", schat Christophe Vandegoor in.

13:15 13 uur 15. Er is geen wolkje aan de hemel. De vlaggen staan zeker nog niet strak, de wind blaast voorlopig vooral in de rug. . Christophe Vandegoor (commentator Radio 1). Er is geen wolkje aan de hemel. De vlaggen staan zeker nog niet strak, de wind blaast voorlopig vooral in de rug. Christophe Vandegoor (commentator Radio 1)

13:14 13 uur 14. Eén, livestream en Radio 1. Radio 1 trapt deze Tournamiddag op gang. Op Eén zijn we rond 14.35u van de partij. . Eén, livestream en Radio 1 Radio 1 trapt deze Tournamiddag op gang. Op Eén zijn we rond 14.35u van de partij.

13:11 13 uur 11. We sluipen richting het startuur. Als we kijken naar de wind, dan schuift de organisatie vooral het laatste wedstrijduur naar voren. De passage in Castres (45 km van de finish) kan cruciaal zijn, maar ook in het eerste deel kunnen zones zonder beschutting misschien al een uitnodiging bieden. . We sluipen richting het startuur. Als we kijken naar de wind, dan schuift de organisatie vooral het laatste wedstrijduur naar voren. De passage in Castres (45 km van de finish) kan cruciaal zijn, maar ook in het eerste deel kunnen zones zonder beschutting misschien al een uitnodiging bieden.

12:54 12 uur 54. De laatste aankomst van de Tour in Lavaur dateert van 2011: Mark Cavendish was in de 11e rit de snelste van het pak. De laatste aankomst van de Tour in Lavaur dateert van 2011: Mark Cavendish was in de 11e rit de snelste van het pak

12:37 12 uur 37. Als Adam Yates dit weekend de Pyreneeën overleeft, dan kan hij de gele trui al zeker vasthouden tot en met volgende week vrijdag. Parcoursbouwer Thierry Gouvenou. Als Adam Yates dit weekend de Pyreneeën overleeft, dan kan hij de gele trui al zeker vasthouden tot en met volgende week vrijdag. Parcoursbouwer Thierry Gouvenou

12:10 12 uur 10. Groen. Het eventuele waaierspektakel kan natuurlijk voor verschuivingen zorgen in het algemene klassement, maar in de eerste plaats is deze etappe een dag waarop de groene rangschikking weer wat meer vorm kan krijgen. Sam Bennett (129 punten) voert de stand aan voor Peter Sagan (117). Alexander Kristoff (93), Caleb Ewan (75) en Matteo Trentin (71) hebben al een grotere achterstand. De tussensprint staat na 58 kilometer geprogrammeerd. Als de kopgroep niet al te veel lieden telt, dan zullen de snelle mannen ook daar nog vol aan de bak moeten. . Groen Het eventuele waaierspektakel kan natuurlijk voor verschuivingen zorgen in het algemene klassement, maar in de eerste plaats is deze etappe een dag waarop de groene rangschikking weer wat meer vorm kan krijgen.

Sam Bennett (129 punten) voert de stand aan voor Peter Sagan (117). Alexander Kristoff (93), Caleb Ewan (75) en Matteo Trentin (71) hebben al een grotere achterstand.



De tussensprint staat na 58 kilometer geprogrammeerd. Als de kopgroep niet al te veel lieden telt, dan zullen de snelle mannen ook daar nog vol aan de bak moeten.

11:59 11 uur 59. Waaiers in de Tour? Vorig jaar won Wout van Aert in Albi na een windfeestje. Waaiers in de Tour? Vorig jaar won Wout van Aert in Albi na een windfeestje

11:51 11 uur 51. Op 400 meter van het einde krijg je de finishboog te zien. Het zal bijzonder snel gaan. . Christophe Vandegoor (commentator Radio 1). Op 400 meter van het einde krijg je de finishboog te zien. Het zal bijzonder snel gaan. Christophe Vandegoor (commentator Radio 1)

11:43 11 uur 43. Zaterdag en zondag. Voor de wind ons straks van onze stoel blaast, kunnen we al eens piepen naar wat het weekend in petto heeft. Het peloton doorkruist de Pyreneeën, maar er wacht geen aankomst bergop. De organisatie kiest twee keer voor een aankomst na een afdaling. Om chouchou Julian Alaphilippe te plezieren? Zaterdag zijn de Port de Balès (buiten categorie) en de Peyresourde (1e categorie) de smeerlappen met dienst. Na de top van die laatste col volgt een afdaling van zo'n 12 kilometer. Het gedroomde scenario voor een vluchtersgroepje? Zondag trekken we naar Laruns, waar de Marie Blanque de scherprechter zal zijn. Na de top blijft er nog 18 kilometer over tot de finish, hoofdzakelijk in dalende lijn. . Zaterdag en zondag Voor de wind ons straks van onze stoel blaast, kunnen we al eens piepen naar wat het weekend in petto heeft.

Het peloton doorkruist de Pyreneeën, maar er wacht geen aankomst bergop. De organisatie kiest twee keer voor een aankomst na een afdaling. Om chouchou Julian Alaphilippe te plezieren?



Zaterdag zijn de Port de Balès (buiten categorie) en de Peyresourde (1e categorie) de smeerlappen met dienst. Na de top van die laatste col volgt een afdaling van zo'n 12 kilometer. Het gedroomde scenario voor een vluchtersgroepje?

Zondag trekken we naar Laruns, waar de Marie Blanque de scherprechter zal zijn. Na de top blijft er nog 18 kilometer over tot de finish, hoofdzakelijk in dalende lijn.

11:35 11 uur 35. Waarom we gisteren zo prominent op kop reden? Wij wilden zelf het tempo bepalen. Zo konden we energie sparen en bleven we veilig voorin. Missie geslaagd. Michal Kwiatkowsi (Ineos). Waarom we gisteren zo prominent op kop reden? Wij wilden zelf het tempo bepalen. Zo konden we energie sparen en bleven we veilig voorin. Missie geslaagd. Michal Kwiatkowsi (Ineos)

09:44 09 uur 44. Liggen er kansen voor aanvallers? . Het verloop van de Tour tot dusver doet misschien anders vermoeden, maar de sprinters krijgen niet zoveel kansen in deze Ronde van Frankrijk. Deze etappe zullen ze met z'n allen aangevinkt hebben, maar een groepssprint bestellen is niet zo eenvoudig als het lijkt. Eerst en vooral: de beginfase is glooiend en vormt het ideale terrein voor aanvallers met jeukende benen. We durven toch te vermoeden dat zij vandaag wél uit hun pijp zullen komen en dan is het afwachten hoe strikt de controle in het peloton is. Krijgt Deceuninck-Quick Step steun? Een etappe van "slechts" 168 kilometer: dan mogen de knechten van de eerste uren niet al te lang lanterfanten, want een te ruime bonus voor de kopgroep kan nefast zijn. Bovendien is er dus ook nog het spel van de wind. Als die krachtig genoeg blaast en uit de juiste richting waait, dan wordt het een nerveuze bedoening, waarbij er slachtoffers kunnen vallen. . Liggen er kansen voor aanvallers? Het verloop van de Tour tot dusver doet misschien anders vermoeden, maar de sprinters krijgen niet zoveel kansen in deze Ronde van Frankrijk. Deze etappe zullen ze met z'n allen aangevinkt hebben, maar een groepssprint bestellen is niet zo eenvoudig als het lijkt.

Eerst en vooral: de beginfase is glooiend en vormt het ideale terrein voor aanvallers met jeukende benen. We durven toch te vermoeden dat zij vandaag wél uit hun pijp zullen komen en dan is het afwachten hoe strikt de controle in het peloton is.

Krijgt Deceuninck-Quick Step steun? Een etappe van "slechts" 168 kilometer: dan mogen de knechten van de eerste uren niet al te lang lanterfanten, want een te ruime bonus voor de kopgroep kan nefast zijn.

Bovendien is er dus ook nog het spel van de wind. Als die krachtig genoeg blaast en uit de juiste richting waait, dan wordt het een nerveuze bedoening, waarbij er slachtoffers kunnen vallen.

08:49 08 uur 49. Het profiel van de dag.

08:49 08 uur 49. De triomf van Rik Verbrugghe in 2001. De triomf van Rik Verbrugghe in 2001

08:49 08 uur 49. Retro: Rik Verbrugghe boekt zijn enige ritzege in Lavaur. Voor de diehards doet aankomstplaats Lavaur wellicht een belletje rinkelen. In 2001 boekte Rik Verbrugghe er zijn eerste en enige ritzege in de Ronde van Frankrijk. Hij had wat last van zijn bril, maar in een sprint met z'n tweeën klopte de huidige bondscoach wel de Italiaan Marco Pinotti. Alessandro Petacchi was de snelste in de pelotonsprint voor Sylvain Chavanel en Nico Mattan. . Retro: Rik Verbrugghe boekt zijn enige ritzege in Lavaur Voor de diehards doet aankomstplaats Lavaur wellicht een belletje rinkelen. In 2001 boekte Rik Verbrugghe er zijn eerste en enige ritzege in de Ronde van Frankrijk.

Hij had wat last van zijn bril, maar in een sprint met z'n tweeën klopte de huidige bondscoach wel de Italiaan Marco Pinotti. Alessandro Petacchi was de snelste in de pelotonsprint voor Sylvain Chavanel en Nico Mattan.

08:49 08 uur 49. 24 juli 2001: Rik Verbrugghe wint in Lavaur voor de Italiaan Pinotti.

08:48 De rit begint onder de imposante brug van Millau:. 08 uur 48. De rit begint onder de imposante brug van Millau:

08:48 08 uur 48. Michel Wuyts stelt het parcours voor:. Michel Wuyts stelt het parcours voor: