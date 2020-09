LIVESTREAM Tour: Ritwinst? Geel? Kijk naar de finale met vluchter Van Avermaet

15:37 15 uur 37. De werken van Castroviejo en co. Ineos maakt de koers een beetje harder. Het was niet louter een kwestie van positionering, zij bepalen nu ook resoluut het tempo. Met z'n zessen zijn ze, Rowe en Sivakov werden al bij de gelosten gesignaleerd. . De werken van Castroviejo en co Ineos maakt de koers een beetje harder. Het was niet louter een kwestie van positionering, zij bepalen nu ook resoluut het tempo. Met z'n zessen zijn ze, Rowe en Sivakov werden al bij de gelosten gesignaleerd.

15:34 15 uur 34. In het peloton spaart Tiesj Benoot zijn benen. Hij klampt niet meer aan. Zaterdag en zondag volgen voor de Drongenaar nieuwe afspraken in de Pyreneeën. . In het peloton spaart Tiesj Benoot zijn benen. Hij klampt niet meer aan. Zaterdag en zondag volgen voor de Drongenaar nieuwe afspraken in de Pyreneeën.

15:32 15 uur 32. De voorsprong is gereduceerd tot 3'35". "Te weinig", zegt José De Cauwer. Ook Ineos wil kopman Bernal in de veilige zone afzetten. . De voorsprong is gereduceerd tot 3'35". "Te weinig", zegt José De Cauwer. Ook Ineos wil kopman Bernal in de veilige zone afzetten.

15:29 We bereiken de voet van de Col des Mourèzes. Nog 34 km. 15 uur 29. We bereiken de voet van de Col des Mourèzes. Nog 34 km. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

15:26 15 uur 26. Na zijn schuiver keert Mas terug in het peloton. Jumbo-Visma neemt nu weer een afwachtende houding aan en laat Mitchelton-Scott de kastanjes uit het vuur halen, al kwispelen zij niet meteen met hun staart. . Na zijn schuiver keert Mas terug in het peloton. Jumbo-Visma neemt nu weer een afwachtende houding aan en laat Mitchelton-Scott de kastanjes uit het vuur halen, al kwispelen zij niet meteen met hun staart.

15:24 15 uur 24. Nicholas Roche is misschien wel met een dubbel doel op pad. De Ier telt al 5 punten in de bollenstand en kan zijn totaal met 14 punten aandikken. Hij heeft zonet 2 puntjes gescoord op het eerste bergje. Leider Benoit Cosnefroy heeft 23 streepjes achter zijn naam. . Nicholas Roche is misschien wel met een dubbel doel op pad. De Ier telt al 5 punten in de bollenstand en kan zijn totaal met 14 punten aandikken. Hij heeft zonet 2 puntjes gescoord op het eerste bergje. Leider Benoit Cosnefroy heeft 23 streepjes achter zijn naam.

15:22 15 uur 22. De druk wordt verhoogd en in de afdaling schuift een renner van Movistar onderuit in een bocht. Het zou om klassementsman Mas gaan. . De druk wordt verhoogd en in de afdaling schuift een renner van Movistar onderuit in een bocht. Het zou om klassementsman Mas gaan.

15:20 Tijdsverschil. Op de top ligt de ketting duidelijk strakker in de grote groep: 4'08". . 15 uur 20. Tijdsverschil Op de top ligt de ketting duidelijk strakker in de grote groep: 4'08".

15:19 15 uur 19. Door de prik van Jumbo-Visma wordt de gruppetto al gevormd. Bennett houdt het voor bekeken en neemt er zijn plaats in. . Door de prik van Jumbo-Visma wordt de gruppetto al gevormd. Bennett houdt het voor bekeken en neemt er zijn plaats in.

15:17 15 uur 17. Jumbo-Visma voert het tempo op. Tony Martin neemt zijn favoriete positie in. De Duitser neemt over van Mitchelton-Scott. Mikken ze nu toch op ritwinst? Of willen ze Mitchelton-Scott in het geel houden? Dit ziet er minder uit voor de koplopers. . Jumbo-Visma voert het tempo op Tony Martin neemt zijn favoriete positie in. De Duitser neemt over van Mitchelton-Scott. Mikken ze nu toch op ritwinst? Of willen ze Mitchelton-Scott in het geel houden? Dit ziet er minder uit voor de koplopers.

15:16 15 uur 16. Het verschil zakt richting de 5 minuten. Van Avermaet is gretig: misschien vreest hij dat de voorsprong niet groot genoeg zal zijn op die laatste beklimmingen. . José De Cauwer. Het verschil zakt richting de 5 minuten. Van Avermaet is gretig: misschien vreest hij dat de voorsprong niet groot genoeg zal zijn op die laatste beklimmingen. José De Cauwer

15:16 Cap de Coste. Het eerste obstakel van deze bergachtige finale is achter de kiezen. Roche rondt de top voor Van Avermaet. . 15 uur 16. Cap de Coste Het eerste obstakel van deze bergachtige finale is achter de kiezen. Roche rondt de top voor Van Avermaet.

15:13 15 uur 13. Aangezien we meer en meer moeten klimmen, zal het gemiddelde wel wat zakken. Voorlopig blijft dat indrukwekkend: 47,9 km/u. . Aangezien we meer en meer moeten klimmen, zal het gemiddelde wel wat zakken. Voorlopig blijft dat indrukwekkend: 47,9 km/u.

15:07 15 uur 07. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

15:06 15 uur 06. Ik noem de voorsprong nog altijd niet riant, maar het gevoel groeit toch dat de ritwinnaar uit de kopgroep zal komen. Carl Berteele op de motor. Ik noem de voorsprong nog altijd niet riant, maar het gevoel groeit toch dat de ritwinnaar uit de kopgroep zal komen. Carl Berteele op de motor

15:04 15 uur 04. Het verschil tussen de 8 leiders en het peloton is al een tijdje klokvast: 5'40". Er komt geen machtsontplooiing in het peloton en dus geven we nog altijd het voordeel aan de kopgroep. Op een eventuele zet van bijvoorbeeld Astana of Movistar blijft het wachten. . Het verschil tussen de 8 leiders en het peloton is al een tijdje klokvast: 5'40". Er komt geen machtsontplooiing in het peloton en dus geven we nog altijd het voordeel aan de kopgroep. Op een eventuele zet van bijvoorbeeld Astana of Movistar blijft het wachten.

14:58 14 uur 58. Nog 56 kilometer en we sluipen naar het eerste bergje van de dag, eentje van 3e categorie. Het is een amuse-bouche voor wat straks nog volgt. . Nog 56 kilometer en we sluipen naar het eerste bergje van de dag, eentje van 3e categorie. Het is een amuse-bouche voor wat straks nog volgt.

14:56 14 uur 56. Dayer Quintana ziet drinkbus niet liggen en schuift hard onderuit. Dayer Quintana ziet drinkbus niet liggen en schuift hard onderuit

14:55 14 uur 55. Voor de boekhouders: het verschil tussen groene trui Bennett en eerste achtervolger Sagan bedraagt nu 12 punten. . Voor de boekhouders: het verschil tussen groene trui Bennett en eerste achtervolger Sagan bedraagt nu 12 punten.

14:54 Val. In het peloton is Dayer Quintana niet aandachtig. Hij kijkt achterom en heeft zo een bidon op de grond niet opgemerkt. Het broertje van een van de favorieten gaat tegen de grond. . 14 uur 54. Val In het peloton is Dayer Quintana niet aandachtig. Hij kijkt achterom en heeft zo een bidon op de grond niet opgemerkt. Het broertje van een van de favorieten gaat tegen de grond.

14:51 14 uur 51. Kluge is 9e bij de tussensprint, Bennett regelt het sprintje van het peloton. Hij doet enkele plaatsen beter dan Sagan en bouwt zijn voorsprong dus uit. . Kluge is 9e bij de tussensprint, Bennett regelt het sprintje van het peloton. Hij doet enkele plaatsen beter dan Sagan en bouwt zijn voorsprong dus uit.

14:49 14 uur 49. In het peloton trekt Kluge (Lotto-Soudal) in zijn eentje op pad. Een vriendendienst voor Bennett, om op deze manier extra punten weg te snoepen? . In het peloton trekt Kluge (Lotto-Soudal) in zijn eentje op pad. Een vriendendienst voor Bennett, om op deze manier extra punten weg te snoepen?

14:46 Sprint. Het is voornamelijk voor de eer, maar Boasson Hagen is toch tuk op de punten bij de tussensprint. Oss glijdt in zijn wiel over de streep, dan volgt Van Avermaet. . 14 uur 46. Sprint Het is voornamelijk voor de eer, maar Boasson Hagen is toch tuk op de punten bij de tussensprint. Oss glijdt in zijn wiel over de streep, dan volgt Van Avermaet.

14:45 De Deen zit er met zijn voorspellingen meestal knal op. 14 uur 45. De Deen zit er met zijn voorspellingen meestal knal op. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

14:38 14 uur 38. Nog 10 kilometer en dan bereiken we de tussensprint. 8 leiders, dat betekent dat ook het peloton nog kan sprokkelen. Sam Bennett, overigens op pad met een groene ketting, kan er nog een beetje uitlopen op Peter Sagan. . Nog 10 kilometer en dan bereiken we de tussensprint. 8 leiders, dat betekent dat ook het peloton nog kan sprokkelen. Sam Bennett, overigens op pad met een groene ketting, kan er nog een beetje uitlopen op Peter Sagan.

14:36 Zorgt Van Avermaet voor 2e Belgische zege op rij? 14 uur 36. Zorgt Van Avermaet voor 2e Belgische zege op rij?

14:35 14 uur 35. Zoals we al schreven, viert vluchter Neilson Powless vandaag zijn 24e verjaardag. Elke jarige renner in de Tour hoopt op "zijn dagje" te winnen, maar de laatste die daar in geslaagd is, is Erik Zabel in 1995. . Zoals we al schreven, viert vluchter Neilson Powless vandaag zijn 24e verjaardag. Elke jarige renner in de Tour hoopt op "zijn dagje" te winnen, maar de laatste die daar in geslaagd is, is Erik Zabel in 1995.

14:30 14 uur 30. WK-tijdrit op vrijdag, de wegrit op zondag: gevoelsmatig zou ik Van Aert enkel de wegrit laten rijden. Michel Wuyts . WK-tijdrit op vrijdag, de wegrit op zondag: gevoelsmatig zou ik Van Aert enkel de wegrit laten rijden. Michel Wuyts

14:28 14 uur 28. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

14:26 Etenstijd voor Hugh Carthy. 14 uur 26. Etenstijd voor Hugh Carthy

14:20 14 uur 20. Nog 85 kilometer. Nog ruim 2 uur en we zijn binnen. Dat is een stukje vroeger dan de voorbije dagen. De koerssituatie ligt muurvast: 6'01". . Nog 85 kilometer Nog ruim 2 uur en we zijn binnen. Dat is een stukje vroeger dan de voorbije dagen. De koerssituatie ligt muurvast: 6'01".

14:12 Gemiddelde snelheid. De renners blijven buffelen. Na twee uur bedraagt de moyenne nog altijd 49,1 km/u. . 14 uur 12. Gemiddelde snelheid De renners blijven buffelen. Na twee uur bedraagt de moyenne nog altijd 49,1 km/u.

14:11 14 uur 11.

14:09 14 uur 09. Mitchelton-Scott. Wie moet leider Yates door deze dag loodsen? De Brit rekent op Bauer (NZl), Bewley (NZl), Chaves (Col), Impey (ZAf), Juul-Jensen (Den), Mezgec (Svn) en Nieve (Spa). De Australische formatie heeft dus geen Australiër meegenomen naar deze Tour. . Mitchelton-Scott Wie moet leider Yates door deze dag loodsen? De Brit rekent op Bauer (NZl), Bewley (NZl), Chaves (Col), Impey (ZAf), Juul-Jensen (Den), Mezgec (Svn) en Nieve (Spa). De Australische formatie heeft dus geen Australiër meegenomen naar deze Tour.



14:06 14 uur 06. Als we de top 10 van het klassement onder de loep nemen, dan ligt alles nog op een zakdoek. Guillaume Martin (Cofidis) trekt de goeie lijn van de voorbije weken voorlopig door, Esteban Chaves is de tweede schakel van Mitchelton-Scott in de voorhoede. De top 10 telt overigens 4 Colombianen, 2 Fransen en 2 Slovenen. . Als we de top 10 van het klassement onder de loep nemen, dan ligt alles nog op een zakdoek.

Guillaume Martin (Cofidis) trekt de goeie lijn van de voorbije weken voorlopig door, Esteban Chaves is de tweede schakel van Mitchelton-Scott in de voorhoede.

De top 10 telt overigens 4 Colombianen, 2 Fransen en 2 Slovenen.

14:04 Gaat Roglic voor een tweede ritzege? 14 uur 04. Gaat Roglic voor een tweede ritzege?

14:02 14 uur 02. De situatie zal nog een tijdje vastliggen. Op ruim 30 kilometer van de finish beginnen we te klimmen. . De situatie zal nog een tijdje vastliggen. Op ruim 30 kilometer van de finish beginnen we te klimmen.

13:59 13 uur 59. Collega's van Van Aert zijn onder de indruk: "Wonderbaarlijk!". Collega's van Van Aert zijn onder de indruk: "Wonderbaarlijk!"

13:56 13 uur 56. Mijn favoriet voor de ritzege? Doe toch maar Van Avermaet. En voor wie me daar straks op pakt: ik zeg dit 3 uur voor de aankomst. Carl Berteele op de motor. Mijn favoriet voor de ritzege? Doe toch maar Van Avermaet. En voor wie me daar straks op pakt: ik zeg dit 3 uur voor de aankomst. Carl Berteele op de motor

13:54 13 uur 54. Van Aert en Bol praten nog eens na over de sprint van gisteren. Van Aert en Bol praten nog eens na over de sprint van gisteren

13:53 13 uur 53. Bol en Van Aert. Ritwinnaar Wout van Aert beleeft voorlopig een dagje in de luwte. Hij zoekt Cees Bol op, die gisteren enkel onze landgenoot voor zich moest dulden. Het gaat er gemoedelijk aan toe. . Bol en Van Aert Ritwinnaar Wout van Aert beleeft voorlopig een dagje in de luwte. Hij zoekt Cees Bol op, die gisteren enkel onze landgenoot voor zich moest dulden. Het gaat er gemoedelijk aan toe.

13:51 6'20". Nog 108 kilometer en het verschil wipt weer over de 6 minuten. In het peloton verandert het beeld niet: Mitchelton-Scott staat er alleen voor. . 13 uur 51. 6'20" Nog 108 kilometer en het verschil wipt weer over de 6 minuten. In het peloton verandert het beeld niet: Mitchelton-Scott staat er alleen voor.

13:49 13 uur 49. Aleksej Loetsenko (27) begon veelbelovend aan 2020. Hij werd 3e in de Ronde van de Provence en de UAE Tour, maar het Italiaanse luik na de coronastop werd een grote ontgoocheling. Zijn 7e plaats in Nice heeft misschien een duwtje in de rug gegeven. De Kazach won in 2017 een rit in de Vuelta en weet dus ook hoe je de klus klaart in een grote ronde. . Aleksej Loetsenko (27) begon veelbelovend aan 2020. Hij werd 3e in de Ronde van de Provence en de UAE Tour, maar het Italiaanse luik na de coronastop werd een grote ontgoocheling.

Zijn 7e plaats in Nice heeft misschien een duwtje in de rug gegeven. De Kazach won in 2017 een rit in de Vuelta en weet dus ook hoe je de klus klaart in een grote ronde.

13:45 13 uur 45. Jaren geleden was Edvald Boasson Hagen (33) een van de grootste diamantjes in het peloton, maar de Noor blijft nu al een hele poos hangen in de middenmoot. In 2011 en 2017 won hij ritten in de Tour, maar vooral in de klassiekers (Gent-Wevelgem 2009) stelt de Noor de jongste jaren teleur. . Jaren geleden was Edvald Boasson Hagen (33) een van de grootste diamantjes in het peloton, maar de Noor blijft nu al een hele poos hangen in de middenmoot. In 2011 en 2017 won hij ritten in de Tour, maar vooral in de klassiekers (Gent-Wevelgem 2009) stelt de Noor de jongste jaren teleur.

13:45 13 uur 45. Wat ging het snel in het eerste uur. Dat heeft te maken met het traject én met het talent in de kopgroep. . Michel Wuyts . Wat ging het snel in het eerste uur. Dat heeft te maken met het traject én met het talent in de kopgroep. Michel Wuyts

13:43 Mitchelton-Scott leidt de achtervolging. 13 uur 43. Mitchelton-Scott leidt de achtervolging

13:38 13 uur 38. Eén en livestream. Met een potentiële gele trui voor ons Belgenland in de lucht, beginnen Michel Wuyts en José De Cauwer aan hun dagtaak. Veel kijkplezier! . Eén en livestream Met een potentiële gele trui voor ons Belgenland in de lucht, beginnen Michel Wuyts en José De Cauwer aan hun dagtaak. Veel kijkplezier!

13:34 13 uur 34. Daniel Oss heeft ook al 33 jaar op zijn teller. De Italiaan is zeer constant in zijn prestaties, kleurt steevast mee de klassiekers en is de rechterhand van Peter Sagan. Maar winnen, dat is bijzonder moeilijk. Zijn laatste zege dateert al van 2011. Dit terrein is ook te zwaar voor de Italiaanse beer. . Daniel Oss heeft ook al 33 jaar op zijn teller. De Italiaan is zeer constant in zijn prestaties, kleurt steevast mee de klassiekers en is de rechterhand van Peter Sagan. Maar winnen, dat is bijzonder moeilijk. Zijn laatste zege dateert al van 2011. Dit terrein is ook te zwaar voor de Italiaanse beer.

13:32 Tijdsverschil. 5'49" zegt de chronometer. Nog eens de achterstand van Van Avermaet in het klassement herhalen: 3'17". . 13 uur 32. Tijdsverschil 5'49" zegt de chronometer. Nog eens de achterstand van Van Avermaet in het klassement herhalen: 3'17".

13:30 Bernal kan nog lachen. 13 uur 30. Bernal kan nog lachen

13:28 13 uur 28. Als je iets meer vrijheid krijgt, moet je je gevechten uitkiezen. Als je ziet wie er allemaal al gewonnen heeft, had ik die geen enkele keer kunnen kloppen. Dan kan ik er beter een etappe uitkiezen à la De Gendt. Oliver Naesen. Als je iets meer vrijheid krijgt, moet je je gevechten uitkiezen. Als je ziet wie er allemaal al gewonnen heeft, had ik die geen enkele keer kunnen kloppen. Dan kan ik er beter een etappe uitkiezen à la De Gendt. Oliver Naesen

13:28 13 uur 28. Naesen: "Ritje uitkiezen à la De Gendt". Naesen: "Ritje uitkiezen à la De Gendt"

13:20 13 uur 20. Pech op Spaans kampioenschap. Jesus Herrada (30) is ook zo'n abonnee in ontsnappingen die het tot het einde schoppen. De Spanjaard won vorig jaar een rit in de Vuelta. Een weekje voor de start van de Tour leek hij ook op weg naar de Spaanse titel, maar in de slotkilometer werd hij bijgebeend door Luis Leon Sanchez. Een haperende fiets trok daarna een streep door zijn winstkansen. . Pech op Spaans kampioenschap Jesus Herrada (30) is ook zo'n abonnee in ontsnappingen die het tot het einde schoppen. De Spanjaard won vorig jaar een rit in de Vuelta.



Een weekje voor de start van de Tour leek hij ook op weg naar de Spaanse titel, maar in de slotkilometer werd hij bijgebeend door Luis Leon Sanchez. Een haperende fiets trok daarna een streep door zijn winstkansen.

13:17 13 uur 17. Ervaren Ier. Nicholas Roche, 36 intussen, was de aanstoker van deze vlucht, wat hij eigenlijk gewoon open en bloot had voorspeld. De Ier won in 2013 en 2015 een rit in de Vuelta. In de Tour werd hij in 2012 12e in de eindstand, maar een ritzege zat er nog niet in. Vandaag dan maar? . Ervaren Ier Nicholas Roche, 36 intussen, was de aanstoker van deze vlucht, wat hij eigenlijk gewoon open en bloot had voorspeld.

De Ier won in 2013 en 2015 een rit in de Vuelta. In de Tour werd hij in 2012 12e in de eindstand, maar een ritzege zat er nog niet in. Vandaag dan maar?

13:15 13 uur 15. Rémi Cavagna (Deceuninck-Quick Step), op de valreep opgeroepen om Zdenek Stybar te vervangen, opende vorig jaar zijn rekening in de Vuelta. Rémi Cavagna (Deceuninck-Quick Step), op de valreep opgeroepen om Zdenek Stybar te vervangen, opende vorig jaar zijn rekening in de Vuelta

13:14 13 uur 14. De kopgroep telt alleen maar grote motoren. . Christophe Vandegoor (commentator Radio 1). De kopgroep telt alleen maar grote motoren. Christophe Vandegoor (commentator Radio 1)

13:11 51,8 km/u! We knipperen even met onze ogen. Na de wandeletappe van gisteren is het vandaag andere koek: na het eerste koersuur klokken we af op liefst 51,8 kilometer. Straffe kost! . 13 uur 11. 51,8 km/u! We knipperen even met onze ogen. Na de wandeletappe van gisteren is het vandaag andere koek: na het eerste koersuur klokken we af op liefst 51,8 kilometer. Straffe kost!

13:10 13 uur 10. De gele teller van Van Avermaet staat op 11. In de laatste 5 jaar deden enkel Froome (29 dagen), Alaphilippe (17) en Thomas (15) beter. . De gele teller van Van Avermaet staat op 11. In de laatste 5 jaar deden enkel Froome (29 dagen), Alaphilippe (17) en Thomas (15) beter.

13:09 Er zit muziek in deze onderneming, zoveel is zeker. 13 uur 09. Er zit muziek in deze onderneming, zoveel is zeker. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

13:08 Tijdsverschil. Er hebben uiteraard veel ploegen de boot gemist, maar zij maken geen aanstalten om er iets van te maken. Het peloton slentert meer en meer: 5'39". . 13 uur 08. Tijdsverschil Er hebben uiteraard veel ploegen de boot gemist, maar zij maken geen aanstalten om er iets van te maken. Het peloton slentert meer en meer: 5'39".

13:00 13 uur . Als de tweede etappe in Nice - gewonnen door Alaphilippe - representatief kan zijn, dan moet Van Avermaet vooral rekening houden met Loetsenko, Herrada en Roche. Zij hielden met z'n vieren stand in de groep der favorieten. . Als de tweede etappe in Nice - gewonnen door Alaphilippe - representatief kan zijn, dan moet Van Avermaet vooral rekening houden met Loetsenko, Herrada en Roche. Zij hielden met z'n vieren stand in de groep der favorieten.

12:57 12 uur 57. Voorin loopt de samenwerking gesmeerd. De vluchters ruiken natuurlijk hun kans. Hun bonus flirt met de 5 minuten. . Voorin loopt de samenwerking gesmeerd. De vluchters ruiken natuurlijk hun kans. Hun bonus flirt met de 5 minuten.

12:52 12 uur 52. Deze etappe is op papier te lastig voor mij. Die laatste steile klim is er normaal gezien te veel aan. Dit is geen goeie etappe voor mij. Strooide Greg Van Avermaet zand in de ogen bij de start? Deze etappe is op papier te lastig voor mij. Die laatste steile klim is er normaal gezien te veel aan. Dit is geen goeie etappe voor mij. Strooide Greg Van Avermaet zand in de ogen bij de start?

12:51 12 uur 51. Van Avermaet: "Laatste klim is normaal gezien te steil". Van Avermaet: "Laatste klim is normaal gezien te steil"

12:49 12 uur 49. Dat dit een kwaliteitsvolle kopgroep is, hoeven we niet te onderstrepen. 6 van de 8 renners hebben al minstens 1 rit gewonnen in een grote ronde: Boasson Hagen (4), Van Avermaet (3), Roche (2), Loetsenko (1), Herrada (1) en Cavagna (1). Powless en Oss moeten het met een blanco blaadje stellen. . Dat dit een kwaliteitsvolle kopgroep is, hoeven we niet te onderstrepen. 6 van de 8 renners hebben al minstens 1 rit gewonnen in een grote ronde: Boasson Hagen (4), Van Avermaet (3), Roche (2), Loetsenko (1), Herrada (1) en Cavagna (1). Powless en Oss moeten het met een blanco blaadje stellen.

12:48 12 uur 48. Het verschil stabiliseert een beetje: 4'10" is voorlopig het maximum. Mitchelton-Scott ontloopt zijn verantwoordelijkheid niet, Ineos kijkt aandachtig toe. . Het verschil stabiliseert een beetje: 4'10" is voorlopig het maximum. Mitchelton-Scott ontloopt zijn verantwoordelijkheid niet, Ineos kijkt aandachtig toe.

12:46 12 uur 46. Facebook live met Sarah De Bie. Hoe kijkt de echtgenote van Wout van Aert naar wat haar oogappel allemaal uitsteekt in de Ronde van Frankrijk? Sarah De Bie zal straks alle vragen beantwoorden op onze Facebook-pagina. Iets na 13u is het tijd voor het vragenuurtje. . Facebook live met Sarah De Bie Hoe kijkt de echtgenote van Wout van Aert naar wat haar oogappel allemaal uitsteekt in de Ronde van Frankrijk? Sarah De Bie zal straks alle vragen beantwoorden op onze Facebook-pagina. Iets na 13u is het tijd voor het vragenuurtje.

12:44 Van Avermaet is de enige Belg in de kopgroep. 12 uur 44. Van Avermaet is de enige Belg in de kopgroep

12:44 12 uur 44. Na 2016 en 2018 nu 2020? Het is uiteraard nog vroeg, maar we worden toch enthousiast. Greg Van Avermaet droeg het geel 3 ritten in 2016 en 8 etappes in 2018. Komt daar een nieuw hoofdstuk bij? . Na 2016 en 2018 nu 2020? Het is uiteraard nog vroeg, maar we worden toch enthousiast. Greg Van Avermaet droeg het geel 3 ritten in 2016 en 8 etappes in 2018. Komt daar een nieuw hoofdstuk bij?

12:41 12 uur 41. Van Avermaet virtueel in het geel! Hangt er iets in de lucht? In het peloton nemen ze de pen nog niet in handen. Dat betekent dat Van Avermaet de gele trui virtueel opeist. . Van Avermaet virtueel in het geel! Hangt er iets in de lucht? In het peloton nemen ze de pen nog niet in handen. Dat betekent dat Van Avermaet de gele trui virtueel opeist.

12:41 Onze man bestormt de finish. 12 uur 41. Onze man bestormt de finish. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

12:38 3'07". Met frisse tegenzin bekommert Mitchelton-Scott zich om de controle in het peloton. Gele trui Yates zit nog te keuvelen. Van een jacht is nog geen sprake. De bonus van de 8 leiders groeit dan ook zienderogen. . 12 uur 38. 3'07" Met frisse tegenzin bekommert Mitchelton-Scott zich om de controle in het peloton. Gele trui Yates zit nog te keuvelen. Van een jacht is nog geen sprake. De bonus van de 8 leiders groeit dan ook zienderogen.

12:37 12 uur 37. Is er een gele concurrent voor Van Avermaet in de kopgroep? Loetsenko is de volgende in de stand, op 2'33" van onze landgenoot. . Is er een gele concurrent voor Van Avermaet in de kopgroep? Loetsenko is de volgende in de stand, op 2'33" van onze landgenoot.

12:35 12 uur 35. Het peloton palmt de brede wegen volledig in. Hoeveel tijd gunnen ze Van Avermaet en co? Misschien wil Mitchelton-Scott het geel wel met de glimlach afstaan aan de olympische kampioen, de best geplaatste in deze kopgroep. Adam Yates vertelde gisteren meermaals dat hij niet denkt aan een klassement, maar wel mikt op ritzeges. . Het peloton palmt de brede wegen volledig in. Hoeveel tijd gunnen ze Van Avermaet en co?

Misschien wil Mitchelton-Scott het geel wel met de glimlach afstaan aan de olympische kampioen, de best geplaatste in deze kopgroep.

Adam Yates vertelde gisteren meermaals dat hij niet denkt aan een klassement, maar wel mikt op ritzeges.

12:34 De voorsprong gaat de hoogte in. . 12 uur 34. De voorsprong gaat de hoogte in. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

12:30 12 uur 30. Er is stevig gerammeld, maar de kopgroep bereikt nu toch de grens van 1 minuut. Nog eens de 8 namen: Van Avermaet (CCC), Loetsenko (Astana), Oss (Bora-Hansgrohe), Boasson Hagen (NTT), Cavagna (Deceuninck-Quick Step), Herrada (Cofidis), Roche (Sunweb) en Powless (EF Pro Cycling). . Er is stevig gerammeld, maar de kopgroep bereikt nu toch de grens van 1 minuut.



Nog eens de 8 namen: Van Avermaet (CCC), Loetsenko (Astana), Oss (Bora-Hansgrohe), Boasson Hagen (NTT), Cavagna (Deceuninck-Quick Step), Herrada (Cofidis), Roche (Sunweb) en Powless (EF Pro Cycling).

12:29 12 uur 29. Boeken toe: kopgroep is weg! De vliegende vaart verdwijnt uit het peloton. Is dit het moment waarop de beslissing valt? Daar ziet het toch naar uit. . Boeken toe: kopgroep is weg! De vliegende vaart verdwijnt uit het peloton. Is dit het moment waarop de beslissing valt? Daar ziet het toch naar uit.

12:28 Verjaardag. Dat Powless een van de aanvalslustige renners is, is geen complete verrassing. De Amerikaan viert vandaag zijn 24e verjaardag en wil zichzelf belonen met een dagje in de vuurlinie. . 12 uur 28. Verjaardag Dat Powless een van de aanvalslustige renners is, is geen complete verrassing. De Amerikaan viert vandaag zijn 24e verjaardag en wil zichzelf belonen met een dagje in de vuurlinie.

12:26 12 uur 26. Voor Loetsenko gaat het nog niet snel genoeg. De Kazach maant Herrada aan om sneller en vinniger over te nemen. Er moet gewerkt worden om de kloof te bestendigen. . Voor Loetsenko gaat het nog niet snel genoeg. De Kazach maant Herrada aan om sneller en vinniger over te nemen. Er moet gewerkt worden om de kloof te bestendigen.

12:25 12 uur 25. Het peloton kan de kopgroep als het ware aantikken, maar niemand leidt de jacht. Het zijn meestal losse flodders, zoals deze tegenstoot van De Gendt en Benoot. . Het peloton kan de kopgroep als het ware aantikken, maar niemand leidt de jacht. Het zijn meestal losse flodders, zoals deze tegenstoot van De Gendt en Benoot.

12:24 12 uur 24. Het gaat snel en dat betekent dat ook achteraan de poort al open staat. Onder meer Poels en Bol happen naar adem. . Het gaat snel en dat betekent dat ook achteraan de poort al open staat. Onder meer Poels en Bol happen naar adem.

12:24 Meer dan 10 seconden krijgen ze niet. 12 uur 24. Meer dan 10 seconden krijgen ze niet. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

12:21 12 uur 21. In de grote groep kan niet iedereen leven met deze ingrediëntenlijst, maar het is vooral afwachten wat Mitchelton-Scott doet. Greg Van Avermaet is de best geplaatste renner in de kopgroep: 28e op 3'17". Zien ze hem als een bedreiging? . In de grote groep kan niet iedereen leven met deze ingrediëntenlijst, maar het is vooral afwachten wat Mitchelton-Scott doet. Greg Van Avermaet is de best geplaatste renner in de kopgroep: 28e op 3'17". Zien ze hem als een bedreiging?

12:19 12 uur 19. Hardrijders in de kopgroep! Iedereen is geïdentificeerd: Van Avermaet (CCC), Oss (Bora-Hansgrohe), Loetsenko (Astana), Roche (Sunweb), Herrada (Cofidis), Hagen (NTT), Cavagna (Deceuninck-Quick Step) en Powless (EF Pro Cycling). . Hardrijders in de kopgroep! Iedereen is geïdentificeerd: Van Avermaet (CCC), Oss (Bora-Hansgrohe), Loetsenko (Astana), Roche (Sunweb), Herrada (Cofidis), Hagen (NTT), Cavagna (Deceuninck-Quick Step) en Powless (EF Pro Cycling).

12:18 12 uur 18. Terwijl we snelheden van meer dan 70 km/u halen in een afzink, tellen we intussen al 8 soldaten in de kopgroep. Ook Loetsenko en een mannetje van Bora zijn mee. . Terwijl we snelheden van meer dan 70 km/u halen in een afzink, tellen we intussen al 8 soldaten in de kopgroep. Ook Loetsenko en een mannetje van Bora zijn mee.

12:16 12 uur 16. We doen aan gezinsuitbreiding. Dankzij Powless (EF) en Hagen (NTT) gaan we van 4 naar 6 leiders. Maar in het peloton wordt nog altijd stevig geboord. . We doen aan gezinsuitbreiding. Dankzij Powless (EF) en Hagen (NTT) gaan we van 4 naar 6 leiders. Maar in het peloton wordt nog altijd stevig geboord.

12:15 Van Avermaet probeert mee te glippen in de vlucht van de dag. 12 uur 15. Van Avermaet probeert mee te glippen in de vlucht van de dag

12:14 Tijdsverschil. De 4 leiders trappen een bonusje van 11 seconden bij elkaar, maar het peloton mort. EF Pro Cycling wil graag nog aan boord springen. . 12 uur 14. Tijdsverschil De 4 leiders trappen een bonusje van 11 seconden bij elkaar, maar het peloton mort. EF Pro Cycling wil graag nog aan boord springen.

12:13 12 uur 13. Van Avermaet bij Roche. Cavagna hoeft niet te controleren vandaag en de Franse hardrijder komt met Van Avermaet en Herrada bij Roche. Lekker kwartet! . Van Avermaet bij Roche Cavagna hoeft niet te controleren vandaag en de Franse hardrijder komt met Van Avermaet en Herrada bij Roche. Lekker kwartet!

12:12 12 uur 12. De eerste move wordt in de kiem gesmoord, maar Roche gaat nog eens solo. Ook Van Avermaet zit voorin bij deze lastige openingskilometers. . De eerste move wordt in de kiem gesmoord, maar Roche gaat nog eens solo. Ook Van Avermaet zit voorin bij deze lastige openingskilometers.

12:11 Adam Yates pronkt in het geel op het startpodium. 12 uur 11. Adam Yates pronkt in het geel op het startpodium

12:10 12 uur 10. De Gendt. Het spel zit meteen op de wagen. Roche schuift zoals aangekondigd mee, ook De Gendt informeert. Dat wakkert de interesse bij de anderen uiteraard nog wat meer aan. . De Gendt Het spel zit meteen op de wagen. Roche schuift zoals aangekondigd mee, ook De Gendt informeert. Dat wakkert de interesse bij de anderen uiteraard nog wat meer aan.

12:09 12 uur 09. Er is even geen tijd meer om bij te praten: de renners mogen vlammen! Wie blijft uit de ijzeren greep van het peloton? . Er is even geen tijd meer om bij te praten: de renners mogen vlammen! Wie blijft uit de ijzeren greep van het peloton?

12:07 12 uur 07. Het voelt speciaal om in de voetsporen van Sean Kelly en Stephen Roche te treden. Ik ben er trots op dat ik deze trui mag dragen en ga er voor blijven vechten. Sam Bennett (Deceuninck-Quick Step). Het voelt speciaal om in de voetsporen van Sean Kelly en Stephen Roche te treden. Ik ben er trots op dat ik deze trui mag dragen en ga er voor blijven vechten. Sam Bennett (Deceuninck-Quick Step)

12:05 12 uur 05. Krijgen we straks verschuivingen in het groene klassement? De tussensprint is op 65 km van de aankomst neergepoot. Dan zullen we al lang een kopgroep hebben. Al durft Peter Sagan natuurlijk mee te glippen in zo'n offensief. . Krijgen we straks verschuivingen in het groene klassement? De tussensprint is op 65 km van de aankomst neergepoot. Dan zullen we al lang een kopgroep hebben. Al durft Peter Sagan natuurlijk mee te glippen in zo'n offensief.

12:02 12 uur 02. Achteraan het peloton spotten we Julian Alaphilippe, niet langer in het geel. De Franse chouchou lijkt zijn ontgoocheling al verteerd te hebben, want hij gedraagt zich met de camera in de buurt weer als de eeuwige speelvogel. . Achteraan het peloton spotten we Julian Alaphilippe, niet langer in het geel. De Franse chouchou lijkt zijn ontgoocheling al verteerd te hebben, want hij gedraagt zich met de camera in de buurt weer als de eeuwige speelvogel.

12:02 De nieuwe gele en groene man. . 12 uur 02. De nieuwe gele en groene man. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

12:01 12 uur 01. Start! We zijn begonnen aan de rit richting het Centraal Massief. Ook de ritwinnaar van gisteren, Wout van Aert, kreeg een prominente plaats aan de start. Over 4 kilometer volgt de départ réel. . Start! We zijn begonnen aan de rit richting het Centraal Massief. Ook de ritwinnaar van gisteren, Wout van Aert, kreeg een prominente plaats aan de start. Over 4 kilometer volgt de départ réel.

11:55 11 uur 55. Eén, livestream en Radio 1. Ons buffet wordt vandaag iets vroeger dan de voorbije dagen geopend. Na Het Journaal op Eén kunt u kijken naar de rechtstreekse uitzending (rond 13.30u). Radio 1 schiet om 13u uit de startblokken. . Eén, livestream en Radio 1 Ons buffet wordt vandaag iets vroeger dan de voorbije dagen geopend. Na Het Journaal op Eén kunt u kijken naar de rechtstreekse uitzending (rond 13.30u). Radio 1 schiet om 13u uit de startblokken.

11:54 In de Rhonevallei komt de wind altijd piepen. Krijgen we een nerveuze aanloop door het potentiële waaiergevaar? 11 uur 54. In de Rhonevallei komt de wind altijd piepen. Krijgen we een nerveuze aanloop door het potentiële waaiergevaar? Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

11:52 11 uur 52. Truitjes. Het is tijd om de eerste startrij in te kleuren en die heeft toch een kleine facelift ondergaan. Alaphilippe en Sagan maken plaats voor de gele Yates en de groene Bennett, Pogacar (wit) en Cosnefroy (bollen) blijven aan de leiding in hun nevenklassement. . Truitjes Het is tijd om de eerste startrij in te kleuren en die heeft toch een kleine facelift ondergaan. Alaphilippe en Sagan maken plaats voor de gele Yates en de groene Bennett, Pogacar (wit) en Cosnefroy (bollen) blijven aan de leiding in hun nevenklassement.

11:44 Het zal vandaag een stukje sneller gaan dan gisteren. 11 uur 44. Het zal vandaag een stukje sneller gaan dan gisteren. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

11:21 11 uur 21. Ik verwacht een grote groep aanvallers. Mijn benen voelen goed aan. . Thomas De Gendt (Lotto-Soudal). Ik verwacht een grote groep aanvallers. Mijn benen voelen goed aan. Thomas De Gendt (Lotto-Soudal)

11:11 11 uur 11. Vooral vuurwerk op de Col de la Lusette? Wie het roadbook bestudeert, ziet dat de laatste 30 kilometer nagenoeg voortdurend oplopen. De finish ligt op Mont Aigoual, maar vooral de aanloop kan brokken maken. Een knikje van 3e categorie met de voet op 34 km van de finish is de opwarmer, daarna volgt meteen de Col de la Lusette, een knaap van 1e categorie. Dat wordt een behoorlijk taaie klant met percentages van meer dan 10 procent. Mont Aigoual, de afsluiter, oogt iets gemoedelijker met 8 kilometer aan 4 procent. . Vooral vuurwerk op de Col de la Lusette? Wie het roadbook bestudeert, ziet dat de laatste 30 kilometer nagenoeg voortdurend oplopen.

De finish ligt op Mont Aigoual, maar vooral de aanloop kan brokken maken.

Een knikje van 3e categorie met de voet op 34 km van de finish is de opwarmer, daarna volgt meteen de Col de la Lusette, een knaap van 1e categorie.

Dat wordt een behoorlijk taaie klant met percentages van meer dan 10 procent.

Mont Aigoual, de afsluiter, oogt iets gemoedelijker met 8 kilometer aan 4 procent.

10:42 Nicholas Roche finishte gisteren als 169e op 172 renners, op 7'04" van ritwinnaar Wout van Aert. Een bewuste zet, met een ontsnapping van vandaag in het achterhoofd. Schrijf de Ier dus maar op. . 10 uur 42. Nicholas Roche finishte gisteren als 169e op 172 renners, op 7'04" van ritwinnaar Wout van Aert. Een bewuste zet, met een ontsnapping van vandaag in het achterhoofd. Schrijf de Ier dus maar op. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

10:37 10 uur 37. Favorieten of vluchters? De klassementsmannen zullen zich sowieso moeten inspannen, maar is ook de ritzege voor hen weggelegd? Wie wil de boel vandaag controleren en jacht maken op de vlucht van de dag, die er in tegenstelling tot gisteren vandaag wél zal zijn? Aanvallers zullen wellicht denken dat ze vandaag wel een kans maken. Dan is het ook altijd nuttig om eens te kijken wie gisteren zijn neus ophaalde voor de finale en nog wat extra minuten in het klassement met de glimlach aanvaardde. Types zoals Geschke, I.Izagirre, Gogl, Latour, Loetsenko, Skujins, Kreuziger, De Marchi, Rosa, Reichenbach, De Gendt, Hermans, Herrada, Zakarin, Elissonde, Nieve, Kämna, Grossschartner en Calmejane finishten gisteren niet in de grote groep: zullen we die namen straks ook in het wedstrijdverhaal vermelden? . Favorieten of vluchters? De klassementsmannen zullen zich sowieso moeten inspannen, maar is ook de ritzege voor hen weggelegd? Wie wil de boel vandaag controleren en jacht maken op de vlucht van de dag, die er in tegenstelling tot gisteren vandaag wél zal zijn?

Aanvallers zullen wellicht denken dat ze vandaag wel een kans maken. Dan is het ook altijd nuttig om eens te kijken wie gisteren zijn neus ophaalde voor de finale en nog wat extra minuten in het klassement met de glimlach aanvaardde.



Types zoals Geschke, I.Izagirre, Gogl, Latour, Loetsenko, Skujins, Kreuziger, De Marchi, Rosa, Reichenbach, De Gendt, Hermans, Herrada, Zakarin, Elissonde, Nieve, Kämna, Grossschartner en Calmejane finishten gisteren niet in de grote groep: zullen we die namen straks ook in het wedstrijdverhaal vermelden?

10:33 10 uur 33. Ik had het geel natuurlijk liever op een andere manier veroverd, maar ik zal mijn eerste plaats uiteraard verdedigen. Ik verwacht vandaag al een hevige strijd. . Adam Yates (Mitchelton-Scott) is de nieuwe leider. Ik had het geel natuurlijk liever op een andere manier veroverd, maar ik zal mijn eerste plaats uiteraard verdedigen. Ik verwacht vandaag al een hevige strijd. Adam Yates (Mitchelton-Scott) is de nieuwe leider

10:21 We zijn er vroeg bij vandaag. Afspraak om 12u. 10 uur 21. We zijn er vroeg bij vandaag. Afspraak om 12u. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

09:21 09 uur 21. Alaphilippe, Yates en Roglic. Julian Alaphilippe krijgt de kans op revanche, nadat hij gisteren de gele trui verloren had aan Adam Yates door een niet-reglementaire bevoorrading in de laatste 20 km. Maar Primoz Roglic geldt als dé favoriet. De Sloveen staat 2e op 3 seconden van Yates. . Alaphilippe, Yates en Roglic Julian Alaphilippe krijgt de kans op revanche, nadat hij gisteren de gele trui verloren had aan Adam Yates door een niet-reglementaire bevoorrading in de laatste 20 km. Maar Primoz Roglic geldt als dé favoriet. De Sloveen staat 2e op 3 seconden van Yates.

09:17 09 uur 17. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

09:16 09 uur 16. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

09:15 09 uur 15. Een eerste keer finish op Mont Aigoual. De rit van vandaag is vrij uniek in de Tour-geschiedenis, van de Rhonevallei naar de Mont Aigoual (1.504 meter hoog), die nog maar 1 keer eerder werd beklommen, maar in 1987 was dat een col onderweg. De wind kan er flink tekeergaan, in 1966 werden er recordsnelheden van 334 km/u gemeten, maar voor vandaag wordt er mooi en zonnig weer voorspeld. Volgens radiocommentator Christophe Vandegoor is de beklimming naar de top een drietrapsraket. Het begint met de Col des Mourèzes van 3e categorie (6,1 km aan 4,8%), gevolgd door de Col de la Lusette van 1e categorie (11,7 km aan 7,3%) om finaal te finishen met een klim zonder label van 8,3 km aan 4%). . Een eerste keer finish op Mont Aigoual De rit van vandaag is vrij uniek in de Tour-geschiedenis, van de Rhonevallei naar de Mont Aigoual (1.504 meter hoog), die nog maar 1 keer eerder werd beklommen, maar in 1987 was dat een col onderweg. De wind kan er flink tekeergaan, in 1966 werden er recordsnelheden van 334 km/u gemeten, maar voor vandaag wordt er mooi en zonnig weer voorspeld. Volgens radiocommentator Christophe Vandegoor is de beklimming naar de top een drietrapsraket. Het begint met de Col des Mourèzes van 3e categorie (6,1 km aan 4,8%), gevolgd door de Col de la Lusette van 1e categorie (11,7 km aan 7,3%) om finaal te finishen met een klim zonder label van 8,3 km aan 4%).